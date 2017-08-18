Навальный как инструмент для запуска «цветной революции» в России

Приближающиеся выборы президента России, которые пройдут весной 2018 года, стали своеобразным катализатором повышенной активности зарубежных «мозговых центров» - как частных, так и государственных, прогнозирующих различные варианты развития ситуации в нашей стране. Вероятное выдвижение на очередной президентский срок нынешнего главы российского государства Владимира Путина рассматривается и как наиболее реальный сценарий, но одновременно - и как самый нежелательный из всех возможных для США и так называемого «коллективного Запада». Путин не просто не удобен как политический лидер - он смертельно опасен для тех глобалистских элит, которые рассматривают весь мир как зону своих исключительных жизненных интересов.
Традиционно применяемые США меры военного и экономического давления на неугодные им режимы для достижения требуемого результата - свержения законного правительства и смены политического курса - в отношении нашей страны оказались неэффективны. Полноценный ядерный статус России не позволяет использовать против нее «томагавки» - ответный удар возмездия по агрессору в любом случае будет гарантирован. Что же касается финансово-экономических санкций, введенных против нас в 2014 году в расчете вызвать внутренние потрясения в РФ и политически ослабить Кремль - то они с треском провалилась: российская экономика, как оказалась, обладает хорошим запасом прочности и адаптировалась к неблагоприятным внешним условиям.
Соединенным Штатам остается лишь одно: попытаться запустить, если получится, механизм «цветной революции» в нашей стране (как это было сделано на Украине) или же поставить под сомнение легитимность самих выборов президента Российской Федерации под крики рупоров западного агитпропа об их якобы «недемократичности».
Соответственно, для этого США нужен «инструмент» - и качестве такового вполне можно рассматривать российского оппозиционного политика Алексея Навального, уже заявившего о своем участии в президентских выборах и даже начавшего сбор финансовых средств для этого - несмотря на то, что по действующему законодательству он не имеет для этого никаких оснований. Как человек с двумя судимостями за экономические преступления Навальный в принципе не может никуда баллотироваться, не говоря уже о том, что сбор «пожертвований» для «кандидата в президенты РФ А.А. Навального» весьма напоминает сделанное от имени кота Базилио и лисы Алисы предложение Буратино посетить Страну дураков, чтобы зарыть там золотые сольдо в расчете что из них когда-нибудь вырастет денежное дерево.
Среди относительно немногочисленной отечественной либеральной публики, признаем это, находятся «буратино», жертвующие свои кровные Навальному. В конце концов, это их личный выбор. Другое дело, что для того чтобы Алексей Навальный мог сыграть в 2018 году роль троянского коня, этих средств явно недостаточно. Нужны совсем другие суммы и совсем другие источники финансирования.
В этой связи стоит обратить на публикацию РБК от 15 августа с.г., в которой сообщается, что экс-владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, который уехал из России в Лондон в 2008 году, начал сбор средств в поддержку предвыборной кампании Алексея Навального. Деньги, по его словам, пойдут на открытие новых штабов в регионах РФ и печать агитационных листовок. Чичваркин заявил, что все деньги, которые получит на свой счет, он публично или скрыто переведет - это, по его словам, должны определить сами жертвователи - главе предвыборного штаба Навального Леониду Волкову. То, что потенциальными жертвователями могут выступить иностранных граждане, иностранные НКО и иностранные юрлица, Чичваркина, похоже, совсем не смущает.
Интересный материал также публикует электронная газета «Взгляд», сообщившая о встрече Владимира Милова, отвечающего в штабе Навального за экономические вопросы, с представителями американской НКО, прошедшей в дорогом московском ресторане. В публикации утверждается, что собеседниками Милова являлись члены крупного американского венчурного некоммерческого фонда Gen next foundation, в том числе его исполнительный директор Майкл Дэвидсон. Данная НКО занимается продвижением позитивного образа США в мире, способствует формированию в разных странах экономических и политических «лидеров поколения» проамериканской направленности, а также помогает развитию различных проектов и НПО. Сам Владимир Милов, встреча которого попала в видеообъектив одного из блогеров, поспешил заявить, что никакой речи о финансировании штаба Навального на этой встрече не идет, они общаются на отвлеченные темы.
Резко активизировались за рубежом и другие соратники лидера российской несистемной оппозиции. Так, по информации газеты «Известия», исполнительный директор навальновского Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владимир Ашурков выступил в Сан-Франциско с лекцией «Российская оппозиционная политика: Алексея Навального в президенты».
Несмотря на неоднократные заявления Навального и его соратников о том, что они не получают финансирования из-за рубежа, организатором данной лекции стала американская НКО, связанная, в частности, с правительственным Агентством США по международному развитию (USAID), Фондом Рокфеллера и Фондом Макартуров. Видео с выступления, снятое гражданским корреспондентом, появилось на портале Life.
Одним из ключевых заявлений Ашуркова во время выступления стало высказывание о том, что команда Навального понимает: законного права участвовать в выборах у него нет. Исполнительный директор ФБК уточнил, что именно поэтому власти могут допустить его к выборам исходя из соображения необходимости обеспечения максимальной явки.
В феврале 2015 года Ашурков получил политическое убежище в Великобритании. Он был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве, связанному с хищением средств, собранных во время избирательной кампании на пост мэра Москвы его соратника Алексея Навального.
По данным следствия, в июле 2013-го, когда Навальный был зарегистрированным кандидатом на выборах мэра Москвы, его ближайшие соратники Константин Янкаускас, Николай Ляскин и Владимир Ашурков перечислили по 1 млн. рублей на его избирательный счет. После чего трое соратников Навального попросили пользователей интернета переводить деньги на их электронные кошельки, чтобы возместить эти средства. По этой схеме они получили более 10 млн. рублей, которые перечислили в том числе и анонимные пользователи из России, а также с зарубежных IP-адресов.
Можно предположить, что по мере приближения даты президентских выборов, медийная и материальная поддержка Навального со стороны Запада будет только нарастать. Ставка, разумеется, делается не на «победу» Алексея Навального - у того нет абсолютно никаких шансов даже просто зарегистрироваться - а на создание по всей территории России сетевых структур и вербовку протестных активистов, готовых в час Х (накануне дня инаугурации избранного президента РФ) одномоментно устроить массовые протестные и силовые акции для того, чтобы попытаться парализовать и обрушить властную вертикаль - со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Хотя, диктатора устраивает революция кровавая. Каждый день у власти - гигантские деньги.
Не предавай Родину, и говори своими словами. Тебя опять полюбят.
И не понимают этого или лишнехромосомные, или просто упоротые.
"Я вас сюда три года собирал"
хотя, наверное, его вчерашнее новое кино тут ни при чем.
Туфта! Путлер даже до 2018 не дотянет!
румынский ебанько
Edited at 2017-08-18 09:13 am (UTC)
Так что заживем...
А что возможно?
Соотвественно дураков вкладывать в безнадежное дело нет. И если кто-то вкладывает большие деньги в революцию, значит шансы есть.
https://youtu.be/tQGSAh8BioY
мега бабло что полилось с выросшей нефтью в нулевых в итоге где? в жопе ничего не создано, на экономику также ничего не работает, наплодили говна только попилочного типа сколкова, роснано и тд
коррупция все больше, наворованное уже не то что не скрывают, а кичливо выставляют напоказ, разве что не приговаривают соси челядь.
судебной системы нет, журнилистика убита.
вот спрашивается нахрен такой дегенерат нужен на посту президента, у которого все его заслуги с его слов это из лихих 90 вышли, только те кто людей грабил и терроризировал, сейчас одели пиджаки и на постах сидят, даже далеко ходить не нужно в думе глава солнцевской ОПГ сидит, и теперь не меныт против них, а за них.
Мне тоже некоторыми поступками не нравится Навальный, но пусть лучше уж он, чем путло еще 6 лет. Ну и вдруг Леха окажется мужиком слова и действительно вотворит свои обещания в жизнь.
Мы так и не узнаем насколько он честный и вообще какой он человек, пока не выберем его, а говорить сейчас об этом - пустобрехство.
Ну а если появится другой хороший и популярный кандидат, то мой голос, вероятно, уйдет к нему, ну а пока уходит Лехе.
Конечно пусть лучше президентом РФ станет аферист, жулик и вор. И тогда вы, гниды, все сможете рассчитывать стать полицаями в новой оккупационной администрации по типу украины и тоже воровать )
Ну и нельзя говорить стопроцентно какой будет Россия при нем.
Россия может развалиться совсем(хотя куда уж хуже?), но с тем же успехом он может оказаться и хорошим президентом.
Тем не менее альтернатив, лично я, пока не вижу, но сначала посмотрим кто окажется в бюллетени, а там будем решать.
Предоставьте документальное подтверждение своей лжи.
В противном случае будем считать что вы лжете от отрабатываете деньги от навального.
>> Ну и нельзя говорить стопроцентно какой будет Россия при нем.
Можно. Человек который бегает в посольство сша за инструкциями будет им следовать.
>> но сначала посмотрим кто окажется в бюллетени,
Вы правда такой идиот что думаете что там окажется дважды судимый уголовник-рецидивист навальный?
Я им не особо то интересуюсь, чтобы у меня были какие то доказательства о том, что он вор или наоборот не вор.
Если речь про кировлес, то, няз, там была обычная предпринимательская деятельность, когда купил подешевле и продал подороже. Так даже я делаю на бирже, меня тоже в тюрьму?
Встречное требование:
Пруфы про бегание в посольство?
Вы то, видимо, за ним следите, раз такое утверждаете.
Мне совершенно похуй окажется он там или нет, но мой голос уйдет кому-угодно, кроме Путина.
Если Навальный окажется в бюллетени, то, скорее всего, я проголосую за него, если не появится другой, более хорошей альтернативы, но я пока такой совсем не вижу, даже на горизонте.
Вы просто анонимно воняете - вот и все.
>> Пруфы про бегание в посольство?
см видео. А вы явный тупой дебилок что отрицаешь реальность.
Да и вы, по моему мнению, не менее анонимны, чем я.
Спасибо за видео.
>> Спасибо за видео.
Ну да, ты же в гугле забанен и настолько безмозгл что искать не умеешь.
Edited at 2017-08-19 08:43 am (UTC)
Вот прям вот не пройти мимо было, чтобы не доебаться.
И мало того, чтобы просто высказать свое мнение, надо показать, что все, кто иного мнения, "воняют".
Мне просто было лень гуглить, ибо абсолютно похуй кто там финансирует Навального, но раз вас не затруднило его откопать и отправить, я даже посмотрел видео.
Мне не холодно, ни жарко от того, что его финансируют сшп. Видимо я не такой уж серьезный патриот, как вы.
Еще раз говорю: я голосую за Навального в первую очередь ради сменяемости власти, ибо Путин уже поперек горла.
Если будет кандидат получше, то проголосую за него, а не за Навального, но пока таких, увы, нету.
Ты сам уже подтвердил свою безмозглость и неспособность пользоваться гуглом. И даже показал что ты вообще не знаешь что происходит в реальном мире.
Так что брысь, дятел, не воняй. Твоя истерики никому не интересны - тебя вообще не существует. Бот. :-)))
>> Еще раз говорю: я голосую за Навального в первую очередь ради
Ради предательства и развала страны ты голосуешь. Ты собираешься голосовать за афериста и вора чтобы аферисты и воры раскрали страну и по дешовке продали сша как уже было в 1990е, когда до власти дорвались твои вечно пьяные кумиры-ельцинисты.
Ты тупой как пробка.
Почему то именно идиоты строем маршируют на навальным и собираются голосовать за дважды осужденного укголовника-рецидивиста.
Гуглом пользоваться умею и, вроде бы, очень даже неплохо, вот только необходимости в этом я не видел.
Истерите тут как раз вы, а не я.
Вы чому то забываете, что именно "вечнопьяный кумир-ельцин" и назначил того, чей писюн вы сейчас знатно нализываете. Если следовать вашей логике, то Путин, поставленный тем, кто продавал страну США, специально и сливает все активы за границу, чтобы продать Россию, оставив заработок от всего этого в своем кармане.
За сим откланиваюсь, ибо не хочется больше выслушивать оскорбления от путинской истерички.
>> чей писюн вы сейчас знатно нализываете.
Ты вот нализываешь писюн навальному, который бегает в американское посольство за инструкциями и живет на деньги убийцы-олигарха ходорковского.
>> больше выслушивать оскорбления от путинской истерички
Ты предпочитаешь клинтонскую истеричку видеть в своем зеркале? )
Любишь воровать и продавать? :-)
А, ну да ну да - у тебя же зарплата как и 18 лет назад, в пределах 1500 рублей )))
И о какой его предвыборной программе может идти речь, если он уголовник? Кто его зарегистрирует как кандидата? Разве что сам Путин как любимого "спаринг-партнера".
И почему этот уголовник не сидит в тюрьме? Другого на его месте даже за авоську украденной картошки оттуда бы не выпускали.