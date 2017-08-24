День независимости Украины в Москве

Был сегодня в программе "Место встречи" на НТВ, где в прямом эфире отмечали День независимости Украины - согласно авторитетным международным рейтингам - самой коррумпированной страны в Европе. Незалежную представляли политолог Вячеслав Ковтун в вышивание и блогер Дмитрий Суворов в галстуке с украинской государственной символикой (стоимостью 250 гривен).
Тень независимости: кому салютуют американские военные на параде в Киеве? Зачем Ярославу Мудрому придумали новый образ? Как отметят праздник простые украинцы? А также - сенсация от первого президента Украины.
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Будущими базами НАТО, элементами ПРО и ядерными ракетами под Харьковом, которые будут нацелены на Москву ПОЛНОСТЬЮ УДОВЛЕТВОРЁН!!!
Это незаконнорожденное государство.
Re: Это незаконнорожденное государство.
Песик! Не рой другому яму.
Адик тоже ходил по Киеву колоннами.
И еще:
главное платють.
ходить в телек каждый день. потрындеть по сценарию пару часов про лютый алес внаукраине, затем выложить запись пердачи в свой бложик и читать хохлосрач заедая попкорном.
Чванливые, на всех обиженные, попрошайки.
Вообще небратья.
хорошо сказано!)
а если опечатка, то просто подсказка свыше))
И еще печальнее, что главным спонсором "украинской" раковой опухоли на теле России является российская олигархия во главе со своими кремлевскими манагерами.
Но ничего. Раковую опухоль скоро удалим или изолируем, и пусть разлагается в поганой гейропе.
украина-гнида