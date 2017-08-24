Представлена концепция нового ЗРК средней и малой дальности «Ермак»

Научно-исследовательский институт приборостроения (НИИП) имени В.В. Тихомирова (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз - Антей") на круглом столе научно-деловой программы международного военно-технического форума «Армия-2017» представил концепцию нового ЗРК средней и малой дальности «Ермак», который предназначен для эшелонированной обороны мобильных группировок Сухопутных войск и наземных объектов от массированных ударов средств воздушного нападения противника. Эшелонированная оборона достигается путем взаимодействия с пунктами управления С-300, боевых машин типа «Тор», зенитных пушечно-ракетных комплексов типа «Тунгуска».
В новый ЗРК, по замыслу разработчиков, будут входить роботизированные пусковые установки, роботизированная система обнаружения целей, роботизированные модули малой дальности. Благодаря фактору автоматизации, появляется возможность дистанционного управления системой с пунктов боевого управления. Пункты, в свою очередь, тоже работают в полностью автоматическом режиме, а оператор вносит в их работу лишь небольшие коррективы.
Согласно заявленным тактико-техническим характеристикам, высокомобильный, помехоустойчивый ЗРК средней и малой дальности «Ермак» сможет обнаруживать аэродинамические цели на дальности до 250 км («Бук-М2» – до 140 км), ближняя и дальняя граница поражения целей составляет 0,2-120 км (зарубежная ЗРС MEADS имеет дальность поражения от 3 до 100 км), а нижняя и верхняя – 0,015-28 км (у «Бук-М2» – 0,015-25 км).
Максимально возимое количество готовых к запуску зенитных управляемых ракет достигает 180 ед. (у «Бук-М2» – 80/48). Одновременно ЗРК «Ермак» способен обстреливать 48 целей (против 24 у «Бук-М2»).
НИИП имени Тихомирова предлагает перевооружить подразделения ПВО Сухопутных войск на ЗРК «Ермак» к 2030 году.
Источник: http://www.armstrade.org/includes/perio
Вот интересно, после 1917 года одни стреляли в других их трехлинеек. Сейчас стреляют друг друга из Калашниковых. А после 2017 года из чего друг в друга будут шмалять? "Почвенники" в "западников". Из таких?)
нравится мне, что ракеты закрыты