Пентагон издал секретную инструкцию по противодействию беспилотникам

Министерство обороны США подготовило секретное руководство с перечнем мероприятий для защиты личного состава и критически важных объектов от несанкционированных полетов беспилотных авиационных комплексов. Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на заявление представителя Пентагона, американское военное ведомство выпустило очень специфические, но секретные установки, которые детализируют, каким образом, можно противодействовать угрозе со стороны беспилотных летательных аппаратов личному составу и критически важным объектам.
Командование Вооруженных Сил США все чаще ставит вопрос о потенциальной угрозе полетам военной авиатехники и наземным операциям со стороны малоразмерных коммерческих БЛА. Также серьезное беспокойство вызывает рост популярности БЛА у боевиков террористической организации «Исламское Государство» в Ираке и Сирии, которые иногда оснащают их боеприпасами или взрывчатыми веществами.
Пентагон заявил, что поддержит уже ведущиеся другими силовыми структурами расследования за несанкционированным применением БЛА в районе военных объектов. Однако представитель МО США отказался детализировать методы защиты войск, но отметил: "мы сохраняем право на самооборону".
В июле генерал Джеймс Холмс сообщил об инцидентах, когда один из мини-БЛА выполнял полет на трассе ВВС США, а второй почти столкнулся с истребителем F-22. Генерал заявил, что на тот момент он не имел полномочий на ответные действия.
Федеральное управление гражданской авиации США требует, чтобы граждане регистрировали принадлежащие им БЛА весом более 0,25 кг.
Упоминание о "праве на самооборону" позволяет предположить, что американские военные получили право при угрозе со стороны БЛА выводить их из строя или поражать различными методами. Например, ранее личный состав СВ США прошел в Кувейте подготовку по применению системы противодействия беспилотным летательным аппаратам DroneDefender разработки компании Battelle. Она оснащена направленным антенным устройством, обеспечивающим постановку помех на частотах управления БЛА или системы GPS-навигации, что приводит к потере ориентации и вынуждает беспилотник приземлиться.
Представитель Battelle в прошлом году сообщил, что систему DroneDefender также заказали Министерство обороны США и Министерство внутренней безопасности США.
Источник: Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) , фото МО США
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Edited at 2017-08-19 01:14 pm (UTC)