Россия завершила поставку Пакистану четырех вертолетов Ми-35

Россия завершила выполнение контракта на поставку Пакистану четырех транспортно-боевых вертолетов Ми-35. Об этом заявил в рамках форума «Армия-2017» официальный представитель Организации по продвижению оборонной продукции Пакистана (Defence export promotion organisation of Pakistan) бригадный генерал Вахид Мумтаз.
Контракт на поставку четырех вертолетов Ми-35 был подписан в 2015 году, напоминает агентство. «Контракт был подписан, мы получили все четыре машины и сейчас получаем новое оборудование», – сказал В. Мумтаз. В настоящее время пакистанские летчики знакомятся с российской техникой, по итогам эксплуатации может быть принято решение не только о дополнительных закупках российских вертолетов, но и всего спектра военной техники: бронетанковой, авиационной и военно-морской.
В. Мумтаз также сообщил, что Россия расширит свое участие на пакистанской выставке вооружений IDEAS-2018, соответствующих договоренностей удалось достичь с «Рособоронэкспортом» в ходе форума «Армия-2017».
«Рособоронэкспорт» впервые принял участие в пакистанском оружейном салоне в 2016 году, до этого на IDEAS Россию представлял только холдинг «Вертолеты России». Выставка вооружений IDEAS в 2018 году пройдет с 27 по 30 ноября в Карачи.
Источник: http://www.armstrade.org/includes/perio
Материалы по теме:
Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М