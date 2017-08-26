Россия завершила поставку Пакистану четырех вертолетов Ми-35

Новость дня в сфере ВТС: Россия может поставить Пакистану истребители Су-35 Россия может поставить Пакистану, помимо нескольких единиц вертолетов Ми-35М, также истребители Су-35. Об этом сообщил помощник президента РФ по…

Китай приступил к испытаниям истребителя JF-17/FC-1 с двигателем национальной разработки Chengdu Aerospace Corporation (CAC) приступила к испытаниям легкого истребителя FC-1/JF-17 с новым турбореактивным двигателем китайской…

Вот это гособоронзаказ! ВВС Пакистана получат 110 истребителей JF-17 "Тандер" В соответствии с подписанными контрактами, Пакистан получит в общей сложности 110 истребителей JF-17 «Тандер», разработанных китайской Авиационной…

Cамолет ДРЛОиУ ZDK-03 Модель самолета ДРЛОиУ ZDK-03, показанная на авиасалоне AIRSHOW CHINA 2014. Машина разработана в КНР по контракту с Пакистаном, который заказал 4…

Истребитель JF-17 / FС-1 и его вооружение Легкий многоцелевой китайско-пакистанский истребитель JF-17 / FС-1 на выставке AIRSHOW CHINA 2014. Данная машина активно продвигается на рынок в…

Pakistan Ordnance Factories на выставке вооружений DSA 2014 Рассматривая Индию в качестве потенциального противника, Пакистан прилагает значительные усилия для развития национального военно-промышленного…

Пакистан осуществляет промышленное клонирование российских гранатометов РПГ-7 В ходе выставки DSA 2014 в Куала-Лумпуре обнаружил на стенде компании Pakistan Ordnance Factories (POF) контрафактные гранатометы РПГ-7,…