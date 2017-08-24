Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Россия и Сербия ведут переговоры о поставке ЗРС С-300
Коротченко
i_korotchenko
August 24th, 12:06


Россия и Сербия ведут переговоры по продаже систем ПВО С-300. Об этом сообщил директор ФСВТС Дмитрий Бугаев. «В настоящее время сербские партнеры выражают заинтересованность в поставках систем ПВО С-300. Указанный вопрос обсуждается», – сказал Д. Шугаев на форуме «Армия 2017». Ранее о желании приобрести данные системы заявлял президент Сербии Александр Вулич.

Д. Шугаев также сообщил, что Россия планирует завершить поставку истребителей МиГ-29 в Сербию к концу 2017 года: «Поставка еще не начата. Работы по данному направлению идут в соответствии с намеченным и согласованным с партнерами планом. Завершение поставки самолетов МиГ-29 в Республику Сербию планируется к концу 2017 года». Ранее в ФСВТС сообщали о том, что речь идет о поставке шести истребителей МиГ-29 из наличия Минобороны РФ.

Источник: http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2017/0824/113542805/detail.shtml

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3 comments :
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robustov
2017-08-24 09:33 am (UTC)
ну вот оснастят американцы свои крылатые ракеты ядерными боеголовками, и кому нужны будут эти с300? эхЪ, профукали полимеры. Где все те разработчики этих с? В США уже лет 20?
(Reply) (Thread)
23mai1975
2017-08-24 10:13 am (UTC)
Только как подарок. Сербы не потянут даже полковой комплект... Да и в тех условиях возможно пару десятков "Торов" нужнее.
(Reply) (Thread)
spmen
2017-08-24 06:21 pm (UTC)
Опять же, поставлять этим цыганам надо при условии их решительного отказа от Гейросовка и НАТО, и если они заявят о желании ликвидировать т.н. Косово и частично восстановить Югославию. Иначе нет никакого смысла дарить то, что вскоре окажется в НАТО или "украине".
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