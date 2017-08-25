Вместо членства в ЕС и НАТО украинцы получат статус рабов на плантациях

"ПолитНавигатор" | Поставок летального оружия США на Украину не будет. Об этом «ПолитНавигатору» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Сейчас этот вопрос прорабатывается и изучается в Пентагоне с учетом недавнего скандала, связанного с тем, что Украина продавала ракетные двигатели в Северную Корею. Американцы не хотят, чтобы Украина и дальше перепродавала их оружие. Исходя из такой негативной перспективы скорее всего поставок летального оружия на Украину не будет. Будут обещать, хлопать по плечу, но реальных поставок не будет», — сказал Коротченко.
Он также полагает, что вступление Украины в НАТО «абсолютно невозможно» из-за того, что эту страну раздирает гражданская война. «И никакого вступления в ЕС не будет. Максимум – дешевые украинские гастарбайтеры, которые по безвизу выезжают и работают на правах рабов на плантациях», — сказал Коротченко.
Источник: http://www.politnavigator.net/vmesto-ch
У россиян на повестке дня только два вопроса:
1. Чё там в сакральной Сирии?
2. Когда кризис в России закончится, цены перестанут расти, а зарплаты падать?
Русским пох, чем развлекаться
Или мозгов не хватает?
Интересно, Пентагон о существовании Коротченко знает, прислушивается к его мнению? Наверное даже с ним консультируется, как им поступать и что кому продавать...
Гордость обуяла хохлов, а за этот грех надо платить.
А касаясь лично вас, Игорь, вы не думайте что всё население РФ тупое как пень. Память, а на крайний случай кэш гугла есть. И вы на полном серьёзе считаете что к вашим текстам можно относиться не как к бреду сумашедшего? История ваших текстов за последние 4 года тонко намекает что вы несёте полную херню, несовместимую с разумом. За счёт граждан РФ.
паразитом, то бишь "депутатом" в ГД РФ или в ВР УР
Лично я бы ему свой палец в рот не положил...
Вы, Игорь Коротченко, видимо затронули сокровенное, о чем хохлы догадывались, но боялись верить, а Вы подтвердили их догадки.
Воняйте, хохлы, дальше и уверяйте нас что живете вы все богато и даже в европке отдыхаете. За европку верю, там есть где "отдохнуть", особенно летом на уборке урожая яблок, клубники и прочей фрукты ). А зимой обосранных унитазов до фига, все вам хватит.
Умные украинцы работают на заводах России и не только, недоумки хохлы - на просторах ЕС унитазомойщиками еще и звездюлин получают.
На все комменты хохлов отвечать не буду и не просите, мне западло отвечать ущербным недоумкам.
Edited at 2017-08-26 04:54 am (UTC)
If North Korea began its quest to identify and procure a new LPE in 2016, the start of the search would have occurred in the same year Yuzhnoye was experiencing the full impact of its financial shortfalls. This is not to suggest that the Ukrainian government was involved, and not necessarily Yuzhnoye executives. Workers at Yuzhnoye facilities in Dnipropetrovsk and Pavlograd were likely the first ones to suffer the consequences of the economic misfortunes, leaving them susceptible to exploitation by unscrupulous traders, arms dealers and transnational criminals operating in Russia, Ukraine and elsewhere.
http://www.iiss.org/en/iiss%20voices/bl
Как видите, не исключено, что тут у России рыльцо в пушку... И Ваши обвинения в сторону Украины дальше вашего же журнальчика вряд ли куда пойдут и кого заинтересуют, а вот серьезные и компетентные люди вполне допускают, что к продаже движков руку приложили именно российские ребята с Энергомаша.
Но вы не обращайте на меня внимания, не так уж много у нас людей, кто свободно читает по-английски и знает это производство. Смело продолжайте врать, все равно это не превратит ваши глупые мечты в реальность.