Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Латвия закупит партию ПЗРК "Стингер" из наличия датской армии
Коротченко
i_korotchenko
August 22nd, 23:01


Министр обороны Латвии Раймондс Бергманис в эфире телевизионной программы Rita panorama сообщил о подписании министерствами обороны Латвии и Дании двустороннего соглашения по поставке ПЗРК «Стингер» из наличия датской армии. Министр не раскрыл количество и стоимость заказанных ПЗРК, подчеркнув лишь, что обеспечение ПВО является приоритетной сферой для Латвии и их закупка имеет важное значение для развития национальных вооруженных сил. По информации латвийских СМИ, на нужды разведки, наблюдения за воздушным пространством и развитие ПВО в 2017 году выделены 26,4 млн. евро.

Контракт на приобретение ПЗРК из состава ВС Дании был подписан 18 августа. Комплект поставки включает пусковые установки и зенитные управляемые ракеты. Как ожидается, ПЗРК будут переданы заказчику в первой половине 2018 года.

Планируется, что ПЗРК будут приняты на вооружение как подразделений регулярных войск национальных вооруженных сил, так и батальонов «Земессардзе» (народное ополчение), и, таким образом, будут размещены на всей территории Латвии. В ближайшее время личный состав пройдет подготовку применению ПЗРК «Стингер».

Источник: http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2017/0822/103542731/detail.shtml

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3 comments :
( 3 comments Leave a comment )
  • 1
bufetum
2017-08-22 08:33 pm (UTC)
Да будет вам, Игорь Юрьевич). С такими мужчинами как наш ВВП, Коротченко, Шойгу.. нам не страшно. Пусть закупают. Один хрен издохнут.
(Reply) (Thread)
molegero
2017-08-22 09:39 pm (UTC)
Ну как дети - А кто воевать то будет - пацаны из гитлерюгенда?
Или думают, что пиндосы станут героями незалежной Латвии?
(Reply) (Thread)
sell_off
2017-08-22 09:45 pm (UTC)
....теперь Латвия будет готова отразить "российскую агрессию"
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