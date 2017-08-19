Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

Previous Entry Share Next Entry
Пентагон издал секретную инструкцию по противодействию беспилотникам
Коротченко
i_korotchenko
August 19th, 16:07


Министерство обороны США подготовило секретное руководство с перечнем мероприятий для защиты личного состава и критически важных объектов от несанкционированных полетов беспилотных авиационных комплексов. Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на заявление представителя Пентагона, американское военное ведомство выпустило очень специфические, но секретные установки, которые детализируют, каким образом, можно противодействовать угрозе со стороны беспилотных летательных аппаратов личному составу и критически важным объектам.

Командование Вооруженных Сил США все чаще ставит вопрос о потенциальной угрозе полетам военной авиатехники и наземным операциям со стороны малоразмерных коммерческих БЛА. Также серьезное беспокойство вызывает рост популярности БЛА у боевиков террористической организации «Исламское Государство» в Ираке и Сирии, которые иногда оснащают их боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Пентагон заявил, что поддержит уже ведущиеся другими силовыми структурами расследования за несанкционированным применением БЛА в районе военных объектов. Однако представитель МО США отказался детализировать методы защиты войск, но отметил: "мы сохраняем право на самооборону".

В июле генерал Джеймс Холмс сообщил об инцидентах, когда один из мини-БЛА выполнял полет на трассе ВВС США, а второй почти столкнулся с истребителем F-22. Генерал заявил, что на тот момент он не имел полномочий на ответные действия.

Федеральное управление гражданской авиации США требует, чтобы граждане регистрировали принадлежащие им БЛА весом более 0,25 кг.

Упоминание о "праве на самооборону" позволяет предположить, что американские военные получили право при угрозе со стороны БЛА выводить их из строя или поражать различными методами. Например, ранее личный состав СВ США прошел в Кувейте подготовку по применению системы противодействия беспилотным летательным аппаратам DroneDefender разработки компании Battelle. Она оснащена направленным антенным устройством, обеспечивающим постановку помех на частотах управления БЛА или системы GPS-навигации, что приводит к потере ориентации и вынуждает беспилотник приземлиться.



Представитель Battelle в прошлом году сообщил, что систему DroneDefender также заказали Министерство обороны США и Министерство внутренней безопасности США.

Источник: Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) , фото МО США

Материалы по теме:
Электронная винтовка для уничтожения тактических беспилотников

Tags: ,

Posts from This Journal by “беспилотники” Tag

2 comments :
( 2 comments Leave a comment )
  • 1
vrnalbum
2017-08-19 01:13 pm (UTC)
В который раз говорю - Авиация нам нужна в каком-то 10 поколении. Взлетел на "Балтиморе" в Воронеже и сразу в космос. Они сами от всего откажутся и протянут руку дружбы

Edited at 2017-08-19 01:14 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
spmen
2017-08-19 05:45 pm (UTC)
Руку они нампротянут только тогда, когда несколько десятков тысяч пиндосят от нашего оружия протянут ноги.
(Reply) (Parent) (Thread)
( 2 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

Aug2017

S
M
T
W
T
F
S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

No account? Create an account