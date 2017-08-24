Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

Previous Entry Share Next Entry
Представлена концепция нового ЗРК средней и малой дальности «Ермак»
Коротченко
i_korotchenko
August 24th, 20:35


Научно-исследовательский институт приборостроения (НИИП) имени В.В. Тихомирова (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз - Антей") на круглом столе научно-деловой программы международного военно-технического форума «Армия-2017» представил концепцию нового ЗРК средней и малой дальности «Ермак», который предназначен для эшелонированной обороны мобильных группировок Сухопутных войск и наземных объектов от массированных ударов средств воздушного нападения противника. Эшелонированная оборона достигается путем взаимодействия с пунктами управления С-300, боевых машин типа «Тор», зенитных пушечно-ракетных комплексов типа «Тунгуска».

В новый ЗРК, по замыслу разработчиков, будут входить роботизированные пусковые установки, роботизированная система обнаружения целей, роботизированные модули малой дальности. Благодаря фактору автоматизации, появляется возможность дистанционного управления системой с пунктов боевого управления. Пункты, в свою очередь, тоже работают в полностью автоматическом режиме, а оператор вносит в их работу лишь небольшие коррективы.

Согласно заявленным тактико-техническим характеристикам, высокомобильный, помехоустойчивый ЗРК средней и малой дальности «Ермак» сможет обнаруживать аэродинамические цели на дальности до 250 км («Бук-М2» – до 140 км), ближняя и дальняя граница поражения целей составляет 0,2-120 км (зарубежная ЗРС MEADS имеет дальность поражения от 3 до 100 км), а нижняя и верхняя – 0,015-28 км (у «Бук-М2» – 0,015-25 км).

Максимально возимое количество готовых к запуску зенитных управляемых ракет достигает 180 ед. (у «Бук-М2» – 80/48). Одновременно ЗРК «Ермак» способен обстреливать 48 целей (против 24 у «Бук-М2»).

НИИП имени Тихомирова предлагает перевооружить подразделения ПВО Сухопутных войск на ЗРК «Ермак» к 2030 году.

Источник: http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2017/0824/172542824/detail.shtml

Tags: , ,

Posts from This Journal by “Концерн ВКО Алмаз-Антей” Tag

5 comments :
( 5 comments Leave a comment )
  • 1
spmen
2017-08-24 06:23 pm (UTC)
Эта модель до недавнего времени была известна как Бук М3?
(Reply) (Thread)
Виктор Петров
2017-08-24 08:35 pm (UTC)
«Ермак» упоминался связи с перспективным тяжелым самолетом
(Reply) (Thread)
vovik01
2017-08-24 09:45 pm (UTC)

Вот интересно, после 1917 года одни стреляли в других их трехлинеек. Сейчас стреляют друг друга из Калашниковых. А после 2017 года из чего друг в друга будут шмалять? "Почвенники" в "западников". Из таких?)

(Reply) (Thread)

нравится мне, что ракеты закрыты

strezhevoy_azh
2017-08-25 04:16 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
( 5 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

Aug2017

S
M
T
W
T
F
S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

No account? Create an account