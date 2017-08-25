Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Вместо членства в ЕС и НАТО украинцы получат статус рабов на плантациях
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Коротченко
i_korotchenko
August 25th, 23:41


"ПолитНавигатор" | Поставок летального оружия США на Украину не будет. Об этом «ПолитНавигатору» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Сейчас этот вопрос прорабатывается и изучается в Пентагоне с учетом недавнего скандала, связанного с тем, что Украина продавала ракетные двигатели в Северную Корею. Американцы не хотят, чтобы Украина и дальше перепродавала их оружие. Исходя из такой негативной перспективы скорее всего поставок летального оружия на Украину не будет. Будут обещать, хлопать по плечу, но реальных поставок не будет», — сказал Коротченко.

Он также полагает, что вступление Украины в НАТО «абсолютно невозможно» из-за того, что эту страну раздирает гражданская война. «И никакого вступления в ЕС не будет. Максимум – дешевые украинские гастарбайтеры, которые по безвизу выезжают и работают на правах рабов на плантациях», — сказал Коротченко.

Источник: http://www.politnavigator.net/vmesto-chlenstva-v-es-i-nato-ukraincy-poluchat-status-rabov-na-plantaciyakh-rossijjskijj-ehkspert.html , фото kramola.info

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Posts from This Journal by “Украина” Tag

66 comments :
( 66 comments Leave a comment )
  • 1
rjsullivan
2017-08-25 09:20 pm (UTC)
Российские граждане российским оружием воюют за российские интересы. Какая нахрен гражданская война?
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lkjhgfdsa_00
2017-08-25 09:23 pm (UTC)
Для этого "гражданская война" и создана, чтобы не дать Украине вступить в НАТО
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lkjhgfdsa_00
2017-08-25 09:21 pm (UTC)
Остальным украинцам еще может это предстоит (тут тапки украинских программистов громко хохочут), а выукр Коротченко уже давно пашет дешевым рабом на плантации Путина.
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aniri1990
2017-08-25 09:48 pm (UTC)
Пашет, может, и Коротченко, но сгорбилась твоя спина.
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sevibor
2017-08-25 09:28 pm (UTC)
Вопрос уже не в тренде.

У россиян на повестке дня только два вопроса:

1. Чё там в сакральной Сирии?

2. Когда кризис в России закончится, цены перестанут расти, а зарплаты падать?
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Русским пох, чем развлекаться

aniri1990
2017-08-25 09:53 pm (UTC)
в пятницу вечером А ты задай другую повестку.
Или мозгов не хватает?
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Николай Сербин
2017-08-25 09:29 pm (UTC)
На фото несчастные люди.
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lkjhgfdsa_00
2017-08-25 09:32 pm (UTC)
Зато Коротченко заплыл жиром и лоснится, своим примером показывая, как хорошо будет украинцам, если они продадут душу Путину
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poruchik_sr
2017-08-25 09:58 pm (UTC)
Ну если САМ Коротченко такое сказал ПолитНавигатору, то так оно наверняка и будет!!!

Интересно, Пентагон о существовании Коротченко знает, прислушивается к его мнению? Наверное даже с ним консультируется, как им поступать и что кому продавать...
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lkjhgfdsa_00
2017-08-25 10:00 pm (UTC)
Трамп, как проснется утром, так сразу в Пентагон звонит и спрашивает "А что там Коротченко сказал?"
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rus_from_tallin
2017-08-25 10:10 pm (UTC)

Гордость обуяла хохлов, а за этот грех надо платить.

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lkjhgfdsa_00
2017-08-25 10:23 pm (UTC)
только платят за это почему-то россияне :)
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jacknachtigall
2017-08-25 10:32 pm (UTC)
Кадаж вы....займётесь внутренними проблемами России...патриоты сраные миллионеры...ваш пиздёшь про внешнюю политику утомляет, однозначно, ограбили мою Родину в 90-е. накупили себе особняков в 00-е, и назначили себе нехеровую зарплату сегодня! И вы УСПОКОИЛИСЬ!?
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tihiomyt
2017-08-25 11:24 pm (UTC)
рабы тоже человеки, хоть и украинцы с кастрюлями на голове
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radiodozer
2017-08-26 12:21 am (UTC)
Никому не кажется странным что при виде слова "гастарбайтер" в устах пропагандистов должно тошнить? Их труд явно кому-то нужен, если они работают. А вот труд пропагандиста не нужен никому, кроме моральных уродов. А если пропагандисты ещё и потрясают искандерами так, чтобы любой гражданин РФ по определению был гастарбайтером в любой стране... оооо... это уже новый уровень создания железного занавеса?

А касаясь лично вас, Игорь, вы не думайте что всё население РФ тупое как пень. Память, а на крайний случай кэш гугла есть. И вы на полном серьёзе считаете что к вашим текстам можно относиться не как к бреду сумашедшего? История ваших текстов за последние 4 года тонко намекает что вы несёте полную херню, несовместимую с разумом. За счёт граждан РФ.
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паразитом, то бишь "депутатом" в ГД РФ или в ВР УР

vasebumeipu
2017-08-26 01:09 am (UTC)
наверное стесняются
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d0ct0rlecter
2017-08-26 01:41 am (UTC)
На каких идиотов рассчитан этот бред? Только психически неадекватные люди могут писать и верить в это, ИМО
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hassf
2017-08-26 02:07 am (UTC)
Заметки о жизни.
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f_a_t_a_l_i_s_t
2017-08-26 02:44 am (UTC)
Да-а-а, Коротченко -- это голова-а-а. Ему палец в рот не клади.
Лично я бы ему свой палец в рот не положил...
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aplya
2017-08-26 04:52 am (UTC)
Сколько же дерьма хохляцкого набежало, сколько "вумных" дуп напукало, прям вонь столбом.
Вы, Игорь Коротченко, видимо затронули сокровенное, о чем хохлы догадывались, но боялись верить, а Вы подтвердили их догадки.

Воняйте, хохлы, дальше и уверяйте нас что живете вы все богато и даже в европке отдыхаете. За европку верю, там есть где "отдохнуть", особенно летом на уборке урожая яблок, клубники и прочей фрукты ). А зимой обосранных унитазов до фига, все вам хватит.
Умные украинцы работают на заводах России и не только, недоумки хохлы - на просторах ЕС унитазомойщиками еще и звездюлин получают.

На все комменты хохлов отвечать не буду и не просите, мне западло отвечать ущербным недоумкам.

Edited at 2017-08-26 04:54 am (UTC)
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кошмар петроф
2017-08-26 05:46 am (UTC)
ты не заебалась машка на мытищенской трассе отсасывать ?
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v_dokumentiki
2017-08-26 05:55 am (UTC)
У хохлов ярость и горящие пердаки. Хохлам очень хочется возразить - а возразить нечем. Хохля от досады сыплют проклятия. Гагага!
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podshipnick
2017-08-26 06:53 am (UTC)
Гной вытекает из-под кастрюль, гной заливает голубой прапор, гной накапливается на границах ЕС и готов уже затопить Европу.
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barni_shtepsel
2017-08-26 07:33 am (UTC)
Статус украинцев.
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poruchik_sr
2017-08-26 08:59 am (UTC)
И не надо вводить людей в заблуждение по поводу продажи двигателей именно Украиной. Вот Вам оригинал статьи на английском языке

If North Korea began its quest to identify and procure a new LPE in 2016, the start of the search would have occurred in the same year Yuzhnoye was experiencing the full impact of its financial shortfalls. This is not to suggest that the Ukrainian government was involved, and not necessarily Yuzhnoye executives. Workers at Yuzhnoye facilities in Dnipropetrovsk and Pavlograd were likely the first ones to suffer the consequences of the economic misfortunes, leaving them susceptible to exploitation by unscrupulous traders, arms dealers and transnational criminals operating in Russia, Ukraine and elsewhere.

http://www.iiss.org/en/iiss%20voices/blogsections/iiss-voices-2017-adeb/august-2b48/north-korea-icbm-success-3abb

Как видите, не исключено, что тут у России рыльцо в пушку... И Ваши обвинения в сторону Украины дальше вашего же журнальчика вряд ли куда пойдут и кого заинтересуют, а вот серьезные и компетентные люди вполне допускают, что к продаже движков руку приложили именно российские ребята с Энергомаша.

Но вы не обращайте на меня внимания, не так уж много у нас людей, кто свободно читает по-английски и знает это производство. Смело продолжайте врать, все равно это не превратит ваши глупые мечты в реальность.
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