Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Приняты необходимые решения по проблемам военных пенсионеров в Крыму
Коротченко
i_korotchenko
August 19th, 16:16


На момент проведения референдума в 2014 году в Крыму, по итогам которого произошло его воссоединение с Россией, на полуострове дислоцировалась группировка вооруженных сил Украины общей численностью 18,8 тысяч военнослужащих. Более 15 тысяч из них изъявили желание продолжить дальнейшую военную службу в рядах Российской армии и других силовых структурах РФ.

В ходе встречи президента России с врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым, Владимир Путин особо остановился на проблеме оформления пенсий военным пенсионерам, которые отслужили часть срока в вооруженных силах Украины.

Суть заключается в том, как сказал глава Российского государства, что «в соответствии с действующим на сегодняшний день законодательством есть люди, которые выпадают из категории тех, которые имеют право на получение пенсии, они не должны ни из каких систем выпадать». «Я вас прошу с людьми встретиться на этот счет» - сказал, обращаясь к Овсянников, Владимир Путин - «Здесь (в знаменитой уже зеленой папке) есть конкретные обращения, надо провести этот анализ вместе с представителями Министерства обороны РФ. Я министру (Сергею Шойгу) обязательно об этом скажу».

Президент РФ отметил, что «если нужно внести изменения в действующее законодательство, мы это сделаем. Никто из тех людей, которые в Крыму проживают и хочет здесь жить, не должен сталкиваться с такими проблемами, даже если человек служил в вооруженных силах Украины: мы должны зачесть срок службы в общий стаж для получения пенсии в Российской Федерации».

То же самое, заявил Путин, касается и обеспечения жильем тех жителей Крыма и Севастополя, кто ранее служил в украинской армии и уволился из нее в запас еще до 2014 года: «Им отказывают в приватизации жилплощади и снимают с очереди, поясняя, что службу в Вооруженных Силах России они не проходили и к категории лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, не относятся» .

Врио губернатора Севастополя признал, «эти два вопроса связаны как раз: стаж службы и возможное получение жилья». «Этот вопрос, эта проблема, согласно вашему поручению, сейчас разбирается - Министерство обороны РФ и мы нашли пути решения» - заверил Дмитрий Овсянников. По его словам, в ближайшее время будут подготовлены предложения по внесению необходимых изменений в действующее законодательство.

Что ж, вот конкретный пример того, как при вмешательстве президента РФ удалось предельно оперативно и без бюрократических проволочек решить конкретные проблемы военных пенсионеров, проживающих в Крыму.

фото: пресс-служба президента РФ

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Posts from This Journal by “Крым” Tag

35 comments :
( 35 comments Leave a comment )
  • 1
chuzhoi_672
2017-08-19 01:22 pm (UTC)
«Здесь (в знаменитой уже зеленой папке) есть конкретные обращения, надо провести этот анализ вместе с представителями Министерства обороны РФ."


Какой царь-батюшка у нас заботливый - все о народе да о народе. Интересно, а в зеленой папке есть обращения тех 23 миллионов россиян, которые живут месяц на 10 тысяч рублей?

==
Какие же мрази те, кто публикует эту пропаганду - в то время, как десятки миллионов россиян едва не на грани голода...

Edited at 2017-08-19 01:23 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
infin56
2017-08-19 01:26 pm (UTC)
Кого не спрашиваю...не знаю ни одного человека кто себя считает нищим.
(Reply) (Parent) (Thread)
chuzhoi_672
2017-08-19 01:58 pm (UTC)
Я не про вас и не про ваших знакомых. Я про те 23 миллиона россиян, которые живут на 10 тысяч рублей в месяц.
Концентрируйтесь.
(Reply) (Parent) (Thread)
infin56
2017-08-19 02:05 pm (UTC)
вот я и говорю, покажите эти миллионы.
(Reply) (Parent) (Thread)
chuzhoi_672
2017-08-19 02:08 pm (UTC)
Так Росстат все показал. Вы где живете-то, в Америке, что ли?
http: //www. rbc. ru/finances/11/06/2015/557994569a79479c109fffe7(пробелы уберите)
(Reply) (Parent) (Thread)
infin56
2017-08-19 02:18 pm (UTC)
Ты меньше читай Росстатовские выкладки. Может немного и думать к тому-же нанчнёшь
(Reply) (Parent) (Thread)
chuzhoi_672
2017-08-19 02:21 pm (UTC)
Не понял. Вы считаете, что и Росстат врет?
(Reply) (Parent) (Thread)
infin56
2017-08-19 02:24 pm (UTC)
Росстат не владеет всей информацией, а только той которую ей дают.
(Reply) (Parent) (Thread)
chuzhoi_672
2017-08-19 02:26 pm (UTC)
А кто ему дает информацию? Объясните.
Вы считаете, что количество бедных завышается? Кем?
(Reply) (Parent) (Thread)
ne_ljubov
2017-08-19 02:32 pm (UTC)
вы ссылку подтвердите сначала
(Reply) (Parent) (Thread)
chuzhoi_672
2017-08-19 02:32 pm (UTC)
Какую ссылку? В каком смысле подтвердить?
(Reply) (Parent) (Thread)
ne_ljubov
2017-08-19 02:36 pm (UTC)
на данные Росстата
ниже написала, что она не работает
(Reply) (Parent) (Thread)
chuzhoi_672
2017-08-19 05:18 pm (UTC)
Ну, не работает. Возможно, после шума в СМИ Росстат заблокировал доступ к этой странице. А вы что - считаете, что все СМИ наврали про эти данные Росстата, а Росстат не подал на них в суд за клевету?
А глава Счетной палаты Татьяна Голикова - тоже наврала Совету Федерации, когда приводила эту информацию сенаторам?
https: //www. nnov. kp. ru/daily/26698/3722516/(пробелы уберите)
Жду внятного ответа.
(Reply) (Parent) (Thread)
ne_ljubov
2017-08-19 05:40 pm (UTC)
вот все у вас так) ну, да ну..)
"Какие же мрази те, кто публикует эту пропаганду", говорите?))

командный тон не воспринимаю
ждите дальше)

Edited at 2017-08-19 05:42 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
chuzhoi_672
2017-08-19 05:46 pm (UTC)
Будет ответ или засчитывать слив?
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ne_ljubov
2017-08-19 05:47 pm (UTC)
)) засчитывай чего хочешь!!
смешной)

(Reply) (Parent) (Thread)
chuzhoi_672
2017-08-19 05:47 pm (UTC)
Слив засчитан. Впредь не фантазируйте.
(Reply) (Parent) (Thread)
ne_ljubov
2017-08-19 05:48 pm (UTC)
))) ни тепло ни холодно от твоегослива
(Reply) (Parent) (Thread)
infin56
2017-08-19 02:50 pm (UTC)
я-бы тебе рассказал как формируется аналитика росстата да только какой толк. Но для начала освой цифру, 37% экономики России находится в тени.
(Reply) (Parent) (Thread)
chuzhoi_672
2017-08-19 05:02 pm (UTC)
я-бы тебе рассказал как формируется аналитика росстата

Так за чем же дело стало? Расскажите, жду.
(Reply) (Parent) (Thread)
ne_ljubov
2017-08-19 02:25 pm (UTC)
и РБК

а ссылка на Росстат кстати, не рабочая) -
Страница, которую вы ищете, временно недоступна.
Пожалуйста, повторите попытку позже.
(Reply) (Parent) (Thread)
infin56
2017-08-19 01:25 pm (UTC)
Всех военных пенсионеров заселять в Крыму, а также семьи из крайнего Севера.
(Reply) (Thread)
rumataest0rsky
2017-08-19 02:53 pm (UTC)
За счет нас россиян будут жировать?
(Reply) (Thread)

Третья присяга

mcleod1564
2017-08-19 03:10 pm (UTC)
" 2014 году в Крыму дислоцировалась группировка вооруженных сил Украины общей численностью 18,8 тысяч военнослужащих. Более 15 тысяч из них изъявили желание продолжить дальнейшую военную службу в рядах Российской армии и других силовых структурах РФ. "

Для многих из них это была Третья присяга дважды предателей.

Им же обещали " пенсия российского полковника больше зарплаты украинского генерала" (с).
Думаете они четвертую присягу не примут ?
:)))
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Re: Третья присяга

chuzhoi_672
2017-08-19 05:52 pm (UTC)
И четвертую примут - лишь бы платили побольше. Точно вам говорю: по мере нарастания экономических проблем в России - недовольных в Крыму будет все больше. Крымчане же в основном за высокие российские зарплаты голосовали; до 2014 года они(зарплаты) были по 1000 долларов... )
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Re: Третья присяга

ne_ljubov
2017-08-19 05:56 pm (UTC)
даа.. чужой он и есть чужой
наплели тут..))

Крым чей??)
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Re: Третья присяга

chuzhoi_672
2017-08-19 05:59 pm (UTC)
Был советским, потом украинским, теперь российский. И каждый раз новой власти присягали. Придут американцы - и им присягнут. Лишь бы платили побольше.
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Re: Третья присяга

ne_ljubov
2017-08-19 06:00 pm (UTC)
Крым-то чей?)

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Re: Третья присяга

chuzhoi_672
2017-08-19 06:02 pm (UTC)
Я ответил.
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Re: Третья присяга

ne_ljubov
2017-08-19 06:03 pm (UTC)
)понятно
чужой

это я к тому, что чужому кто ж поверит??
и значит, всё, о чем вы тут- один большой провокационный "слив")
и всё



Edited at 2017-08-19 06:09 pm (UTC)
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Re: Третья присяга

chuzhoi_672
2017-08-19 07:15 pm (UTC)
Чему вы не поверите? Тому, что Крым был советским, потом украинским, а теперь российский?
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Re: Третья присяга

ne_ljubov
2017-08-21 09:16 am (UTC)
Крым - это Россия. Как бы она ни называлась.
И теперь навсегда.

Украинское отделившееся от России недоразумение не имеет никакого отношения к Крыму.
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spmen
2017-08-19 05:50 pm (UTC)
Те кто перешел в Рос. армию и в очередной раз перепринял присягу - можно дать пенсию в соответствии с реальной выслугой в Рос. армии. А тем, кто просто уволился - гражданскую минималку. Нечего непроверенным элементам жировать за счет граждан России.
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chuzhoi_672
2017-08-19 05:55 pm (UTC)
Почему - "непроверенным"? Такие же советские военнослужащие, как и полковник Коротченко, например. Сначала СССР присягнули, а потом новой власти. А потом еще раз - новой.))
Придут американцы, посулят зарплаты в ДВЕ тысячи долларов - они и американцам присягнут, хе-хе..
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