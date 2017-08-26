Перуанский генерал совершил полет на МиГ-29М2

24 августа на территории международного авиационного холдинга АО «РАМПОРТ АЭРО» (Московская обл., г. Жуковский) состоялась рабочая встреча делегации ВВС Республики Перу с руководством АО «РСК «МиГ». «Рынок Латинской Америки является для Корпорации «МиГ» одним из ключевых. С 1997 года на вооружении ВВС Республики Перу состоят истребители МиГ-29. Хочу отметить, что за эти годы Корпорацией «МиГ» накоплен огромный опыт по модернизации данных авиационных комплексов, который является основой для дальнейшего сотрудничества наших стран, в том числе для возможности поставки ВВС Республики Перу новейших многофункциональных истребителей семейства МиГ», — подчеркнул генеральный директор АО «РСК «МиГ» Илья Тарасенко.
В рамках развития сотрудничества с ВВС Перу состоялся совместный ознакомительный полет генерального инспектора ВВС Перу – генерал-лейтенанта Родольфо Гарсиа Эскерре со старшим летчиком-испытателем АО «РСК «МиГ» Михаилом Беляевым на истребителе МиГ-29М2. Представитель ВВС Перу высоко оценил возможности глубоко модернизированного истребителя, а также его летно-технические характеристики.
Наличие в Перу базы технического обслуживания самолетов МиГ-29, а также подготовленного летно-технического состава создает хорошие предпосылки для продвижения новейшей продукции корпорации «МиГ» в данную страну. В этой связи с представителями командования ВВС Перу обсуждены возможности продвижения новейшего глубоко модернизированного истребителя МиГ-29М/М2, что позволит существенно увеличить боевые возможности ВВС Перу при минимальных затратах на развертывание необходимой базы материально-технического обслуживания и подготовки персонала.
Принципиально важным является то, что российская сторона по просьбе Перу готовит оптимальную офсетную программу, которая позволит обеспечить высокую степень локализации технического обслуживания самолетов МиГ-29М/М2 и выпуск отдельных узлов и агрегатов непосредственно на территории Перу, что будет способствовать развитию авиационной промышленности государства и трансферту современных технологий.
В период с 2008 по 2014 гг. Корпорацией «МиГ» модернизировано 8 самолетов МиГ-29 ВВС Перу до уровня «СМ». В перспективе планируется модернизировать еще партию самолетов, таким образом эти машины с высокими боевыми характеристиками будут находится в составе ВВС Перу еще минимум 15 лет.