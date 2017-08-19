Приняты необходимые решения по проблемам военных пенсионеров в Крыму

На момент проведения референдума в 2014 году в Крыму, по итогам которого произошло его воссоединение с Россией, на полуострове дислоцировалась группировка вооруженных сил Украины общей численностью 18,8 тысяч военнослужащих. Более 15 тысяч из них изъявили желание продолжить дальнейшую военную службу в рядах Российской армии и других силовых структурах РФ.
В ходе встречи президента России с врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым, Владимир Путин особо остановился на проблеме оформления пенсий военным пенсионерам, которые отслужили часть срока в вооруженных силах Украины.
Суть заключается в том, как сказал глава Российского государства, что «в соответствии с действующим на сегодняшний день законодательством есть люди, которые выпадают из категории тех, которые имеют право на получение пенсии, они не должны ни из каких систем выпадать». «Я вас прошу с людьми встретиться на этот счет» - сказал, обращаясь к Овсянников, Владимир Путин - «Здесь (в знаменитой уже зеленой папке) есть конкретные обращения, надо провести этот анализ вместе с представителями Министерства обороны РФ. Я министру (Сергею Шойгу) обязательно об этом скажу».
Президент РФ отметил, что «если нужно внести изменения в действующее законодательство, мы это сделаем. Никто из тех людей, которые в Крыму проживают и хочет здесь жить, не должен сталкиваться с такими проблемами, даже если человек служил в вооруженных силах Украины: мы должны зачесть срок службы в общий стаж для получения пенсии в Российской Федерации».
То же самое, заявил Путин, касается и обеспечения жильем тех жителей Крыма и Севастополя, кто ранее служил в украинской армии и уволился из нее в запас еще до 2014 года: «Им отказывают в приватизации жилплощади и снимают с очереди, поясняя, что службу в Вооруженных Силах России они не проходили и к категории лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, не относятся» .
Врио губернатора Севастополя признал, «эти два вопроса связаны как раз: стаж службы и возможное получение жилья». «Этот вопрос, эта проблема, согласно вашему поручению, сейчас разбирается - Министерство обороны РФ и мы нашли пути решения» - заверил Дмитрий Овсянников. По его словам, в ближайшее время будут подготовлены предложения по внесению необходимых изменений в действующее законодательство.
Что ж, вот конкретный пример того, как при вмешательстве президента РФ удалось предельно оперативно и без бюрократических проволочек решить конкретные проблемы военных пенсионеров, проживающих в Крыму.
фото: пресс-служба президента РФ
Какой царь-батюшка у нас заботливый - все о народе да о народе. Интересно, а в зеленой папке есть обращения тех 23 миллионов россиян, которые живут месяц на 10 тысяч рублей?
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Какие же мрази те, кто публикует эту пропаганду - в то время, как десятки миллионов россиян едва не на грани голода...
Edited at 2017-08-19 01:23 pm (UTC)
Концентрируйтесь.
http: //www. rbc. ru/finances/11/06/2015/557994569a79479c1
Вы считаете, что количество бедных завышается? Кем?
ниже написала, что она не работает
А глава Счетной палаты Татьяна Голикова - тоже наврала Совету Федерации, когда приводила эту информацию сенаторам?
https: //www. nnov. kp. ru/daily/26698/3722516/(пробелы уберите)
Жду внятного ответа.
"Какие же мрази те, кто публикует эту пропаганду", говорите?))
командный тон не воспринимаю
ждите дальше)
Edited at 2017-08-19 05:42 pm (UTC)
смешной)
Так за чем же дело стало? Расскажите, жду.
а ссылка на Росстат кстати, не рабочая) -
Страница, которую вы ищете, временно недоступна.
Пожалуйста, повторите попытку позже.
Третья присяга
Для многих из них это была Третья присяга дважды предателей.
Им же обещали " пенсия российского полковника больше зарплаты украинского генерала" (с).
Думаете они четвертую присягу не примут ?
:)))
Re: Третья присяга
Re: Третья присяга
наплели тут..))
Крым чей??)
Re: Третья присяга
Re: Третья присяга
Re: Третья присяга
Re: Третья присяга
чужой
это я к тому, что чужому кто ж поверит??
и значит, всё, о чем вы тут- один большой провокационный "слив")
и всё
Edited at 2017-08-19 06:09 pm (UTC)
Re: Третья присяга
Re: Третья присяга
И теперь навсегда.
Украинское отделившееся от России недоразумение не имеет никакого отношения к Крыму.
Придут американцы, посулят зарплаты в ДВЕ тысячи долларов - они и американцам присягнут, хе-хе..