АПЛ "Северодвинск" выполнила стрельбу крылатой ракетой "Калибр"

ВМФ России готов защищать национальные интересы (+ фоторепортаж из СПб) Состоявшийся в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад стал знаковым военно-политическим событием, продемонстрировав не только растущие…

Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356Р/М Вслед за фрегатами "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" проекта 11356Р/М, Военно-морской флот России получил третий корабль данной серии -…

Малый ракетный корабль "Серпухов": восемь "калибров" На проходящем в Санкт-Петербурге Международном военно-морском салоне был представлен малый ракетный корабль (МРК) "Серпухов" проекта 21631…

Тихоокеанский флот получит модернизированные АПЛ проекта 949 с КРМБ "Калибр-ПЛ" Министерство обороны России намерено до 2025 года провести модернизацию для Тихоокеанского флота четырех атомных подлодок 949 проекта…

Авианосная группа ВМФ России вошла в Ла-Манш, за ней следят пять боевых кораблей НАТО Корабельная авианосная группа ВМФ России во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", следующая в Средиземноморье, в пятницу вошла…

ВМФ России может полностью рассчитывать на "РАТЕП" Генеральный директор серпуховского оборонного предприятия "РАТЕП" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей") Марат Изгутдинов стал гостем…

ЗРК "Гибка" будет модернизирован в соответствии с требованиями ВМФ России Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) корабельного базирования "Гибка" будет модернизирован в соответствии с требованиями Военно-морского флота,…

КИРДЫК: "Голос Америки" о российской океанской многоцелевой системе "Статус-6" "Голос Америки" | Кремль подтвердил, что два главных российских телеканала, судя по всему, случайно показали сюжет о планируемой новой ядерной…