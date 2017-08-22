Истребитель-перехватчик МиГ-41 сможет работать в космосе

ЦАМТО: Россия доминирует на мировом рынке вооружений, несмотря на санкции Сегодня в авторитетном американском издании Defense News опубликован рейтинг 100 ведущих военно-промышленных компаний мира в 2015 году, в…

Российские ВВС закупят 50 стратегических бомбардировщиков Ту-160М Минобороны России закупит не менее 50 новых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М, когда их производство будет возобновлено. Об…

Объединенная авиастроительная корпорация на выставке Aero India 2015 Объединенная авиастроительная корпорация принимает участие в десятом юбилейном авиасалоне Aero India 2015, который проходит в Бангалоре с 18-25…

Российско-индийский многоцелевой транспортный самолет MTA Один из важных проектов ВТС между Москвой и Дели - российско-индийский многоцелевой транспортный самолет MTA (Multirole Transport Aircraft - MTA).…

Наши в Китае: многофункциональный истребитель Су-35 Китай планирует закупить партию российских многофункциональных истребителей Су-35 поколения 4++. Сообщается, что переговоры первоначально ведутся…

Первый Ил-76МД-90А передан в ТАНТК им. Бериева для создания специального авиационного комплекса ВВС фото пресс-службы ОАО "ОАК" Новый Ил-76МД-90А стал первым самолетом, построенным ЗАО «Авиастар-СП», входящим в Объединенную…

Объединенная авиастроительная корпорация: режим взлетный Состояние ОАК можно охарактеризовать как «взлетный режим». В последнее время корпорация вкладывала огромные деньги в разработки и…

О военных программах ОАК - в эфире Русской службы новостей фото УПСИ МО РФ / Вадим Савицкий Обсудили военные программы ОАК в эфире программы "Генштаб" с Игорем Коротченко на Русской службе…