В России начата разработка скоростного боевого вертолета

Делегация из Южной Кореи обсудила вопросы модернизации вертолетов Ка-32 Холдинг Вертолеты России провел с южнокорейской компанией RH Focus Corp переговоры, в ходе которых обсуждались вопросы модернизации парка…

Египет примет решение о закупке вертолетов Ка-52К до конца мая Решение о приобретении Египтом российских корабельных вертолетов Ка-52К для вертолетоносцев типа "Мистраль" может быть принято до конца мая…

Ми-26Т2 - самый большой транспортный вертолет в мире На авиасалоне МАКС-2015 представлен Ми-26Т2 - самый большой транспортный вертолет в мире. Машина имеет новый бортовой комплекс авионики БРЭО-26 и…

ЦАМТО: Россия доминирует на мировом рынке вооружений, несмотря на санкции Сегодня в авторитетном американском издании Defense News опубликован рейтинг 100 ведущих военно-промышленных компаний мира в 2015 году, в…

Надежный, как автомат Калашникова. Транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ Военно-транспортный вариант вертолета типа Ми-8/17 является одним из наиболее интенсивно эксплуатируемых вертолетов в своем классе. Эти вертолеты…

Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" с надвтулочной РЛС На форуме "Армия-2015" был представлен Ми-28Н "Ночной охотник" с надвтулочной РЛС. Это современный ударный вертолет, который предназначен для…