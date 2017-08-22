Латвия закупит партию ПЗРК "Стингер" из наличия датской армии

Министр обороны Латвии Раймондс Бергманис в эфире телевизионной программы Rita panorama сообщил о подписании министерствами обороны Латвии и Дании двустороннего соглашения по поставке ПЗРК «Стингер» из наличия датской армии. Министр не раскрыл количество и стоимость заказанных ПЗРК, подчеркнув лишь, что обеспечение ПВО является приоритетной сферой для Латвии и их закупка имеет важное значение для развития национальных вооруженных сил. По информации латвийских СМИ, на нужды разведки, наблюдения за воздушным пространством и развитие ПВО в 2017 году выделены 26,4 млн. евро.
Контракт на приобретение ПЗРК из состава ВС Дании был подписан 18 августа. Комплект поставки включает пусковые установки и зенитные управляемые ракеты. Как ожидается, ПЗРК будут переданы заказчику в первой половине 2018 года.
Планируется, что ПЗРК будут приняты на вооружение как подразделений регулярных войск национальных вооруженных сил, так и батальонов «Земессардзе» (народное ополчение), и, таким образом, будут размещены на всей территории Латвии. В ближайшее время личный состав пройдет подготовку применению ПЗРК «Стингер».
Источник: http://www.armstrade.org/includes/perio
Или думают, что пиндосы станут героями незалежной Латвии?