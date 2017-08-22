Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Концерн "Калашников" представил экипировку для Сил специальных операций
Коротченко
i_korotchenko
August 22nd, 1:58


Накануне открытия международного военно-технического форума "Армия-2017" Концерн "Калашников" представил экипировку для Сил специальных операций РФ.

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Posts from This Journal by “Силы специальных операций” Tag

54 comments :
( 54 comments Leave a comment )
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soldier_moskva
2017-08-21 11:39 pm (UTC)
Так то все норм, но ничего революционного не показали. Это все уже в разных вариациях есть.

Но хорошо, что теперь и нас будут подобное отшивать
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morguenov
2017-08-21 11:43 pm (UTC)
Внимательно рассмотрел фотографии. Перчатки толстые очень, складчатые. Он через них пальцем переводчик огня хоть нащупывает? Неудобно будет. Первыми в комплекте должны быть тонкие, облегающие пальцы и удобные.
Камера на шлеме - ну это ппц.... будет цепляться за все, особенно если надо проскочить в узких местах или сквозь растительность, неудобно будет.
Куртка, воротник не очень и пошита хз из чего - если из болоньи какой-нить, закупите у СПЛАВА мембранную, они научились отличные куртки делать, есть у них идеальная модель, только усилений на локтях не хватает, в остальном там все очень хорошо.
На коленях и сзади штанов нет усиления - надо, чтобы были.
Рюкзак грамотный, особенно здорово что есть запас стропы на поясной застежке: когда эта пластиковая фигня сломается, будет удобно просто узлом завязав, подпоясываться.
Интересно, как вся эта сбруя светится в пнв.
Все имхо, очень любопытно что скажут пользователи.
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d_mytrees
2017-08-21 11:48 pm (UTC)
Камера да. Крупновата :) Но может сей девайс иное что?
ЗЫ. А ствол вниз на последней фотке это норма? Тюкнуть куда.. не придется "чинить" потом?
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vrnalbum
2017-08-22 01:44 am (UTC)
Ваш журнал хорош специалистам, за ним видимо "посматривают" спецслужбы Запала, но они комментариев не оставят. Я простой человек и чтобы комментировать надо что-то другое. Чтобы Вам входить в какой-то ТОП надо много комментариев и другие материалы, то что интересно НАРОДУ. МНЕ, например, интересно не то что носят спецслужбы, или какая "гайка" поставлена на самолет, а вообще обстановка в стране, той же армии. Посмотрите в каких темах у Вас больше комментариев, то и интересно
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Понабижало критиков

dfedbees
2017-08-22 07:42 am (UTC)
О Учителей то сколько понабижало по пендосметодичкам стыдить,принижать,поливать грязью,дискредитировать,вызывать чувствоа вины и неполноценности у патриотов России!
А Кототченко не в топе рази?
А может вы жене своей будете ууказывать,как и что ей делать?
Скажи а где видно ,что тебе интересно,твоя цитата:
==например, интересно не то что носят спецслужбы, или какая "гайка" поставлена на самолет, а вообще обстановка в стране, той же армии. ==
Ты постишь только фотачки Воронежа,причём столько,что один ЖЖ у тебя ууже кончился (и зачем то сменил ник полностью?):

==Этот журнал является продолжением моего журнала schurik2 "Машина времени". ==

Вот у мнея видно что я интересууюсь тем что происходит в армии и политике,а у тебя где интерес? В критических комментах,одном из тысяч что будут здесь от платных пендос троллей?

Edited at 2017-08-22 08:18 am (UTC)
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stalinets
2017-08-22 01:45 am (UTC)
От американца и не отличишь ....
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Борис фон Бок
2017-08-22 02:08 am (UTC)
Шлем MICH, серая форма слизана с PCU, а теплый комплект то ли PCU, то ли ECWCS.
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dfedbees
2017-08-22 07:43 am (UTC)
Обосновать сможешь с сылками и фактами?
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redanimatio
2017-08-22 02:47 am (UTC)
Уже обсуждали эту печаль.
Если сравнивать с ХБ\БУ, РД и разгрузом класса "лифчик" то конечно круто.
Только вот все по отдельности устарело лет на 10 и не выдерживает никакого сравнения с мировыми аналогами даже 10 летней давности.
Слава богу додумались укомплектовать бойца бронеплатформой, которую и обслуживать и комплектовать удобнее. Только поверх нее дико смотрится "калшников" на ремне простом. Хоть бы уже трехточку повесили. Хотя какая трехточка с таким веслом...
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Из Тайваня с критикой от майДАУНА харькiвского

dfedbees
2017-08-22 07:44 am (UTC)
Можно подробный разбор с фактами что там у тебя устарело и не выдерживает-детально?
Это у тебя платный пендос тролль
Из Тайваня такая "любовь" к русской армии? Удалённо на госдеп впахиваешь,с пляжика?
Работаешь в китайском детском садике экспердом по русской армии экипировке и вооружению? ГГГ
О себе
С недавних пор перебрался в Китай ИЗ ХАРЬКОВА КАРЛ!!!
Живу в Тайюане, работаю дизайнером в частном детском саду.

Причём в 85и интересах НИЧЕГО ЭТОГО НЕ УКАЗАНО!!
Интересы (85)
axure, blizzard, brainstorm, cannondale, diablo3, follow, icons, interaction design, lineage2, mmorpg, ncsoft, nightwish, photoshop, pr, sketches, storyboards, ux, warcraft, web, webmoney, wireframes, wow, Азимов, Айон, Баркер, Бессмертный, Булгаков, Вартанов, Ехо, Камерон, Карсак, Кинг, Китай, Лем, Лукьяненко, МаксФрай, Марина, Мастер и Маргарита, Пушной, СЕО, СТАЛКЕР, Саймак, Стругацкие, Тайюань, Теххи, Трасса 60, Фармер, Харьков, Шекли, веб-дизайн, векторы, велосипеды, велошлем, дизайн, игры, идеи, иконки, иллюстрации, интернет, интернет-бизнес, интерфейсы, история, как приручить дракона, книги, копирайт, кошки, кросскантри, литература, ножи, олди, проектирование, реклама, сайты, секс, танто, фантастика, фехтование, флешбек, фокус-группы, форумы, фотография, фэнтези, хокку, шутеры, экспат
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Местонахождение: Taiyuan, China

Типичный ЖЖ платного пендос тролля
redanimatio
Просто дизайнер, который приехал в Китай работать в детском саду
В комментариях отвечу на вопросы о жизни на севере Китая

Аккаунт, Создан 24 марта 2010 (#спал до антирусского майДАУНА в 2014 г,(проверяется по архиву записей)
, обновлялся 3 августа 2017 [Подарить для уничтожения России ]

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102 русофобских набросов,тупых мыслей в две строчки и дебильных перепостов для видимости живого аккаунта
1 785 с 2014 года РУСОФОБСКИХ комментариев написано,ДИСКРИДИТИРУЮЩИХ власть в России и раскачивающих в России майДАУН

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22 метки


Edited at 2017-08-22 08:11 am (UTC)
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big_lebovvski
2017-08-22 03:57 am (UTC)
Мне, как пользователю, очень понравилась камера, перчатки как на размер больше у парня, или пальцы у него коротковаты, он же их поддергивать будет всё время, и как вишенка на торте рукав на куртке с РЕЗИНОЧКОЙ! Там хоть липучка есть для фиксации? Всё полный кабздец. А по компоновке спецы вон уже высказались. Выглядит он как срисованный с какого нибудь косплея шутеров 15-ти летней давности. Да и напротив рта может дырку в наморднике всё таки сделать? Зачем людей мучить.

Edited at 2017-08-22 03:59 am (UTC)
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egg00
2017-08-22 04:19 am (UTC)
Камера не только будет мешать, но и быстро отвалится.
Не надо дырку.
Боец через неё будет постоянно материться.
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infin56
2017-08-22 05:18 am (UTC)
ну когда начнёте шить нормальные штаны со вставками как у кавалерийского галифе. Я понимаю, что чуть дороже выйдет но для бойца это удобно. Весь "туризм" на это уже перешёл, а бля наши не могут элементарные вещи делать.
(Reply) (Thread)
Марк
2017-08-22 05:32 am (UTC)
В спортмастере покруче есть
(Reply) (Thread)
gadenisch
2017-08-22 05:34 am (UTC)
Да, приехали. Русский солдат закрывает лицо. Готовимся к новым украинам? Следующая Белорусь?
(Reply) (Thread)
MazurUniverse
2017-08-22 05:45 am (UTC)
попробуй начать дружить с головой
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mcduck_nvrsk
2017-08-22 06:14 am (UTC)
Что то продукция концерна дюже напоминает давно выпускаемую и уже используемую спецами продукцию Группы99.
(Reply) (Thread)
chippos
2017-08-22 06:27 am (UTC)
Lowa Zephyr - зачётные тапки.
(Reply) (Thread)
flint_954
2017-08-22 06:54 am (UTC)
В такой экипировке главное не куртка, а радиосвязь.
(Reply) (Thread)
rmn_q
2017-08-22 07:27 am (UTC)
Маска по лицу туда-сюда елозит. А это мало того что здорово нервирует, так ещё и отвлекает. У меня была такая, потерял где-то в рейде.
(Reply) (Thread)

тИПИЧНЫЙ жж ПЛАТНОГО ПЕНДОС ТРОЛЛЯ

dfedbees
2017-08-22 07:53 am (UTC)
А где видно что ты когда то был в каких то рейдах?
ВСЯ РЕВОЛЮЦИЯ ЛИБЕРАСТОВ В РОССИИ ПОСТРОЕНА НА ПУСТОПОРОЖНЕЙ НАГЛОЙ ЛЖИ И ВЕРЕ БАРАНОВ ЗОМБАКОВ В ЭТУ БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНУЮ ЛОЖЬ!!

Учитель либерастов в пропаганде и лжи сам Гитлер! Не даром хозяйки либерастиов пендосы приютили недобитых фашистов у себя!
Большая ложь (Википедия нем. Grole Llge) — пропагандистский приём. Определён Адольфом Гитлером в книге «Моя борьба» как «ложь настолько „огромная“, что никто не поверит в то, что кто-то имел смелость обезобразить действительность так бесстыже».


rmn_q
Журнал rmn_q

Аккаунт, Создан 6 марта 2016 (#77576968), обновлялся 31 июля 2017 [Подарить]

Социальный капитал: меньше 10

12 записей
1 092 комментария написано
16 комментариев получено
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dfedbees
2017-08-22 08:21 am (UTC)
Игорь,комментарии бы к фоткам или видео-интересно,что там мужик объясняет в микрофон
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redanimatio
2017-08-22 09:25 am (UTC)
Страйкболисты с охотниками ржут в голосину с инноваций.

У меня такой броник с платформой для подсумков был в 2007 или 2008 году. Естественно, без бронепластин. Эстеты из команды пластик вставляли, чтобы форму держать.
Про манжеты уже говорили - смешно. Еще бы завязочки приделали))))
Интегрированный в штанину наколенник - хз, не пробовал. Обходились накладным для стрельбы с колена.
На обувь только что внимание обратил - хорошие кроссовочки, модельные. Только вот ботинки практичнее и безопаснее. До сих пор американские берцы для пустыни ношу в походах. Хоть рант на металлической сетке, но легкие и дышат хорошо - главное ухаживать.

Про камеру - обнять и плакать. особенно на фото, где боец пытается оружейный ремень через голову стянуть. Вот так с заряженным оружием корячиться где-нибудь в зеленке - очень ловко можно яйца отстрелить прямо через модный подсумок для сброса, в который аж 2 магазина влезет =))))

Не увидел на презентации компонентов системы связи и навигации, на которые все кто видели этот хлам вживую очень матерятся.
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porno_zayka
2017-08-22 11:16 am (UTC)
Рюкзак однозначно модификация "Эдельвейса" от "Союзспецоснащения"
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detonator666
2017-08-22 02:27 pm (UTC)
ПНВ без защитных крышек?
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