Истребитель-перехватчик МиГ-41 сможет работать в космосе

Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) МиГ-41, разрабатываемый на замену высотному перехватчику МиГ-31, сможет выполнять задачи в космосе. Об этом заявил в эфире телеканала «Звезда» генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко. «Мы уже этим занимаемся. Для нас это естественное развитие самолета МиГ-31. Технологически это будет совершенно новый самолет. Новые технологии, незаметность, работа в космосе, новые скорости, новый радиус», – сказал И. Тарасенко. Он отметил, что все имеющиеся наработки реализуются в проекте ПАК ДП.
По его словам, МиГ-41 будет «абсолютно новым самолетом», а не глубокой модернизацией МиГ-31, которому он придет на смену. Тарасенко также сообщил, что в российском перспективном перехватчике ПАК ДП будут применены совершенно новые технологии по работе в арктической сфере. «Потом этот проект будет переводиться в беспилотный», – отметил гендиректор РСК «МиГ».
Источник: http://www.armstrade.org/includes/perio
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