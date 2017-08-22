Накануне открытия международного военно-технического форума "Армия-2017" Концерн "Калашников" представил экипировку для Сил специальных операций РФ.
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Но хорошо, что теперь и нас будут подобное отшивать
Камера на шлеме - ну это ппц.... будет цепляться за все, особенно если надо проскочить в узких местах или сквозь растительность, неудобно будет.
Куртка, воротник не очень и пошита хз из чего - если из болоньи какой-нить, закупите у СПЛАВА мембранную, они научились отличные куртки делать, есть у них идеальная модель, только усилений на локтях не хватает, в остальном там все очень хорошо.
На коленях и сзади штанов нет усиления - надо, чтобы были.
Рюкзак грамотный, особенно здорово что есть запас стропы на поясной застежке: когда эта пластиковая фигня сломается, будет удобно просто узлом завязав, подпоясываться.
Интересно, как вся эта сбруя светится в пнв.
Все имхо, очень любопытно что скажут пользователи.
ЗЫ. А ствол вниз на последней фотке это норма? Тюкнуть куда.. не придется "чинить" потом?
Понабижало критиков
А Кототченко не в топе рази?
А может вы жене своей будете ууказывать,как и что ей делать?
Скажи а где видно ,что тебе интересно,твоя цитата:
==например, интересно не то что носят спецслужбы, или какая "гайка" поставлена на самолет, а вообще обстановка в стране, той же армии. ==
Ты постишь только фотачки Воронежа,причём столько,что один ЖЖ у тебя ууже кончился (и зачем то сменил ник полностью?):
==Этот журнал является продолжением моего журнала schurik2 "Машина времени". ==
Вот у мнея видно что я интересууюсь тем что происходит в армии и политике,а у тебя где интерес? В критических комментах,одном из тысяч что будут здесь от платных пендос троллей?
Edited at 2017-08-22 08:18 am (UTC)
Если сравнивать с ХБ\БУ, РД и разгрузом класса "лифчик" то конечно круто.
Только вот все по отдельности устарело лет на 10 и не выдерживает никакого сравнения с мировыми аналогами даже 10 летней давности.
Слава богу додумались укомплектовать бойца бронеплатформой, которую и обслуживать и комплектовать удобнее. Только поверх нее дико смотрится "калшников" на ремне простом. Хоть бы уже трехточку повесили. Хотя какая трехточка с таким веслом...
Из Тайваня с критикой от майДАУНА харькiвского
Это у тебя платный пендос тролль
Из Тайваня такая "любовь" к русской армии? Удалённо на госдеп впахиваешь,с пляжика?
Работаешь в китайском детском садике экспердом по русской армии экипировке и вооружению? ГГГ
О себе
С недавних пор перебрался в Китай ИЗ ХАРЬКОВА КАРЛ!!!
Живу в Тайюане, работаю дизайнером в частном детском саду.
Причём в 85и интересах НИЧЕГО ЭТОГО НЕ УКАЗАНО!!
Интересы (85)
axure, blizzard, brainstorm, cannondale, diablo3, follow, icons, interaction design, lineage2, mmorpg, ncsoft, nightwish, photoshop, pr, sketches, storyboards, ux, warcraft, web, webmoney, wireframes, wow, Азимов, Айон, Баркер, Бессмертный, Булгаков, Вартанов, Ехо, Камерон, Карсак, Кинг, Китай, Лем, Лукьяненко, МаксФрай, Марина, Мастер и Маргарита, Пушной, СЕО, СТАЛКЕР, Саймак, Стругацкие, Тайюань, Теххи, Трасса 60, Фармер, Харьков, Шекли, веб-дизайн, векторы, велосипеды, велошлем, дизайн, игры, идеи, иконки, иллюстрации, интернет, интернет-бизнес, интерфейсы, история, как приручить дракона, книги, копирайт, кошки, кросскантри, литература, ножи, олди, проектирование, реклама, сайты, секс, танто, фантастика, фехтование, флешбек, фокус-группы, форумы, фотография, фэнтези, хокку, шутеры, экспат
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Читает сообщества (2) kotofoto, odin_moy_den
Местонахождение: Taiyuan, China
Типичный ЖЖ платного пендос тролля
redanimatio
Просто дизайнер, который приехал в Китай работать в детском саду
В комментариях отвечу на вопросы о жизни на севере Китая
Аккаунт, Создан 24 марта 2010 (#спал до антирусского майДАУНА в 2014 г,(проверяется по архиву записей)
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Edited at 2017-08-22 08:11 am (UTC)
Edited at 2017-08-22 03:59 am (UTC)
Не надо дырку.
Боец через неё будет постоянно материться.
тИПИЧНЫЙ жж ПЛАТНОГО ПЕНДОС ТРОЛЛЯ
ВСЯ РЕВОЛЮЦИЯ ЛИБЕРАСТОВ В РОССИИ ПОСТРОЕНА НА ПУСТОПОРОЖНЕЙ НАГЛОЙ ЛЖИ И ВЕРЕ БАРАНОВ ЗОМБАКОВ В ЭТУ БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНУЮ ЛОЖЬ!!
Учитель либерастов в пропаганде и лжи сам Гитлер! Не даром хозяйки либерастиов пендосы приютили недобитых фашистов у себя!
Большая ложь (Википедия нем. Grole Llge) — пропагандистский приём. Определён Адольфом Гитлером в книге «Моя борьба» как «ложь настолько „огромная“, что никто не поверит в то, что кто-то имел смелость обезобразить действительность так бесстыже».
rmn_q
Журнал rmn_q
Аккаунт, Создан 6 марта 2016 (#77576968), обновлялся 31 июля 2017 [Подарить]
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У меня такой броник с платформой для подсумков был в 2007 или 2008 году. Естественно, без бронепластин. Эстеты из команды пластик вставляли, чтобы форму держать.
Про манжеты уже говорили - смешно. Еще бы завязочки приделали))))
Интегрированный в штанину наколенник - хз, не пробовал. Обходились накладным для стрельбы с колена.
На обувь только что внимание обратил - хорошие кроссовочки, модельные. Только вот ботинки практичнее и безопаснее. До сих пор американские берцы для пустыни ношу в походах. Хоть рант на металлической сетке, но легкие и дышат хорошо - главное ухаживать.
Про камеру - обнять и плакать. особенно на фото, где боец пытается оружейный ремень через голову стянуть. Вот так с заряженным оружием корячиться где-нибудь в зеленке - очень ловко можно яйца отстрелить прямо через модный подсумок для сброса, в который аж 2 магазина влезет =))))
Не увидел на презентации компонентов системы связи и навигации, на которые все кто видели этот хлам вживую очень матерятся.