Финляндия намерена увеличить расходы на оборону в 2018 году

Для замены Ми-8. Вооруженные Силы Финляндии получили двадцатый вертолет NH-90 © фото Mika Virolainen Airbus Helicopters 9 июля объявила о состоявшейся на предприятии компании «Патриа» в Халли церемонии передачи…

Посетил прием в финском посольстве по случаю 97-й годовщины Оборонительных сил Финляндии По приглашению финского посла в России Ханну Химанена и атташе по вопросам обороны полковника Юхани Пихлаямаа посетил прием по случаю 97-й…

Финляндия продолжает вооружаться: закупка партии ПЗРК "Стингер" обойдется в 122 миллиона долларов © фото img687.imageshack.us Финляндия 29 января заключила контракт стоимостью 90 млн евро (122 млн дол) на закупку переносных зенитных…

Финляндия закупит 100 танков "Леопард-2А6" из наличия Вооруженных Сил Нидерландов фото zonamilitar.com Министр обороны Нидерландов Жанин Хеннис Пласшерт официально уведомила нижнюю палату парламента о намерении Минобороны…

Должны ли наши политики при официальных визитах в Финляндию возлагать цветы к могиле Маннергейма? После публикации моего поста о поездке министра обороны РФ Сергея Шойгу в Финляндию, развернулась оживленная дискуссия относительно того, должны ли…

Атташе по вопросам обороны при посольстве Финляндии Пентти Форсстрём завершил миссию в России Сегодняшний дипломатический прием по случаю 95-й годовщины Оборонительных сил Финляднии стал последним для финского атташе по вопросам обороны…

Сергей Шойгу пообещал оснастить финскую армию российским оружием Завершился двухдневный официальный визит министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в Финляндию. Во время пребывания в Хельсинки глава…