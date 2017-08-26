Новая американская КРВБ LRSO с ядерной боевой частью

Мы перехватываем их на безопасном расстоянии, но если что - готовы сбивать Вспомните, какой вой раздается каждый раз в западных СМИ, когда российские истребители перехватывают и сопровождают самолеты НАТО, приблизившиеся…

ВВС США отработали учебный ядерный удар по Калининградской области Это новая американская ядерная бомба В61-12, недавно принятая на вооружение. Несколько таких "изделий" находились на борту стратегического…

Американские В-52 отрепетируют ядерные удары по целям в России В Великобританию, на авиабазу Фэрфорд, прибыли несколько американских стратегических бомбардировщиков B-52, которые примут участие в учениях НАТО…

Китайские Су-30 осуществили перехват самолета-разведчика ВВС США Два китайских истребителя перехватили самолет ВВС США над Восточно-Китайским морем, сообщает NBC со ссылкой на двух американских военных…

Выставка вооружений LIMA-2017. На летном поле аэродрома Лангкави После прохода по павильонам вышел на летное поле аэродрома Лангкави, где были представлены самолеты и вертолеты, прибывшие на выставку вооружений…

Российский Генштаб сообщил о военных преступлениях США и их союзников Как сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской, имеются…

Чем занимаются американские самолеты-шпионы RC-135 у российских границ Чем занимаются американские самолеты-шпионы RC-135 у российских границ? Мое интервью для программы "Вести в 17.00" на канале "Россия", начало по…

Сунутся к нам - будем сбивать! C-300В4 и С-400 против истребителей F-22 ВВС США США впервые разместили в Европе многоцелевые истребители пятого поколения F-22 Raptor в соответствии с инициативой по укреплению безопасности…