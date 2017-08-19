Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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АПЛ "Северодвинск" выполнила стрельбу крылатой ракетой "Калибр"
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Коротченко
i_korotchenko
August 19th, 0:22


Многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота «Северодвинск» 18 августа успешно провела стрельбу крылатой ракетой морского базирования «Калибр». Экипаж выполнил боевое упражнение из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Пуск ракеты был произведен по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние от рубежа пуска до мишенной позиции составило порядка 600 км. По данным объективного контроля стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полетных и технических параметров.

Многоцелевая атомная подводная лодка «Северодвинск» является головным кораблем проекта 885 «Ясень». Она была заложена в 1993 году и спущена на воду 15 июня 2010 года. Церемония подъема военно-морского флага на подводной лодке состоялась 17 июня 2014 года.

Многоцелевые атомные подводные лодки данного проекта – это корабли четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Они предназначены для поражения наземных, надводных и подводных объектов. На вооружении этих подводных лодок состоят современные комплексы торпедного и ракетного вооружения, в том числе крылатые ракеты «Калибр».

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2 comments :
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spmen
2017-08-19 09:25 am (UTC)
А почему в молоко? Неужели нет достойных целей в Сирии и "украине"?
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detonator666
2017-08-19 10:54 am (UTC)
Лодка пока не готова к выходу на просторы мирового океана, да и незачем.
А вот стрельба КР в сложнейших условиях приполярной специфики - совершенно необходимый этап испытаний вооружения на ответственном участке обороны страны.

Edited at 2017-08-19 10:55 am (UTC)
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