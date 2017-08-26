Новая американская КРВБ LRSO с ядерной боевой частью

Центр ядерного оружия ВВС США заключил с Lockheed Martin и Raytheon контракты на доработку технологий для создания перспективной крылатой ракеты воздушного базирования большой дальности LRSO (Long Range Standoff). Перспективную КРВБ предполагается применять вне зоны досягаемости средств ПВО противника.
Каждая компания получила для выполнения работ на этапе доработки технологий и снижения рисков (Technical Maturation and Risk Reduction – TMRR) по 900 млн. долларов. Выполнение соглашений должно быть завершено к 2022 году, после чего проект перейдет на этап инженерно-технической и производственной разработки (EMD – Engineering, Manufacturing and Development). На этой фазе проекта контракт будет подписан с одной из двух компаний.
Предполагается, что оснащенная ядерной боевой частью LRSO заменит состоящую на вооружении с 1986 года крылатую ракету воздушного базирования AGM-86B (ALCM – air launched cruise missile) компании Boeing, которой оснащаются бомбардировщики B-52 и B-2.
Как сообщалось ранее, с 2012 года четыре компании (Lockheed Martin, Raytheon, Boeing и Northrop Grumman) работали над оценкой затрат на разработку проекта LRSO. В конце июля 2016 года командование ВВС США направило претендентам запросы о предложениях на реализацию разработки новой КРВБ. По результатам оценки предложений предполагалось выбрать двух подрядчиков для реализации этапа доработки технологий и снижения рисков, которые в результате 54-месячной работы представят предварительную конструкцию ракеты, продемонстрируют ее надежность и разработают необходимые технологии.
Новая КРВБ будет применяться с борта имеющихся стратегических бомбардировщиков, а также перспективного бомбардировщика дальнего действия LRS-B (B-21), который планируется принять на вооружение к середине 2020-ых гг. Обладающий высокой живучестью боеприпас большой дальности предназначен для поражения стратегических целей в глубине территории противника в условиях наличия интегрированной системы ПВО. Он станет одним из средств стратегического сдерживания следующего поколения и расширит потенциал ВВС США по нанесению глобального удара.
КРВБ LRSO полностью заменят AGM-86B в районе 2030 года. До этого момента планируется продлить срок эксплуатации имеющихся КРВБ. Предположительно, дальность полета LRSO составит не менее 3000-3500 км, а КВО не превысит 3-5 м.
Источник: http://www.armstrade.org/includes/perio
Восстанорвление железнодорожных комплексов с ракетами и скоростных экранопланов, кмк, способны хотя бы напугать наших добрых друзей.
А силенок хватит у них или пупок развяжется?
Пупок у них на распилах тренированный...
(C) не моё
Вот новость из 2012г
ВВС США планируют заключить контракты с четырьмя компаниями - Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon - на разработку новой крылатой ракеты большой дальности Long Range Standoff (LRSO), пишет Fight Global 7 декабря. В ходе конкурса победителем и единственным поставщиком будет выбрана одна из них.
Новая ракета, скорее всего, заменит парк КР AGM-86 с обычным и ядерным оснащением
Ну и т.п.
Она, эта LRSO - обычное дозвуковое
Осуществление первого этапа 1-й этапа программы Flexible Strike рассчитано на 2016-2017 ф./г., принятие на вооружение новой управляемой авиабомбы В61-12 намечено на 2019 год, крылатой ракеты LRSO – на середину 2020-х годов.
Ну и все в таком же стиле
Дальность, скорее всего, меньше, чем у Х-101 и 102 будет, если размеры верные. СБЧ у 86х возьмут, а их достаточно немного. Других нет"