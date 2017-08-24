Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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День независимости Украины в Москве
Коротченко
i_korotchenko
August 24th, 22:47


Был сегодня в программе "Место встречи" на НТВ, где в прямом эфире отмечали День независимости Украины - согласно авторитетным международным рейтингам - самой коррумпированной страны в Европе. Незалежную представляли политолог Вячеслав Ковтун в вышивание и блогер Дмитрий Суворов в галстуке с украинской государственной символикой (стоимостью 250 гривен).

Тень независимости: кому салютуют американские военные на параде в Киеве? Зачем Ярославу Мудрому придумали новый образ? Как отметят праздник простые украинцы? А также - сенсация от первого президента Украины.




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Posts from This Journal by “Украина” Tag

108 comments :
( 108 comments Leave a comment )
  • 1
nikvision
2017-08-24 08:11 pm (UTC)
кастрюлеголовое шоу маст гоу он...
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kwakin_misha
2017-08-24 08:26 pm (UTC)
эти не подведут.
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fotokiski
2017-08-24 08:18 pm (UTC)
Украину можно с праздником поздравить.
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argghhhhhh
2017-08-25 04:23 am (UTC)
Украина навсегда вырвалась из преступного "русского мира" и стала частью НАТО.
Будущими базами НАТО, элементами ПРО и ядерными ракетами под Харьковом, которые будут нацелены на Москву ПОЛНОСТЬЮ УДОВЛЕТВОРЁН!!!
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э fixxxx Expand

Это незаконнорожденное государство.

dascha_biryuck
2017-08-24 08:25 pm (UTC)
Байстрюк. У него нет никаких прав. В том числе нет права на существование. Есть Малороссия. Есть Новороссия. Есть Бессарабия. А У-краины нету. Так... призрак какой-то. Кровавая банда, воюющая с собственным населением. Долой.
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Re: Это незаконнорожденное государство.

dascha_biryuck
2017-08-24 08:28 pm (UTC)
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(Deleted comment)

Песик! Не рой другому яму.

dascha_biryuck
2017-08-24 08:34 pm (UTC)
И ваще - думай, прежде чем гавкать.
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futur_s
2017-08-24 08:34 pm (UTC)
Прошли несколько колонн армий Нато. Такая у них независимость.
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Адик тоже ходил по Киеву колоннами.

dascha_biryuck
2017-08-24 08:51 pm (UTC)
А что потом? Забыли? Напоминаю:




И еще:

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irvin
2017-08-24 08:54 pm (UTC)
отличная работа у афтора ящетаю.
главное платють.
ходить в телек каждый день. потрындеть по сценарию пару часов про лютый алес внаукраине, затем выложить запись пердачи в свой бложик и читать хохлосрач заедая попкорном.
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bufetum
2017-08-24 08:57 pm (UTC)
Свидомые радуются независимости от Крыма, ЛДНР. Надеюсь к следующему дню незалЭжности от Украины отвалятся еще наши территории, а Украина будет еще незалЭжней. Это просто праздник какой-то) . Интересно, они соображают куда скачут?)
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sjarmtroll
2017-08-24 10:53 pm (UTC)
чем соображают?там паралич мозга.
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russor
2017-08-24 09:05 pm (UTC)
Страна плебеев, живущая на деньги евреев.

Чванливые, на всех обиженные, попрошайки.

Вообще небратья.
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dl_advokat
2017-08-24 10:40 pm (UTC)
А эти клоуны почему не в Гондурасе, а у нас?
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sjarmtroll
2017-08-24 10:51 pm (UTC)
а потому что за каким фигом они нужны Гондурасу?
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radix50
2017-08-25 02:44 am (UTC)
Игорь вы ошиблись у Латвии три танка, это они дали один танк Эстонии во временное пользование.

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lat_elenka
2017-08-25 04:14 am (UTC)
неприятно, что РосТВ так пиарит укропов
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podshipnick
2017-08-25 04:43 am (UTC)
Хуже того: федеральные каналы считают, что я встаю в 5 утра и включаю телевизор только ради того, чтобы посмотреть их ублюдочную рекламу!
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rich999
2017-08-25 06:37 am (UTC)
Эти два независимых счастливца от Украины уже не зависят...они свою кормушку нашли!...чавкают по всем каналам!
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ne_ljubov
2017-08-25 06:43 am (UTC)
Тень независимости)
хорошо сказано!)

а если опечатка, то просто подсказка свыше))
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spmen
2017-08-25 10:50 am (UTC)
Печально, что в эту марианскую попу попали не прибалтийские свиньи, а русские люди, хоть и методично одурманиваемые "украинством" уже в нескольких поколениях с 1918 г.
И еще печальнее, что главным спонсором "украинской" раковой опухоли на теле России является российская олигархия во главе со своими кремлевскими манагерами.
Но ничего. Раковую опухоль скоро удалим или изолируем, и пусть разлагается в поганой гейропе.
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centreedge
2017-08-25 01:22 pm (UTC)
герой Кадыров знал чем надо было занимацца в свои 16 лет
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украина-гнида

кранты вам
2017-08-25 08:52 pm (UTC)
Хохлы...енто рядом с малдавией?...не бывал..но уверен-дыра...
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