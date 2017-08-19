Делегация из Южной Кореи обсудила вопросы модернизации вертолетов Ка-32

Войны между КНДР и Южной Кореей не будет Был утром в прямом эфире так нелюбимого нашими несистемными оппозиционерами телеканала LifeNews, рассказал о своем видении развития…

Сеул предъявил обломки северокорейского беспилотника © фото russian.rt.com Мой комментарий для "Газеты.Ru" Южнокорейские власти сообщили, что два беспилотника производства КНДР…

Северная Корея готова топить южнокорейский флот в Желтом море Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами КНДР Ким Чен Ын. фото military_photos / theatlantic.com В КНДР принята на вооружение…

Южная Корея приостановила тендер на поставку истребителей по программе FX-3 Истребитель F-15SE. фото amkotimes.com Республика Корея временно приостановила процедуру тендера на поставку 60 истребителей по программе…

Южная Корея демонстрирует впечатляющие возможности в области производства современных вооружений В ходе работы выставки SITDEF 2013 в Перу, южнокорейская фирма LIGNex1 продемонстрировала широкую гамму образцов вооружения, предлагаемых на…

Южнокорейский ПЗРК Chiron пролетел мимо Перу Сухопутные войска Перу аннулировали контракт на покупку ПЗРК Chiron производства южнокорейской компании LIG Nex1. В декабре 2012 года…

Индонезия может прибрести южнокорейские боевые экранопланы «Арон» © фото cnsamt.com Военно-морские силы и Береговая охрана Индонезии проявили интерес к экранопланам «Арон» (Aron) версии M50…

В ответ на "провокации" Северная Корея обещает "море огня" Министерство иностранных дел КНДР направило иностранным посольствам и дипломатическом миссиям в Пхеньяне уведомление о возможности начала…