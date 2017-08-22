Концерн "Калашников" представил экипировку для Сил специальных операций

Подразделения Сил специальных операций (ССО) Вооруженных Сил РФ провели на горном полигоне в Кабардино-Балкарии свое первое тактико-специальное…

Комитет Госдумы по обороне готовит документ о расширении полномочий президента РФ по отправке военных спецгрупп на территорию того или иного…