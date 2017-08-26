Перуанский генерал совершил полет на МиГ-29М2

Национальная полиция Перу Перу - далекая и экзотическая латиноамериканская страна. Но полиция тут оснащена и экипирована на самом современном уровне. Эти фотоснимки я…

ВВС Перу могут приобрести шесть российских ударных вертолетов Ми-28НЭ "Ночной охотник" фото setwalls.ru Военно-воздушные силы Перу рассматривают возможность приобретения шести российских ударных вертолетов Ми-28НЭ «Ночной охотник».…

Люди-лягушки из спецназа морской пехоты Перу Люди-лягушки из спецназа морской пехоты Перу (Fuerza de Operaciones Especiales - FOES). Ну и как вам они? 1. 2. 3. 4. 5. 6.…

Работа перуанской ГИБДД на трассе Лима - Паракас Обратил внимание на четкую работу перуанской ГИБДД на трассе Лима - Паракас. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.…

Перуанская автозаправка: 50 рублей за литр Рассказ о моей командировке в Перу будет неполным без бытовых деталей. За нами был закреплен микроавтобус, и по дороге из Лимы в Паракас, когда мы…

Девушка и пулемёт На любой военной выставке - огромное количество всевозможных видов огнестрельного оружия. Когда свои изделия выставляют всемирно известные фирмы,…

Пилот военного вертолета - профессия для настоящих мужчин в Перу Пилот военного вертолета - профессия для настоящих мужчин в Перу. Уважение в обществе, высокий социальный статус, приличная зарплата, красивая…

Особенности перуанского оружейного маркетинга Иду по выставке вооружений SITDEF 2015 в Лиме и вдруг кто-то окликает меня бархатным голосом: Señor, mire nuestra exposición, hay muchas cosas…