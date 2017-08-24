День независимости Украины в Москве

Вместо членства в ЕС и НАТО украинцы получат статус рабов на плантациях "ПолитНавигатор" | Поставок летального оружия США на Украину не будет. Об этом «ПолитНавигатору» заявил главный редактор журнала «Национальная…

Коллективная шизофрения довела Украину до ракетно-ядерного вооружения Северной Кореи "МК" | Исполняющий обязанности председателя государственного космического агентства Украины Юрий Радченко заявил, что двигатели для…

Украинский политолог Карасёв перепутал Москву с Рио-де-Жанейро Был сегодня в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале, обсуждали в первой части ситуацию в Незалежной. Прибывший из…

Полет Порошенко на МиГ-29 (видео). Оставляйте комментарии! Украинское ТВ распространило короткий видеоролик о полете президента Украины Петра Порошенко на истребителе МиГ-29, приуроченный к отмечаемому…

"Телевизионная сборная" Украины: Бом, Амнуэль, Окара Принял участие в прямом эфире программы "Первая студия" на Первом канале. В "телевизионную сборную" Украины вошли Бом, Амнуэль, Окара. Обсуждали…

Закон о реинтеграции Донбасса узаконит геноцид мирного населения ДНР и ЛНР Украина.Ру | Редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что новый закон о реинтеграции Донбасса - это легитимизация…

Безвиз: Украина - в единой семье европейских народов Президент Украины Петр Порошенко торжественно объявил о начале действия безвизового режима с Евросоюзом для граждан Украины. При наличии…

Киев хочет вооружить радикалов, чтобы держать народ в страхе "Комсомольская правда" | Новый «подарок» для украинцев готовят депутаты Верховной Рады. Они решили пустить оружие в свободный оборот на Украине.…