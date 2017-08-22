Кремль делает ставку на молодых и эффективных «технократов» во главе регионов

Приняты необходимые решения по проблемам военных пенсионеров в Крыму На момент проведения референдума в 2014 году в Крыму, по итогам которого произошло его воссоединение с Россией, на полуострове дислоцировалась…

Авиасообщение с Калининградом станет комфортнее и дешевле Для того, чтобы Калининградская область - имеющий стратегическое значение российский анклав на Балтике - не чувствовал себя оторванным от…

Здоровье народа - одна из важнейших составляющих национальной безопасности Пока «измученного нарзаном» Петра Порошенко переправляли в Винницу на старом советском двухместном учебно-боевом МиГ-29 (приземлившись…

Дальний Восток: создается космическая и промышленная инфраструктура ХХI века Развитие Дальнего Востока в настоящее время является одним из важнейших стратегических приоритетов и это подтверждается сегодняшней поездкой…

ВМФ России готов защищать национальные интересы (+ фоторепортаж из СПб) Состоявшийся в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад стал знаковым военно-политическим событием, продемонстрировав не только растущие…

Какой вопрос вы хотели бы задать Владимиру Путину в ходе "Прямой линии"? Президент России Владимир Путин будет общаться с россиянами 15 июня в рамках "Прямой линии". На сайте этого проекта уже опубликованы первые…

Почему Путина в Америке боятся больше, чем ИГИЛ? Принял участие в сегодняшней программе "Место встречи" на НТВ. Вот вопросы, которые мы обсуждали: Почему Путина в Америке боятся больше, чем ИГИЛ,…

Президент РФ объявил благодарность коллективу Концерна ВКО "Алмаз - Антей" Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность коллективу АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" за большой вклад в разработку…