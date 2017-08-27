Начальник ГРУ: в Сирии действуют 25 тысяч террористов ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры»

На круглом столе, прошедшем в рамках форума «Армия-2017», начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-полковник Игорь Коробов заявил, что численность группировки «Исламское государство» (ИГИЛ - запрещена в РФ) в Сирии превышает 9 тыс. террористов. «Численность данной группировки в Сирии, по нашей оценке, составляет более 9 тыс. боевиков, которые в настоящее время сосредоточены в основном в центральной части страны и приграничных с Ираком восточных районах республики, главным образом вдоль реки Евфрат», – сказал Коробов.
Он также отметил, что численность запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» в Сирии превышает 15 тыс. террористов. «Второй по боеспособности террористической группировкой на территории Сирии является «Джебхат ан-Нусра». В ее составе действуют более 15 тыс. боевиков, большинство из которых сирийцы», – сообщил начальник ГРУ.
По его словам, в отличие от «Исламского государств» лидеры «Джебхат ан-Нусры» выступают не за создание исламского халифата от Марокко до Малайзии, а в первую очередь за смену режима Башара Асада и установление в Сирии шариатского государства.
«Данная группировка контролирует значительную часть провинции Идлиб. Кроме того, отряды активно действуют в провинции Хомс, пригороде сирийской столицы Восточная Гута и на юге Сирии, в районах административных центров провинций Кунейтра и Дераа», – добавил генерал-полковник Игорь Коробов.
Источник: http://www.armstrade.org/includes/perio
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