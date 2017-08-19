Финляндия намерена увеличить расходы на оборону в 2018 году

Правительство Финляндии предложило увеличить расходы на оборону в 2018 ф.г. на 48 млн. евро (56,4 млн. долл.) – до 2,877 млрд. евро. Как сообщает Jane's Defence Weekly, это позволит поддержать оборонные расходы на уровне 1,3% валового внутреннего продукта страны. Министерство обороны Финляндия планирует в 2018 году ассигновать 941 млн. евро на материальное обеспечение войск, включая 483 млн. евро на покупку новой техники и 458 млн. евро - на обслуживание и поддержку состоящей на вооружении.
Расходы на оборону Финляндии в 2017 году были сокращены на 2% – до 2,83 млрд. евро после того, как они резко выросли в 2016 году (на 9% по сравнению с 2015 годом). В 2016 году Финляндия разработала программу выделения средств на 2016-2019 гг., которая предусматривает поддержание расходов на оборону на уровне 2,9 млрд. евро до 2019 года.
Источник: Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО)
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