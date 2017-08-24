Одежда для народа, экипировка для армии

"Вежливые люди" на стенде ЦНИИТОЧМАШ на выставке вооружений IDEX-2015 в ОАЭ. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.…

"Вежливые люди" на выставке вооружений в ОАЭ

"Вежливые люди" на выставке вооружений в ОАЭ

Принял участие в сегодняшней программе "Место встречи" на НТВ. Вот вопросы, которые мы обсуждали: Почему Путина в Америке боятся больше, чем ИГИЛ,…