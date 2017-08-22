Латвия закупит партию ПЗРК "Стингер" из наличия датской армии

Надышались испарениями. Американские солдаты пострадали на учениях в Латвии Трое американских солдат в воскресенье пострадали во время военных учений, проходящих на латвийском военном полигоне в Адажи. Об этом сообщил…

В прямом эфире Первого канала предложил выслать из России посла Латвии В студии программы «Время покажет» мы обсуждали арест польского политика Матеуша Пискорского и русофобию в Латвии. В прямом эфире Первого канала я…

Страны Балтии хотят посчитать "ущерб от советской оккупации" Министры юстиции Латвии Дзинтарс Разначс и Эстонии Урмас Рейнсалу подписали сегодня, 5 ноября, в Риге (Латвия) совместную декларацию о…

Ждут "зелёных человечков": Латвия построит на границе с РФ забор из колючей проволоки длиной 90 км Латвия планирует возвести на границе с Россией забор длиной 90 км. Об этом заявил латвийский министр внутренних дел Рихардс Козловскис. По его…

Русские идут? Латвия планирует двухкратное увеличение военного бюджета к 2018 году Латвия должна сдержать данное партнерам по НАТО обещание увеличить расходы на оборону до 2 процентов ВВП, заявил президент страны Раймондс Вейонис…

Прогноз НАТО: всего два дня потребуется России для оккупации Литвы, Латвии, Эстонии и взятия Киева Прибалты в шоке от мрачных прогнозов НАТО Армия России может оккупировать страны Прибалтики за два дня, заявил председатель военного комитета…

Мэр Риги Нил Ушаков сделал селфи с американским танком "Абрамс" © фото в Фейсбуке Нила Ушакова Считающийся пророссийским политиком мэр Риги Нил Ушаков сделал селфи с одним из 120 американских танков M1A2…

Как надеть "намордник" на спецслужбы Латвии? Рига, улица Кунгу, ресторан "Сын рыбака". Здесь шпики латвийской контрразведки задержали российского политолога Константина Симонова,…