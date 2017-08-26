Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Россия завершила поставку Пакистану четырех вертолетов Ми-35
Коротченко
i_korotchenko
August 26th, 13:42


Россия завершила выполнение контракта на поставку Пакистану четырех транспортно-боевых вертолетов Ми-35. Об этом заявил в рамках форума «Армия-2017» официальный представитель Организации по продвижению оборонной продукции Пакистана (Defence export promotion organisation of Pakistan) бригадный генерал Вахид Мумтаз.

Контракт на поставку четырех вертолетов Ми-35 был подписан в 2015 году, напоминает агентство. «Контракт был подписан, мы получили все четыре машины и сейчас получаем новое оборудование», – сказал В. Мумтаз. В настоящее время пакистанские летчики знакомятся с российской техникой, по итогам эксплуатации может быть принято решение не только о дополнительных закупках российских вертолетов, но и всего спектра военной техники: бронетанковой, авиационной и военно-морской.

В. Мумтаз также сообщил, что Россия расширит свое участие на пакистанской выставке вооружений IDEAS-2018, соответствующих договоренностей удалось достичь с «Рособоронэкспортом» в ходе форума «Армия-2017».

«Рособоронэкспорт» впервые принял участие в пакистанском оружейном салоне в 2016 году, до этого на IDEAS Россию представлял только холдинг «Вертолеты России». Выставка вооружений IDEAS в 2018 году пройдет с 27 по 30 ноября в Карачи.

Источник: http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2017/0825/173042856/detail.shtml

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