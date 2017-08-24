Россия и Сербия ведут переговоры о поставке ЗРС С-300

Россия и Сербия ведут переговоры по продаже систем ПВО С-300. Об этом сообщил директор ФСВТС Дмитрий Бугаев. «В настоящее время сербские партнеры выражают заинтересованность в поставках систем ПВО С-300. Указанный вопрос обсуждается», – сказал Д. Шугаев на форуме «Армия 2017». Ранее о желании приобрести данные системы заявлял президент Сербии Александр Вулич.
Д. Шугаев также сообщил, что Россия планирует завершить поставку истребителей МиГ-29 в Сербию к концу 2017 года: «Поставка еще не начата. Работы по данному направлению идут в соответствии с намеченным и согласованным с партнерами планом. Завершение поставки самолетов МиГ-29 в Республику Сербию планируется к концу 2017 года». Ранее в ФСВТС сообщали о том, что речь идет о поставке шести истребителей МиГ-29 из наличия Минобороны РФ.
Источник: http://www.armstrade.org/includes/perio