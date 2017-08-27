В России начата разработка скоростного боевого вертолета

Холдинг «Вертолеты России» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2017» подписал с Министерством обороны РФ контракт на формирование концепции скоростного боевого вертолета (СБВ). Контракт предусматривает проведение работ по определению технического облика перспективного скоростного боевого вертолета. Разработка данного направления в настоящее время ведется конструкторскими бюро, входящими в состав холдинга. В работах используется задел, накопленный в ходе выполнения предшествующих научно-исследовательских работ, в том числе результаты летных испытаний летающей лаборатории перспективного скоростного вертолета с новым несущим винтом.
«К настоящему моменту холдингом наработан серьезный научно-технический задел по проекту перспективного скоростного вертолета – не только за счет собственных средств, но и благодаря государственным источникам финансирования. Полученные в ходе испытаний показатели и приобретенный опыт и мы, и Министерство обороны сочли достаточными для перехода к следующему этапу – разработке скоростного боевого вертолета. Заключенный сегодня контракт – это серьезный шаг в новое поколение вертолетостроения с более высокими скоростями и летно-техническими характеристиками», – отметил по итогам подписания генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
Контракт рассчитан на два года, по итогам его исполнения должен быть определен облик СБВ и сформировано техническое задание на проведение опытно-конструкторских работ.
Источник: http://www.armstrade.org/includes/perio
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А вы? Что то не вижу в вашем журнале ни одного летательного аппарата
КБ «Камов» создаёт вертолёт со скоростью полёта свыше 500 км/ч
Опубликовано 16.05.2017 | @AviaRu | 526
Вертолёт соосной схемы со скоростью свыше 500 км/ч разрабатывается в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщил директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Сергей Емельянов.
"Одновременно проводятся две работы. Уже определились, что на одноосной схеме возможно достичь скоростей 450 км/ч. Все, что выше, пока на одноосной не получается. А на соосной схеме КБ "Камов" отрабатывает машину со скоростью свыше 500 км/ч. Это делается в интересах Минобороны", - сказал он.
Гугли.
Edited at 2017-08-27 02:45 pm (UTC)
Опубликовано 16.05.2017 | @AviaRu | 526
Вертолёт соосной схемы со скоростью свыше 500 км/ч разрабатывается в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщил директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Сергей Емельянов.
"Одновременно проводятся две работы. Уже определились, что на одноосной схеме возможно достичь скоростей 450 км/ч. Все, что выше, пока на одноосной не получается. А на соосной схеме КБ "Камов" отрабатывает машину со скоростью свыше 500 км/ч. Это делается в интересах Минобороны", - сказал он.
В тоже время, в октябре 2016 года, во время испытаний «демонстратора технологий скоростного вертолёта» (ПСВ) на базе одноосного Ми-24 была достигнута скорость 405 км/ч. Тем самым был превышен предыдущий отечественный рекорд, установленный в 1978 году на версии вертолёта Ми-24 - 368 км/ч.
застрогали морду ми24 и съимитировали сверхзвуковую кромку законцовки лопасти.
для курсовой работы 2 или3 курса вполне подходяще, для тех кто не захотел взять традиционную тему «стойка шасси»
для холдинга «Вертолеты России» в его нынешнем состоянии – просто верх магии.
Edited at 2017-08-27 12:13 pm (UTC)
а вот срать и говном кидаться - да, только конструкторы.
До скорости 500кмч и кирпич разогнать можно.
где там ваш убогий алиэкспресс?
https://ru.aliexpress.com/item/FPV-Radi
Покажи хоть одну комплектуху использованнную мной с али?
станок ЧПУ? 3Д-принтер? ))))
а фонарь они тупо от F-16 позаимствовали
Edited at 2017-08-27 01:53 pm (UTC)
Это верх конструкторской мысли - отрезать головную часть у вертолёта МИ-8 или МИ-24 и приварить на его место (причём не в стык и не в размер фюзеляжа) новый обтекатель с "продвинутой" кабиной-фонарём
это как если на тепловоз прошлого века присобачить кабину с обтекателем от Су-35 и сказать, что это новый сверхскоростной поезд
Edited at 2017-08-27 01:21 pm (UTC)
скорость вертолета не от формы морды зависит.
я не про "морду" говорю - хотя она важна для скоростного вертолёта, а про то как слеплено это чудо-юдо и про стык обтекателя и этого ящика прямоугольного под названием фюзеляж транспортного вертолёта (которому обтекаемость как раз нужна в последнюю очередь)
Очень хочется посмотреть при продувке в аэродинамической трубе какая турбулентность потока воздуха будет у этой скороварки на стыке носового обтекателя и квадратного фюзеляжа...
Я правильно понимаю что такого нет и у вас руки из жопы растут и никогда никаких летательных аппаратов своими руками вы не делали??
Edited at 2017-08-27 01:32 pm (UTC)
БИЧ и БОМЖ - просьба не путать...
Слово "бич" появилось в 60 - 70 г.г. 20 в.
Бич - человек, сменивший высокоинтеллектуальную работу на простой, нетворческий, по мнению большинства, труд и при этом склонный к выпивке, не следящий за внешностью.
Пример из начала 70-х: геологи в Сибири, чуть не разбившись, приземлились на вертолёте неподалёку от глухой деревни.
Им объяснили, что их вертолёт, довольно новой по тем временам модели, в данных условиях (помощь вызвать не смогли)может починить только "бич Вася, который всё чинит".
Васю, небритого и напившегося "до изумления" отыскали в избушке на краю деревни. Довели до сознания, что нужна помощь. Наутро он, уже с ясным взором, прибыл на место посадки, определил поломку, походя по обломку платы идентифицировал радиоустройство и удалился думать.
Через 2 дня, повозившись с вертолётом, объявил, что "всё готово". (Был уже побрит, наодеколонен и оказался человеком лет 35 - 38). В награду попросил посидеть в кабине, пока геологи и вертолётчик покурят. Через несколько минут, уронив изо рта сигарету, лётчик с ужасом увидел вертолёт, исполнявший в воздухе чуть ли не фигуры высшего пилотажа.
Приземлившись, довольный Вася вылез из кабины, откачал лётчика и сказал:"Не боись! Моя машина. Я её и проектировать помогал, и испытывал. В КБ работал, а потом... Жена бросила, я на всё рукой махнул..." По-моему, нагладно показывает, чем бич отличается от бомжа.
http://sell-off.livejournal.com/2243300
Edited at 2017-08-27 01:49 pm (UTC)
щи в студию... т.е летательный аппарат свой представьте на всеобщее обозрение...
а то раскроют аппарель и сразу - что ни конструктор, то лётчик...
https://youtu.be/Vyeut9CrTsU
Edited at 2017-08-27 02:24 pm (UTC)
это к тому, что вместо того что бы бегать тут размахивая своими обосранными трусами тролля и требовать предоставить вам созданный летательный аппарат - что в принципе невозможно, ибо его создаёт КБ - коллектив специалистов в разных областях - вы бы что то из своего "гениального творчества" для начала в пример нам сирым и убогим привели - но сдаётся мне у вас ничего за душой нет... и даже мало-мальское образование отсутствует
тупой троль-истеричка
Edited at 2017-08-27 03:53 pm (UTC)
конечно предсказуемо что у тебя там одно говно. как в журнале так и в мозгах - говно.
>> что в принципе невозможно,
ТО есть ты никогда не участвовал в разработке летательного аппарата и срешь только потому что у тебя вместо мозгов кусок дерьма?
чуствуется креатив