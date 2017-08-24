Россия и Сербия ведут переговоры о поставке ЗРС С-300

Представлена концепция нового ЗРК средней и малой дальности «Ермак» Научно-исследовательский институт приборостроения (НИИП) имени В.В. Тихомирова (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз - Антей") на круглом столе…

Контракт на поставку Турции ЗРС С-400 подписан, но еще не вступил в силу Контракт на поставку Турции зенитных ракетных систем большой дальности С-400 подписан, но пока еще не вступил в силу. Об этом заявил на форуме…

Концерн ВКО "Алмаз - Антей": 11-е место в мировом рейтинге крупнейших производителей вооружений АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" по итогам производственной деятельности в течение трех лет подряд стабильно занимает 11-е место в рейтинге…

Президент РФ объявил благодарность коллективу Концерна ВКО "Алмаз - Антей" Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность коллективу АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" за большой вклад в разработку…

С-500 обеспечит противоракетный перехват в ближнем космосе Исполнилось 15 лет со дня выхода Указа президента РФ о создании Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз - Антей". Накануне этой…

В Концерне ВКО "Алмаз - Антей" открыли памятник академику А.И. Савину 6 апреля 2017 года в Концерне ВКО "Алмаз - Антей" прошли торжественные мероприятия, посвященные открытию памятника бывшему научному…

С-300В4 - есть чем сбивать супостата в Сирии Россия перебросила в Сирию новейшие зенитные ракетные системы С-300В4, которые взяли под контроль воздушное пространство над ВМБ Тартус, где…

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» откроет сервисный центр в Крыму АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» накануне празднования Дня Военно-морского флота Российской Федерации откроет в г. Севастополе…