Авиасообщение с Калининградом станет комфортнее и дешевле

Для того, чтобы Калининградская область - имеющий стратегическое значение российский анклав на Балтике - не чувствовал себя оторванным от остальной страны, критически важно надежное авиасообщение. Не случайно, что в ходе сегодняшней поездки Владимира Путина в Калининград развитие транспортной инфраструктуры на северо-западе РФ стало одним из ключевых пунктов рабочего графика президента. В калининградском аэропорту "Храброво" Владимир Путин осмотрел новое здание и терминал аэровокзала, который должен принять гостей чемпионата мира по футболу в 2018 году. Увиденным он остался доволен.
В настоящее время завершается реализация первой очереди реконструкции и развития аэропорта «Храброво». Решение проблемы долгостроя воздушных ворот региона сдвинулось с места. 20 июля 2017 года аэропорт «Храброво» получил заключение Ростехнадзора о соответствии здания нового пассажирского терминала требованиям технического регламента и проектной документации. Начиная с 22 июля все рейсы внутренних воздушных линий обслуживаются в новом терминале. В августе приступил к работе и сектор вылета международных воздушных авиалиний.
Общая площадь новой части аэровокзала составляет 27 тыс. кв. метров. Здание - трехэтажное плюс цоколь, где размещается багажное отделение. На первом этаже находятся три линии выдачи багажа, магазины и пункты общественного питания, на втором - зона вылета, на третьем - зона прилета и служебные помещения.
Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию всего аэровокзального комплекса планируется к установленному сроку - 30 марта 2018 года.
Возник вопрос и о ценах на авиабилеты. После разговора с главой региона Антоном Алхановым, который пожаловался на отсутствие конкуренции среди авиаперевозчиков и, как следствие, высокие цены, Путин отметил: «У нас это единственный регион с такой географией. Нужно либо полностью субсидировать авиаперевозки, либо убирать НДС. У нас других таких территорий больше нет».
Сразу же, прямо на месте, было принято решение убрать НДС из цены на авиабилеты, чтобы позволить и калининградцам свободнее летать «на материк», и сделать Калининградскую область доступнее для внутреннего туризма. Вполне конкретный и ощутимый позитивный результат.
Интересно отметить, что пребывание Владимира Путина никак не повлияло на обычную работу аэропорта. Пассажиры продолжали ожидать свои рейсы, а некоторые из них даже смогли издали сфотографировать президента.
фото: пресс-служба президента РФ
-- за него это делают глава Департамента по транспорту и местные власти...
-- а цены на билеты устанавливают авиакомпании
Edited at 2017-08-16 09:48 pm (UTC)