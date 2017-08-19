Правительство Швеции намерено увеличить расходы на оборону

Шведское правительство объявило о достижении с основными оппозиционными партиями соглашения о дополнительном выделении на оборонные расходы в общей сложности 8,1 млрд. шведских крон (1 млрд. долл.) в течение следующих трех лет (2018-2020 гг.). По информации Swedish Radio, еще в 2015 году пять представленных в парламенте партий достигли соглашения по расходам на оборону до 2020 года. Однако в начале 2017 года межпартийный диалог об увеличении финансирования сферы обороны вновь возобновился в связи с «ухудшением ситуации в сфере безопасности».
В соответствии с соглашением между Социал-демократической рабочей партией, Партией Зеленых, Партией центра и Умеренной коалиционной партией, в течение следующих трех лет на оборону ежегодно будет выделяться дополнительно (сверх утвержденного бюджета) 2,7 млрд. швед. крон (около 334 млн. долл.). Кроме того, согласно достигнутому соглашению, в течение трех лет (2018-2020 гг.) военные расходы возрастут на 6,8 млрд. крон (841 млн. долл.), а финансирование гражданской обороны – на 1,3 млрд. крон (160 млн. долл.).
Ранее Вооруженные Силы Швеции запросили дополнительно 9 млрд. крон на период 2017-2020 гг. для усиления обороноспособности после длительного периода недофинансирования. Бюджет на 2018 год будет представлен 20 сентября.
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Может закончить войнушку в Донбассе, договориться с Украиной о Крыме(она отдаст, зачем ей Крым) - и жить спокойно, вкладывая деньги не в танки, а в экономику?
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Эксперт не ответит(потому что сам не знает ответа), так может быть кто-то из читателей-патриотов объяснит?
1. Зачем Россия повышает в последние пять-семь лет расходы на вооружения?
2. Зачем Россия помогает войне в Донбассе?
3. Почему Россия обостряет отношения с Украиной и не инициирует переговоры по Крыму?
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Последний вопрос, стоящий особняком:
4. Вы считаете, что Путин адекватен? Все, что он делает за последние три года - присоединение Крыма и помощь "шахтерам-таксистам" Донбасса - путь к гонке вооружений.
(Ну ладно, Крым он сдуру присоединил; но зачем помогать "ополченцам-отпускникам"? Смысл?)
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Коротченко забанил уже пару десятков моих аккаунтов, начиная с реального - netuti_nas, по той же самой причине, из-за которой вы нервничаете: У НЕГО НЕТ ОТВЕТОВ НА МОИ ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ.
поддерживаю полностью. я бы обобщил вопросы в одном: почему россия, по уровню жизни подданных как в монголии, провоцирует швецию, входящую в первую пятёрку по тому же самому уровню жизни. как провоцирует тема отельная и интересная.
наш так называемый эксперт на него не ответит ибо ответа у него нет. ага.
Гонка вооружений для России не выгодна
ежу понятно. кому она полезна? не смог бы, эксперт, назвать национальные интересы, заставляющие вас воевать в сирии? это первое. второе. почему у вас в сургутах бабахи режут аборигенов, а узбекские няни ходят с отрезанными головками детей у метров? третье. сколько стоит день войны в сирии?
чö, на дальних подступах бабахов не остановили?