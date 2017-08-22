ИГИЛ: разгром уже близок

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской провел брифинг, в ходе которого охарактеризовал коренные изменения, которые произошли за последний месяц в Сирийской Арабской Республике. Он отметил, что правительственные войска Башара Асада при поддержке ВКС России добились серьезных успехов и нанесли существенное поражение крупной группировке ИГИЛ (террористическая организация, запрещена на территории РФ) в центральной части Сирии. От террористов полностью освобождена провинция Алеппо. Всего от боевиков очищено пятьдесят населенных пунктов и более двух тысяч семисот квадратных километров сирийской территории.
В результате удара правительственных войск по сходящимся направлениям на Эс-Саванет окружена крупная группировка террористов ИГИЛ в районе города Акербат. Продолжаются наступательные действия по сжатию кольца окружения. В ближайшее время город Акербат будет освобожден. Создано еще одно кольцо окружения восточнее Итрии. Это удалось сделать благодаря стремительным наступательным действиям подразделений генерала Хасана Сухела при поддержке авиации ВКС России. При этом сирийские правительственные войска начали применять новые способы борьбы против террористических группировок.
Так, в ночь с 11 на 12 августа при поддержке российской авиации сирийской армией проведена уникальная операция по высадке тактического десанта в тылу игиловцев в районе населенного пункта Эль-Кдер в провинции Ракка. Внезапность и стремительность действий десантировавшихся подразделений, а также эффективность огневого поражения, осуществлявшегося сирийской артиллерией и российскими ударными вертолетами Ка-52, обеспечили возможность быстрого выдвижения к Эль-Кдеру основных сил правительственных войск и овладение им без потерь. Формирования ИГИЛ в этом районе полностью разгромлены. Сирийская армия наступает с темпом 30-40 и более километров в сутки. В результате действий сирийской армии освобождены города Эль-Ком, Бир-Кдем, нефтяное поле Мембиджа, продолжается наступление на Эт-Тейбе, создавая еще одно кольцо окружения.
Группировка правительственных войск, действующая к востоку от Пальмиры, овладела стратегически важным населенным пунктом Эс-Сухне и без остановок развивает наступление на Дейр-Эз-Зор. Для уничтожения окруженных и пытающихся отойти в направлении Дейр-Эз-Зора террористов интенсивность применения российской авиации увеличена до 60-70 боевых вылетов в сутки. ВКС России в круглосуточном режиме осуществляют воздушную разведку, выявление и уничтожение бронетехники игиловцев, пикапов с тяжелым вооружением и автомобильных колонн с боеприпасами. За последние 5 суток российские самолеты совершили 316 вылетов и нанесли 819 ударов.
Всего в августе авиацией ВКС России выполнено 990 боевых вылетов. По командным пунктам, позициям, складам, перевалочным базам и лагерям боевиков нанесено 2518 авиационных ударов. Уничтожено 40 единиц бронетехники, 106 автомобилей с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и до 800 террористов. Таким образом, освобождение от террористов центральной части Сирии близится к завершению.
Продолжается наступление на юге вблизи города Абу-Кемаль у сирийско-иракской границы с целью выхода сирийской армии к реке Евфрат.
В настоящее время сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС стремительно развивают наступление на Дейр-Эз-Зор с трех направлений. Плацдарм вокруг этого города является последним оплотом террористов на сирийской земле. Именно сюда стягиваются оставшиеся у них силы. По нашим данным, в этот район переместились боевики из Мосула и большая часть наиболее боеспособных отрядов ИГИЛ из Ракки, которой, несмотря на это, уже в течение трех месяцев не могут овладеть поддерживаемые Соединенными Штатами и их союзниками отряды так называемых «Сирийских демократических сил».
С деблокированием Дейр-Эз-Зора завершится разгром основных сил самой одиозной террористической группировки ИГИЛ, замахнувшейся на создание так называемого «Халифата».
Действия Российской Федерации по обеспечению, с опорой на астанинские договоренности, режима прекращения огня на территории Сирийской Арабской Республики позволили стабилизировать обстановку в центральной и южной частях страны. Успешно функционируют три зоны деэскалации – на юге Сирии, в районе Восточной Гуты и севере - провинции Холмс. 18 августа заключено соглашение о присоединении к режиму прекращения огня в зоне деэскалации «Восточная Гута» с еще одной влиятельной группировкой сирийской оппозиции – «Фейлак Ар-Рахман».
Кроме того, группировка «Фейлак Ар-Рахман» подтвердила готовность вести непримиримую борьбу с террористами ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусра». Ранее в Каире такое же соглашение было подписано формированием «Джейш аль-Ислам». Таким образом, по итогам переговоров с представителями Минобороны России, две основные оппозиционные группировки, действующие на территории Восточной Гуты, присоединились к режиму деэскалации.
Продолжается работа, направленная на формирование национальных комитетов по примирению. Их деятельность должна обеспечить мирное урегулирование конфликта. Представителями Центра по примирению враждующих сторон осуществляется контроль за соблюдением условий режима прекращения боевых действий всеми участниками конфликта. По каждому факту нарушений проводится разбирательство.
Важнейшую роль в этом играет присутствие российских военнослужащих на контрольно-пропускных пунктах и наблюдательных постах по периметру зон деэскалации.
Соглашения, достигнутые российской стороной с представителями сирийской оппозиции, обусловили возможность возобновления товарного обмена между различными регионами Сирии, ранее разделенными гражданской войной. Разрешена проблема обеспечения гуманитарного доступа. В зоны деэскалации с начала их функционирования прошло уже 14 гуманитарных конвоев ООН и Международного Красного креста, в том числе за последний месяц – десять. Населению доставлены сотни тонн продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости.
Кроме того, с целью оказания экстренной гуманитарной помощи жителям подконтрольных оппозиции населенных пунктов российским Центром по примирению враждующих сторон за текущий месяц проведено двадцать четыре гуманитарных акции. Населению доставлено продовольствие, медикаменты, предметы первой необходимости.
Таким образом, при поддержке официальных сирийских властей, усилиями Российской Федерации и ряда международных организаций предотвращена гуманитарная катастрофа. Заложены основы для восстановления на территории зон деэскалации мирной жизни и возвращения беженцев.
На фоне активизации процесса деэскалации в Сирии российским Центром по примирению враждующих сторон в августе подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписаны с представителями ста семи населенных пунктов. Общее число примирившихся населенных пунктов достигло двух тысяч двухсот семи.
Врачами госпиталя Минобороны России медицинская помощь оказана более 3,5 тысячам мирных жителей. Российскими транспортными самолетами населению окруженного боевиками ИГИЛ города Дэйр-Эз-Зор за месяц доставлено двести девяносто три тонны продовольствия и медикаментов.
Соблюдение режима прекращения огня оппозиционными формированиями и создание зон деэскалации позволили вооруженным силам Сирийской Арабской Республики сконцентрировать свои усилия на борьбе с террористами ИГИЛ. Авиация ВКС России в Сирии продолжит уничтожать боевиков и оказание поддержки сирийской армии в освобождении страны.
Главная цель – уничтожить последний оплот террористов в районе Дейр-Эз-Зора.
Игорь не добавил, что то, что России удалось сделать на сирийском направлении, достигнуто только благодаря высшему руководству США. А в остальном пропаганда звучит на отлично: "правительственные войска при поддержке ВКС РФ"...