Приняты необходимые решения по проблемам военных пенсионеров в Крыму

Как СБУ вербует граждан России в украинские шпионы. Подробности Появились новые данные о методах работы Службы безопасности Украины против Российской Федерации. Приходится констатировать, что СБУ, пережившая…

Маразм крепчает. СБУ завела уголовное дело на Берлускони за посещение Крыма Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело против бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, поводом для чего стало его…

Мне подарили вот эти солнцезащитные очки. Хочу взять их, когда поеду в Севастополь Мне тут подарили вот эти солнцезащитные очки "Армия России". Хочу взять их, когда поеду в Севастополь. Как вам они? Нравятся?

Позвонили мне с "Би-Би-Си", спрашивают: будут ли размещены Ту-22М3 в Крыму? Будут! © фото Родион Кузнецов / russianplanes.net Военно-воздушные силы РФ перебросят в Крым эскадрилью дальних бомбардировщиков Ту-22М3, пишет…

В Национальном центре управления обороной отметили годовщину воссоединения Крыма с Россией Был сегодня на торжественном вечере в Национальном центре управления обороной, где в присутствии министра обороны РФ Сергея Шойгу отметили…

Крым. Путь на Родину Посмотрел фильм "Крым. Путь на Родину". 1. Многое рассказано, но не всё - время пока для этого не пришло. 2. Путин, Шойгу, Герасимов,…

Российский "подарок" ко дню независимости Украины На ОАО «Адмиралтейские верфи» 22 августа состоялась церемония поднятия Военно-морского флага на дизель-электрической подводной лодке…

Современное состояние и будущее Черноморского флота В качестве главного редактора журнала "Национальная оборона" принял участие в программе "В фокусе" на телеканале…