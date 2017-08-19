Заседание Коллегии Министерства обороны России

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 18 августа провел очередное заседание Коллегии военного ведомства. В заседании приняли участие руководящий состав Вооруженных Сил, представители органов государственной власти и ректоры ряда ведущих вузов страны. Обсуждались ход реализации планов деятельности Центрального, Восточного военных округов и Каспийской флотилии, а также военной подготовки студентов гражданских вузов.Во вступительном слове глава военного ведомства напомнил, что в зоне ответственности Центрального военного округа (ЦВО) находится одно из важнейших на сегодняшний день стратегических направлений – Центрально-Азиатское. «Обстановка в Центральной Азии остается нестабильной. Продолжается вооруженный конфликт в Афганистане между правительственными силовыми структурами и боевиками Талибан и ИГИЛ», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.Он отметил, что командование военного округа уделяет особое внимание реализации совместных практических мероприятий с вооруженными силами стран Центральной Азии, что способствует укреплению позиций России в данном регионе. «Так, в рамках внезапной проверки боевой готовности в июле этого года впервые совместно с таджикистанскими военнослужащими проведены тренировки по стрельбе и управлению огнем с применением реактивных систем залпового огня «Ураган» и оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Отработаны удары оперативно-тактической авиацией по условным целям противника», – сообщил министр обороны.В ходе проверки войска подтвердили способность выполнять учебно-боевые задачи по общему замыслу и в единой оперативной обстановке, заявил глава военного ведомства. «На второе полугодие, – продолжил генерал армии Сергей Шойгу, – запланированы совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки с подразделениями вооруженных сил Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана».Министр обороны отметил, что в целях совершенствования боевого состава в войска округа в 2017 году будет поставлено более 1000 единиц вооружения и военной техники. «Для развития военной инфраструктуры в текущем году планируется ввести в эксплуатацию более 400 зданий и сооружений. Завершено строительство объектов зоны хранения техники в ракетной бригаде, дислоцированной в Свердловской области. Возведен комплекс отапливаемых тенто-мобильных укрытий для комплексов «Искандер-М» с внутренними подъездными дорогами, ограждением, системой охраны и сигнализации», – рассказал глава военного ведомства.Он также напомнил, что военнослужащие округа успешно решали задачи по тушению лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Оказывали помощь в предотвращении ледяных заторов на реках Алтайского края и Челябинской области. Участвовали в ликвидации последствий схода селевой лавины на пути реки Пяндж в Таджикистане. Глава военного ведомства заявил, что в дальнейшем ЦВО продолжит совершенствование организационно-штатной структуры соединений и воинских частей, строительство новых военных городков, переоснащение войск на современное вооружение и военную технику.Перейдя к деятельности Восточного военного округа (ВВО), Министр обороны отметил, что основными его задачами являются наращивание боевого состава войск, повышение качества их подготовки, а также перевооружение соединений и воинских частей. «В этих целях в текущем году в округе осуществляется плановая оптимизация организационно-штатной структуры. К 1 декабря будет проведено 78 организационных мероприятий, что позволит сформировать, переформировать и передислоцировать 70 соединений, воинских частей и подразделений. Продолжается плановая реализация программы перевооружения», – сообщил генерал армии Сергей Шойгу.По его словам, до конца года войска ВВО получат свыше 1,1 тыс. единиц новой и модернизированной техники. На данный момент в боевой состав Тихоокеанского флота принят корвет «Совершенный», экипаж которого ранее прошел переобучение в профильном учебном центре. Продолжится переоснащение ракетных частей на комплексы «Искандер-М» и «Бастион». «В результате выполнения данных мероприятий боевая мощь округа увеличится более чем на 10%», – заявил глава военного ведомства.Министр обороны отметил положительную динамику по комплектованию соединений и воинских частей округа военнослужащими по контракту, пояснив, что за первое полугодие принято на службу свыше 5 тыс. человек. План набора выполнен на 100%. «В текущем году войска округа привлекались к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера. Это борьба с ледовыми заторами в Приамурье и Хабаровском крае, тушение крупных лесных пожаров в Бурятии и Забайкалье, ликвидация последствий урагана в Забайкальском крае», – перечислил генерал армии Сергей Шойгу.Он также напомнил, что в настоящее время военнослужащие округа успешно выполняют задачи по ликвидации последствий тайфуна «Норд» в юго-восточной части Приморского края. Всего в этих мероприятиях задействовано около 2 тыс. военнослужащих и более 100 единиц техники. Глава военного ведомства выразил уверенность, что слаженные действия личного состава позволят в кратчайшие сроки устранить последствия паводков.Коснувшись деятельности Каспийской флотилии, министр обороны заявил, что она обеспечивает надежную защиту национальных интересов на южных рубежах России и по своим возможностям превосходит военно-морские силы остальных прикаспийских государств. «В 2015 году корабли флотилии первыми нанесли удар современными высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» по позициям боевиков в Сирии на расстоянии свыше 1,5 тыс. км», – напомнил генерал армии Сергей Шойгу.Он сообщил, что сегодня в составе флотилии свыше 70 кораблей и судов, более половины из них – это современные образцы. «Только за последние пять лет в состав объединения вошли 3 новейших корабля с ракетным комплексами «Калибр», 8 артиллерийских, противодиверсионных и десантных катеров. Постоянно улучшается боевая выучка личного состава», – отметил глава военного ведомства. По его словам, с начала года проведено более 500 учений, боевых стрельб и сборов, что способствовало повышению боевой готовности и слаженности соединений и воинских частей флотилии.Далее министр обороны остановился на теме военной подготовки студентов гражданских вузов, которая остается в центре внимания военного ведомства. «В марте и июне мы обсуждали необходимость создания военных кафедр при ведущих университетах страны. При этом исходили из потребности Вооруженных Сил в мобилизационном ресурсе и возможностей высших учебных заведений», – напомнил глава военного ведомства и отметил, что есть уже первые практические результаты данной работы.Он сообщил, что в ближайшее время будет подписано распоряжение Правительства Российской Федерации о создании структур военной подготовки в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, Национальном исследовательском университете «Московский энергетический институт», Мурманском государственном техническом университете и в Тульском государственном университете.«Сегодня на повестке дня – вопрос открытия военных кафедр в других федеральных вузах. В первую очередь, это касается Сибири и Дальнего Востока: Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (Улан-Удэ); Забайкальского государственного университета (Чита); Камчатского государственного технического университета (Петропавловск-Камчатский); Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина», – проинформировал генерал армии Сергей Шойгу.Министр обороны заявил, что ходе заседания Коллегии ректорам высших учебных заведений будет предоставлена возможность рассказать, насколько их вузы готовы обеспечить качественную военную подготовку студентов.Глава военного ведомства обратил внимание, что наличие военных кафедр на Камчатке, Дальнем Востоке и в Сибири – в Юго-Восточной Сибири, в Центральной Сибири, способствует сдерживанию оттока населения из этих регионов. Перед тем как перейти к заслушиванию докладов, министр обороны напомнил, что с 22 по 27 августа пройдет Международный военно-технический форум «Армия-2017».«Форум обещает стать беспрецедентным как по масштабу, так и по насыщенности мероприятий. В нем примут участие более 1,2 тыс. предприятий и организаций. Они представят свыше 18 тыс. образцов продукции», – сказал генерал армии Сергей Шойгу. Он также отметил, что форум посетят свыше 100 иностранных делегаций, в том числе около 300 представителей оборонных ведомств. «Традиционно пройдут статические и динамические показы, в которых будет задействовано почти 300 ед. современного вооружения и военной техники. Впервые можно будет увидеть, как техника действует в ночных условиях. Вместе с ведущими российскими пилотажными группами свое мастерство продемонстрируют летчики из Турции», – сообщил министр обороны. По его словам, на треть увеличилось количество мероприятий научно-деловой программы. Планируется провести свыше 100 круглых столов, презентаций, брифингов, симпозиумов, а также две международные специализированные выставки.