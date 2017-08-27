Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

Previous Entry Share Next Entry
Начальник ГРУ: в Сирии действуют 25 тысяч террористов ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры»
Коротченко
i_korotchenko
August 27th, 14:15


На круглом столе, прошедшем в рамках форума «Армия-2017», начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-полковник Игорь Коробов заявил, что численность группировки «Исламское государство» (ИГИЛ - запрещена в РФ) в Сирии превышает 9 тыс. террористов. «Численность данной группировки в Сирии, по нашей оценке, составляет более 9 тыс. боевиков, которые в настоящее время сосредоточены в основном в центральной части страны и приграничных с Ираком восточных районах республики, главным образом вдоль реки Евфрат», – сказал Коробов.

Он также отметил, что численность запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» в Сирии превышает 15 тыс. террористов. «Второй по боеспособности террористической группировкой на территории Сирии является «Джебхат ан-Нусра». В ее составе действуют более 15 тыс. боевиков, большинство из которых сирийцы», – сообщил начальник ГРУ.

По его словам, в отличие от «Исламского государств» лидеры «Джебхат ан-Нусры» выступают не за создание исламского халифата от Марокко до Малайзии, а в первую очередь за смену режима Башара Асада и установление в Сирии шариатского государства.

«Данная группировка контролирует значительную часть провинции Идлиб. Кроме того, отряды активно действуют в провинции Хомс, пригороде сирийской столицы Восточная Гута и на юге Сирии, в районах административных центров провинций Кунейтра и Дераа», – добавил генерал-полковник Игорь Коробов.

Источник: http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2017/0825/163042851/detail.shtml , фото onthe.io

Tags: , ,

Posts from This Journal by “ИГИЛ” Tag

3 comments :
( 3 comments Leave a comment )
  • 1
telescopych
2017-08-27 12:48 pm (UTC)
Мочить. В сортире, в постели, на поле боя, за столом, где угодно.
(Reply) (Thread)
spmen
2017-08-27 05:35 pm (UTC)
Да, фронт работ еще большой. Надо в первую очередь в Сирии и везде по соседству мочить пиндосов. Без них все прочие сдуются.
(Reply) (Thread)
( 3 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

Aug2017

S
M
T
W
T
F
S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

No account? Create an account