Кремль делает ставку на молодых и эффективных «технократов» во главе регионов

Необходимость обновления властных элит за счет поиска и продвижения нового поколения эффективных управленцев не только обеспечивает устойчивость политической системы, но и создает условия для нормального развития как регионов, так и страны в целом. Это стало особенно очевидным в условиях, когда на Россию оказывается масштабное политическое, экономическое и военное давление со стороны США и их союзников. Поэтому далеко не случайно, что на посты губернаторов в целом ряде субъектов РФ была выдвинута новая генерация молодых политиков, которым предстоит в ближайшее время получить мандат доверия в ходе осенних выборов.
В регионах сформировался запрос на перемены, и предложенные Кремлем кандидатуры, как представляется, должны совпасть с общественными ожиданиями.
Выступая на молодежном форуме «Таврида», Владимир Путин заявил о необходимости продвигать молодых людей в политике и других сферах деятельности. Он выразил надежду, что на предстоящих выборах избиратели поддержат тех временно исполняющих обязанности губернаторов, которые уже смогли добиться конкретных результатов и заявить о себе.
Слова главы государства - это и сигнал тем «старым» губернаторам, кто «забронзовел» в креслах региональных начальников, игнорирует чаяния и настроения простых людей. Не можешь работать эффективно, не способен оперативно откликаться на запросы общества - уступи дорогу молодым.
Напомним, что 10 сентября прямые губернаторские выборы пройдут в 16 регионах России, шесть из которых возглавляют так называемые «молодые технократы» – выходцы из экономической сферы в возрасте до 45 лет. Среди них врио главы Бурятии Алексей Цыденов (экс-замминистра транспорта РФ), врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов (бывший директор департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга РФ), Андрей Никитин в Новгородской области (бывший директор Агентства стратегических инициатив), Максим Решетников в Пермском крае (экс-глава департамента экономической политики и развития Москвы), Николай Любимов в Рязанской области (бывший вице-губернатор Калужской области) и Дмитрий Овсянников в Севастополе (бывший замглавы Минпромторга РФ). К условным «технократам» не относится, но также является одним из «молодых управленцев» выходец из ОНФ, врио главы Удмуртии Александр Бречалов.
фото: пресс-служба президента РФ
Мы освободили от обязанностей министров Молотова, Кагановича, Ворошилова и других и заменили их новыми работниками. Почему? На каком основании? Работа министра — мужицкая работа. Она требует больших сил, конкретных знаний и здоровья. Вот почему мы освободили некоторых заслуженных товарищей от занимаемых постов и назначили на их место новых, более квалифицированных, инициативных работников. Они молодые люди, полны сил и энергии. Мы их должны поддержать в ответственной работе.
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Через 4 месяца Сталина не стало.