Пентагон издал секретную инструкцию по противодействию беспилотникам

Польские беспилотницы Эти две симпатичные польские беспилотницы были приставлены к БПЛА Е-310, завершение разработки которого ожидается в 2017 году. Указанный…

Найдет и убьет. Израиль показал беспилотник Orbiter-3 Этот беспилотник Orbiter-3 своими стремительными и хищными обводами напоминает акулу - Израиль показал его на авиасалоне Ле Бурже. Найдет и убьет…

ВМС США провели испытания по дозаправке топливом беспилотника X-47B фото navytimes.com ВМС США и компания «Нортроп Грумман» (Northrop Grumman) 15 апреля провели первые испытания по дозаправке топливом в полете…

Австрийский беспилотник на выставке IDEX-2015 Австрийский беспилотник Schiebel Camcopter S-100 традиционно присутствует на ведущих мировых выставках вооружений, был он и на IDEX-2015. Судя по…

Австрийский беспилотник Schiebel Camcopter S-100 На выставке EURONAVAL 2014 в Париже был показан австрийский беспилотник Schiebel Camcopter S-100. Любопытно, что ранее в России были замыслы…

Птицы войны ХХI века Как вам эти беспилотники? (выставка EUROSATORY 2014 ). Сравните с показом БПЛА в Алабино. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.…

Сеул предъявил обломки северокорейского беспилотника © фото russian.rt.com Мой комментарий для "Газеты.Ru" Южнокорейские власти сообщили, что два беспилотника производства КНДР…

Итальянские беспилотники MQ-9 пройдут модернизацию для проведения морских операций Военно-воздушные силы Италии намерены модернизировать средневысотные БЛА большой продолжительности полета (MALE) MQ-9 «Рипер-B»,…