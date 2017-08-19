АПЛ "Северодвинск" выполнила стрельбу крылатой ракетой "Калибр"

Многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота «Северодвинск» 18 августа успешно провела стрельбу крылатой ракетой морского базирования «Калибр». Экипаж выполнил боевое упражнение из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Пуск ракеты был произведен по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние от рубежа пуска до мишенной позиции составило порядка 600 км. По данным объективного контроля стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полетных и технических параметров.
Многоцелевая атомная подводная лодка «Северодвинск» является головным кораблем проекта 885 «Ясень». Она была заложена в 1993 году и спущена на воду 15 июня 2010 года. Церемония подъема военно-морского флага на подводной лодке состоялась 17 июня 2014 года.
Многоцелевые атомные подводные лодки данного проекта – это корабли четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Они предназначены для поражения наземных, надводных и подводных объектов. На вооружении этих подводных лодок состоят современные комплексы торпедного и ракетного вооружения, в том числе крылатые ракеты «Калибр».
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А вот стрельба КР в сложнейших условиях приполярной специфики - совершенно необходимый этап испытаний вооружения на ответственном участке обороны страны.
Edited at 2017-08-19 10:55 am (UTC)