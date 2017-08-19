Правительство Швеции намерено увеличить расходы на оборону

Разведывательный корабль для ВМС Швеции будет построен в Польше Компания Saab объявила, что выбрала размещенную в Гдыне фирму Stocznia Remontowa Nauta S.A., входящую в состав польской оружейной группы PGZ,…

Вот тебе и братушки! Болгария выбрала шведский истребитель JAS-39 "Грипен" вместо МиГ-29 Временное техническое правительство Болгарии приняло решение о выборе компании «Сааб», предложившей JAS-39 «Грипен», предпочтительным претендентом…

SAAB рассчитывает оснастить бразильский авианосец "Сан-Паулу" палубными Sea Gripen Воодушевленная прорывом на бразильский рынок шведская компания SAAB (контракт на поставку ВВС Бразилии 36 истребителей Gripen E/F стоимостью 5,4…

Ответил на вопрос читателя еженедельника "Аргументы и факты" фото antyweb.pl Правда, что Швеция пыталась шпионить за Россией? Что это шведы так возмущаются насчёт якобы российской подлодки в их водах?…

Массовый психоз, или Почему Швеция так и не нашла российскую субмарину Мой комментарий для еженедельника "Аргументы и факты" Начиная с 18 октября в территориальных водах Швеции военные силы страны искали…

Новинки артиллерии на EUROSATORY 2014: самоходная гаубица Archer Шведская 155-мм самоходная гаубица Archer на выставке EUROSATORY 2014. Экипаж во время ведения огня находится в бронированной кабине, процесс…

Военная разведка Швеции заинтересовалась российским оружием для боевых пловцов Выставки вооружений - рай для иностранных военных атташе, главная задача которых - вести легальную разведку, что, в отличие от агентурных…

Правительство Швеции увеличит военные расходы в 2014 финансовом году © фото euobserver.com Правительство Швеции представило бюджет на 2014 финансовый год, предусматривающий увеличение военных расходов на…