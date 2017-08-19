Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

Previous Entry Share Next Entry
Финляндия намерена увеличить расходы на оборону в 2018 году
Коротченко
i_korotchenko
August 19th, 13:34


Правительство Финляндии предложило увеличить расходы на оборону в 2018 ф.г. на 48 млн. евро (56,4 млн. долл.) – до 2,877 млрд. евро. Как сообщает Jane's Defence Weekly, это позволит поддержать оборонные расходы на уровне 1,3% валового внутреннего продукта страны. Министерство обороны Финляндия планирует в 2018 году ассигновать 941 млн. евро на материальное обеспечение войск, включая 483 млн. евро на покупку новой техники и 458 млн. евро - на обслуживание и поддержку состоящей на вооружении.

Расходы на оборону Финляндии в 2017 году были сокращены на 2% – до 2,83 млрд. евро после того, как они резко выросли в 2016 году (на 9% по сравнению с 2015 годом). В 2016 году Финляндия разработала программу выделения средств на 2016-2019 гг., которая предусматривает поддержание расходов на оборону на уровне 2,9 млрд. евро до 2019 года.

Источник: Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО)

Tags: ,

Posts from This Journal by “Финляндия” Tag

3 comments :
( 3 comments Leave a comment )
  • 1
infin56
2017-08-19 11:05 am (UTC)
Что за автомат в руках?
(Reply) (Thread)
coroner_spb
2017-08-19 11:50 am (UTC)

свое поделие на основе калаша. valmet rk62

(Reply) (Parent) (Thread)
infin56
2017-08-19 12:05 pm (UTC)
предпологал )))
(Reply) (Parent) (Thread)
( 3 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

Aug2017

S
M
T
W
T
F
S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

No account? Create an account