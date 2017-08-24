Одежда для народа, экипировка для армии

Сегодня в Рязани Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались меры по развитию отечественной легкой промышленности. Почему такое внимание было уделено указанной проблеме? Ответ на данный вопрос, в общем-то, понятен. Эффективная легкая промышленность - это удобная, модная и практичная одежда и обувь для гражданского населения, а также современная военная форма и экипировка для личного состава Вооруженных Сил РФ и других силовых структур. Эффективная легкая промышленность - это сотни тысяч рабочих мест для россиян. Эффективная легкая промышленность - это гарантированные ежегодные налоговые отчисления на миллиарды рублей в бюджеты регионов и наполнение Пенсионного фонда РФ - а значит, поддержка бюджетников и пенсионеров, обеспечение социальной стабильности.
Между тем, как отметил президент РФ, в настоящее время треть продукции сферы легкой промышленности произведена или ввезена в страну незаконно. «В 2013 году, когда поднимался этот вопрос, доля незаконно произведенной и ввезенной продукции составляла 39%, или порядка 1,1 трлн. рублей, сегодня она снизилась, но всего до 33%, или 860 млрд. рублей», - подчеркнул Владимир Путин, заявив о необходимости принятия защитных шагов и дополнительных мер регулирования, чтобы надежно блокировать поток нелегального импорта.
Путин особо остановился на том, что зачистка от контрафакта и контрабанды рынка товаров легкой промышленности в России представляет собой важнейший ресурс развития этой отрасли. Президент также предложил обсудить и проблему поставок сырья на российский рынок. «На внутреннем рынке наблюдается дефицит натуральных волокон и материалов, а их качество зачастую отстает от уровня переработки», - сказал он. Нужны гибкие решения, которые бы стимулировали собственное производство и позволили бы закрыть потребности переработчиков. «Предлагаю обсудить запуск отдельной подпрограммы в госпрограмме сельского хозяйства», - сказал президент.
Вместе с тем, несмотря на объективно присутствующие трудности как в отрасли, так и в экономике в целом, у отечественной легкой промышленности есть новые возможности для развития, в том числе и в связи с импортозамещением. Как отметил президент, «легкая промышленность России постепенно выходит на позитивную динамику. В прошлом году текстильные, швейные, кожевенно-обувной сегменты прибавили около пяти процентов, а по итогам первого полугодия текущего года все три сектора выросли примерно на шесть процентов».
В свою очередь принявший участие в совещании министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил: «Чтобы не тормозить наметившиеся в отрасли позитивные процессы, считаем необходимым сохранить господдержку как минимум в сегодняшних объемах. По году - это у нас примерно около 3 млрд рублей».
Здесь же, в Рязани, Владимир Путин определил основные направления работы профильных министерств и ведомств: «Важно поддержать рост деловой активности в отечественной легкой промышленности, стимулировать появление новых, успешных производств, и, конечно, необходимо решать системные вопросы, которые сдерживают эффективное развитие отрасли».
фото: пресс-служба президента РФ
*когда уже его уберут навсегда с нашего ТВ??
Edited at 2017-08-24 07:12 pm (UTC)