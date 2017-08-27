Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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В России начата разработка скоростного боевого вертолета
Коротченко
i_korotchenko
August 27th, 14:57


Холдинг «Вертолеты России» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2017» подписал с Министерством обороны РФ контракт на формирование концепции скоростного боевого вертолета (СБВ). Контракт предусматривает проведение работ по определению технического облика перспективного скоростного боевого вертолета. Разработка данного направления в настоящее время ведется конструкторскими бюро, входящими в состав холдинга. В работах используется задел, накопленный в ходе выполнения предшествующих научно-исследовательских работ, в том числе результаты летных испытаний летающей лаборатории перспективного скоростного вертолета с новым несущим винтом.

«К настоящему моменту холдингом наработан серьезный научно-технический задел по проекту перспективного скоростного вертолета – не только за счет собственных средств, но и благодаря государственным источникам финансирования. Полученные в ходе испытаний показатели и приобретенный опыт и мы, и Министерство обороны сочли достаточными для перехода к следующему этапу – разработке скоростного боевого вертолета. Заключенный сегодня контракт – это серьезный шаг в новое поколение вертолетостроения с более высокими скоростями и летно-техническими характеристиками», – отметил по итогам подписания генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Контракт рассчитан на два года, по итогам его исполнения должен быть определен облик СБВ и сформировано техническое задание на проведение опытно-конструкторских работ.

Источник: http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2017/0824/135542812/detail.shtml , фото сделано в ходе салона МАКС-2015

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Posts from This Journal by “Вертолеты России” Tag

48 comments :
( 48 comments Leave a comment )
  • 1
vrnalbum
2017-08-27 12:03 pm (UTC)
А скорость какая?
(Reply) (Thread)
art_f
2017-08-27 12:22 pm (UTC)
Порядка 500 сейчас вроде предел
(Reply) (Parent) (Thread)
chuzhoi_676
2017-08-27 12:38 pm (UTC)
А откуда вы знаете? Какие лично вы конструировали вертолеты?
(Reply) (Parent) (Thread)
art_f
2017-08-27 01:22 pm (UTC)
S-97 Raider — один из самых стремительных вертолетов в мире. Машина разработана на базе предшественника Х-2. Первые испытания аппарата состоялись в 2015 году. Предельная скорость военного объекта составляет 444 километра в час, при крейсерском передвижении порядка 405 км/ч. Вертолет отличается высокими тактико-техническими характеристиками, выносливостью, маневренностью и возможностью выполнения полетов на бреющей высоте. Это воздушное судно вполне может заменить разведывательные аппараты производства Соединенных Штатов Америки. Модификация «Сикорский-X2» разместилась на второй ступени рейтинга самых быстрых винтокрылых машин. Аппарат относится к экспериментальным версиям американского производителя «Сикорский Эйркрафт». Впервые вертолет этой серии был испытан в 2008 году. Первый блин оказался комом – были замечены определенные недоработки в плане стабильности полета и управления. Через два года состоялся повторный пуск машины, скорость полета которой достигла 468 километров в час. Масса летательного аппарата превышает 3500 килограмм. Тем не менее «Сикорский» опередил основного своего конкурента «Вестланд Линкс». Данный вертолет успел совершить чуть более 20 вылетов. Проект был закрыт в 2011 году. - Читайте подробнее на
(Reply) (Parent) (Thread)
chuzhoi_676
2017-08-27 02:00 pm (UTC)
Вы не ответили на вопрос. Какие лично вы конструировали вертолеты?
(Reply) (Parent) (Thread)
art_f
2017-08-27 02:02 pm (UTC)
Зайдите и посмотрите.

А вы? Что то не вижу в вашем журнале ни одного летательного аппарата
(Reply) (Parent) (Thread)
godzillka69
2017-08-27 03:13 pm (UTC)
Обосрется, но не ответит.
(Reply) (Parent) (Thread)
godzillka69
2017-08-27 12:45 pm (UTC)
А можно примеры в студию того, кто достиг 500 км/час на классической схеме вертолета?
(Reply) (Parent) (Thread)
art_f
2017-08-27 01:22 pm (UTC)
S-97 Raider — один из самых стремительных вертолетов в мире. Машина разработана на базе предшественника Х-2. Первые испытания аппарата состоялись в 2015 году. Предельная скорость военного объекта составляет 444 километра в час, при крейсерском передвижении порядка 405 км/ч. Вертолет отличается высокими тактико-техническими характеристиками, выносливостью, маневренностью и возможностью выполнения полетов на бреющей высоте. Это воздушное судно вполне может заменить разведывательные аппараты производства Соединенных Штатов Америки. Модификация «Сикорский-X2» разместилась на второй ступени рейтинга самых быстрых винтокрылых машин. Аппарат относится к экспериментальным версиям американского производителя «Сикорский Эйркрафт». Впервые вертолет этой серии был испытан в 2008 году. Первый блин оказался комом – были замечены определенные недоработки в плане стабильности полета и управления. Через два года состоялся повторный пуск машины, скорость полета которой достигла 468 километров в час. Масса летательного аппарата превышает 3500 килограмм. Тем не менее «Сикорский» опередил основного своего конкурента «Вестланд Линкс». Данный вертолет успел совершить чуть более 20 вылетов. Проект был закрыт в 2011 году.
(Reply) (Parent) (Thread)
godzillka69
2017-08-27 02:01 pm (UTC)
Еще раз прочитайте мой вопрос,а потом перечитайте свой ответ.
(Reply) (Parent) (Thread)
art_f
2017-08-27 02:05 pm (UTC)
вы похоже идиот что подтвеждает содержимое вашего журнала наполненного вами созданными летательными аппаратами

КБ «Камов» создаёт вертолёт со скоростью полёта свыше 500 км/ч
Опубликовано 16.05.2017 | @AviaRu | 526

Вертолёт соосной схемы со скоростью свыше 500 км/ч разрабатывается в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщил директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Сергей Емельянов.

"Одновременно проводятся две работы. Уже определились, что на одноосной схеме возможно достичь скоростей 450 км/ч. Все, что выше, пока на одноосной не получается. А на соосной схеме КБ "Камов" отрабатывает машину со скоростью свыше 500 км/ч. Это делается в интересах Минобороны", - сказал он.
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godzillka69
2017-08-27 02:11 pm (UTC)
ну зачем сразу заходить с проекций? И теперь, дегенерат ебущийся в шнифты, приведи пример того, кто УЖЕ достиг 500 км/час на классической схеме, а не примеры того, что покуда еще разрабатывается и создается.
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art_f
2017-08-27 02:44 pm (UTC)
я дал ссылки на конкретные модели, дебилушко.

Гугли.

Edited at 2017-08-27 02:45 pm (UTC)
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godzillka69
2017-08-27 03:10 pm (UTC)
покуда дебилушко это ты.
(Reply) (Parent) (Thread)
art_f
2017-08-27 01:27 pm (UTC)
КБ «Камов» создаёт вертолёт со скоростью полёта свыше 500 км/ч
Опубликовано 16.05.2017 | @AviaRu | 526

Вертолёт соосной схемы со скоростью свыше 500 км/ч разрабатывается в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщил директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Сергей Емельянов.

"Одновременно проводятся две работы. Уже определились, что на одноосной схеме возможно достичь скоростей 450 км/ч. Все, что выше, пока на одноосной не получается. А на соосной схеме КБ "Камов" отрабатывает машину со скоростью свыше 500 км/ч. Это делается в интересах Минобороны", - сказал он.

В тоже время, в октябре 2016 года, во время испытаний «демонстратора технологий скоростного вертолёта» (ПСВ) на базе одноосного Ми-24 была достигнута скорость 405 км/ч. Тем самым был превышен предыдущий отечественный рекорд, установленный в 1978 году на версии вертолёта Ми-24 - 368 км/ч.
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algebrasfer
2017-08-27 12:13 pm (UTC)
припасть и платкать!
застрогали морду ми24 и съимитировали сверхзвуковую кромку законцовки лопасти.
для курсовой работы 2 или3 курса вполне подходяще, для тех кто не захотел взять традиционную тему «стойка шасси»

для холдинга «Вертолеты России» в его нынешнем состоянии – просто верх магии.

Edited at 2017-08-27 12:13 pm (UTC)
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art_f
2017-08-27 12:23 pm (UTC)
Расскажите какие именно вертолеты сконструировали лично вы?
(Reply) (Parent) (Thread)
chuzhoi_676
2017-08-27 12:38 pm (UTC)
А обсуждать вертолеты могу только конструкторы?
(Reply) (Parent) (Thread)
art_f
2017-08-27 01:23 pm (UTC)
Обсуждать - нет.
а вот срать и говном кидаться - да, только конструкторы.
(Reply) (Parent) (Thread)
chuzhoi_672
2017-08-27 01:57 pm (UTC)
Почему? Обоснуйте. Если у МИ-24 только нос переделали - об этом нельзя говорить?
(Reply) (Parent) (Thread)
chuzhoi_676
2017-08-27 01:59 pm (UTC)
Тем более, что вертолет на самом деле уродливый - как из школьного кружка.
(Reply) (Parent) (Thread)
art_f
2017-08-27 02:03 pm (UTC)
Это испытательный макет - абсолютно пофигу как он выглядит.
До скорости 500кмч и кирпич разогнать можно.
(Reply) (Parent) (Thread)
godzillka69
2017-08-27 12:44 pm (UTC)
Я так понимаю, что лично вы можете похвастаться сконструированными фотокамерами?
(Reply) (Parent) (Thread)
godzillka69
2017-08-27 02:03 pm (UTC)
Это штоле дроны с Алиэкспресс?
(Reply) (Parent) (Thread)
art_f
2017-08-27 02:08 pm (UTC)
вы идиот?

где там ваш убогий алиэкспресс?
(Reply) (Parent) (Thread)
art_f
2017-08-27 02:43 pm (UTC)
а я тут причем, дебилоид?
Покажи хоть одну комплектуху использованнную мной с али?

станок ЧПУ? 3Д-принтер? ))))
(Reply) (Parent) (Thread)
godzillka69
2017-08-27 03:11 pm (UTC)
ебанат, речь идет о том, что ты обосрался с "убогий алиэкспресс", а не с использованием комплектующих. Которые, впрочем, тоже с того же али.
(Reply) (Parent) (Thread)
sell_off
2017-08-27 01:30 pm (UTC)
точно подмечено - перед нами работа студента 2-3 курса

а фонарь они тупо от F-16 позаимствовали



Edited at 2017-08-27 01:53 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
detonator666
2017-08-27 01:04 pm (UTC)
Есть картинка посвежее

(Reply) (Thread)
sell_off
2017-08-27 01:14 pm (UTC)
афигенная смесь бульдога с носорогом...
Это верх конструкторской мысли - отрезать головную часть у вертолёта МИ-8 или МИ-24 и приварить на его место (причём не в стык и не в размер фюзеляжа) новый обтекатель с "продвинутой" кабиной-фонарём



это как если на тепловоз прошлого века присобачить кабину с обтекателем от Су-35 и сказать, что это новый сверхскоростной поезд

Edited at 2017-08-27 01:21 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
art_f
2017-08-27 01:24 pm (UTC)
вы похоже идиот.

скорость вертолета не от формы морды зависит.
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sell_off
2017-08-27 01:29 pm (UTC)
от идиота слышу - вы что нить про аэродинамику слышали?

я не про "морду" говорю - хотя она важна для скоростного вертолёта, а про то как слеплено это чудо-юдо и про стык обтекателя и этого ящика прямоугольного под названием фюзеляж транспортного вертолёта (которому обтекаемость как раз нужна в последнюю очередь)

Очень хочется посмотреть при продувке в аэродинамической трубе какая турбулентность потока воздуха будет у этой скороварки на стыке носового обтекателя и квадратного фюзеляжа...
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art_f
2017-08-27 01:31 pm (UTC)
Назовите модель сконструированного лично вами вертолета?

Я правильно понимаю что такого нет и у вас руки из жопы растут и никогда никаких летательных аппаратов своими руками вы не делали??

Edited at 2017-08-27 01:32 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
sell_off
2017-08-27 01:35 pm (UTC)
ты бы чудо самоделкин найюг бы не пошёл - не видишь, тут люди общаются

БИЧ и БОМЖ - просьба не путать...



Слово "бич" появилось в 60 - 70 г.г. 20 в.
Бич - человек, сменивший высокоинтеллектуальную работу на простой, нетворческий, по мнению большинства, труд и при этом склонный к выпивке, не следящий за внешностью.
Пример из начала 70-х: геологи в Сибири, чуть не разбившись, приземлились на вертолёте неподалёку от глухой деревни.

Им объяснили, что их вертолёт, довольно новой по тем временам модели, в данных условиях (помощь вызвать не смогли)может починить только "бич Вася, который всё чинит".
Васю, небритого и напившегося "до изумления" отыскали в избушке на краю деревни. Довели до сознания, что нужна помощь. Наутро он, уже с ясным взором, прибыл на место посадки, определил поломку, походя по обломку платы идентифицировал радиоустройство и удалился думать.

Через 2 дня, повозившись с вертолётом, объявил, что "всё готово". (Был уже побрит, наодеколонен и оказался человеком лет 35 - 38). В награду попросил посидеть в кабине, пока геологи и вертолётчик покурят. Через несколько минут, уронив изо рта сигарету, лётчик с ужасом увидел вертолёт, исполнявший в воздухе чуть ли не фигуры высшего пилотажа.


Приземлившись, довольный Вася вылез из кабины, откачал лётчика и сказал:"Не боись! Моя машина. Я её и проектировать помогал, и испытывал. В КБ работал, а потом... Жена бросила, я на всё рукой махнул..." По-моему, нагладно показывает, чем бич отличается от бомжа.


http://sell-off.livejournal.com/22433001.html


Edited at 2017-08-27 01:49 pm (UTC)
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art_f
2017-08-27 02:09 pm (UTC)
мудило рукожопое - покажи хоть один построенный тобой лично летательный аппарат?
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sell_off
2017-08-27 02:17 pm (UTC)
судя по лексикону - вы таки профессор кислых щей... и у вас то всё есть.
щи в студию... т.е летательный аппарат свой представьте на всеобщее обозрение...
а то раскроют аппарель и сразу - что ни конструктор, то лётчик...



https://youtu.be/Vyeut9CrTsU



Edited at 2017-08-27 02:24 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
art_f
2017-08-27 02:40 pm (UTC)
судя по содержимрому твоего говножурнала заполненного чужими ворованными материалами "Оригинал взят у" - ты тупой бот.
(Reply) (Parent) (Thread)
sell_off
2017-08-27 02:46 pm (UTC)
ай, молодца... уже сбегал ко мне в журнал... покопался - ну, это так предсказуемо и не оригинально и лишь подкрепляет мысль о том, что это вы троль, судя по вашим крикам - "покажи хоть один построенный тобой лично летательный аппарат" и попыткам рвать на себе рубаху и бить себя в грудь...

это к тому, что вместо того что бы бегать тут размахивая своими обосранными трусами тролля и требовать предоставить вам созданный летательный аппарат - что в принципе невозможно, ибо его создаёт КБ - коллектив специалистов в разных областях - вы бы что то из своего "гениального творчества" для начала в пример нам сирым и убогим привели - но сдаётся мне у вас ничего за душой нет... и даже мало-мальское образование отсутствует

тупой троль-истеричка

Edited at 2017-08-27 03:53 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
art_f
2017-08-27 06:05 pm (UTC)
>> ну, это так предсказуемо

конечно предсказуемо что у тебя там одно говно. как в журнале так и в мозгах - говно.


>> что в принципе невозможно,

ТО есть ты никогда не участвовал в разработке летательного аппарата и срешь только потому что у тебя вместо мозгов кусок дерьма?
(Reply) (Parent) (Thread)
sell_off
2017-08-27 07:04 pm (UTC)
унылый троль - продолжай свой заунывный вой - пусть все увидят твоё гнилой ливер
(Reply) (Parent) (Thread)
govnapiroga
2017-08-27 01:48 pm (UTC)
за штурвалом будет робот фёдрь ?
(Reply) (Thread)
blogbaster
2017-08-27 04:33 pm (UTC)
Что, не нашлось адекватной критики? Не к чему придраться?)
(Reply) (Parent) (Thread)
govnapiroga
2017-08-27 04:39 pm (UTC)
неа . не нашлось . хуй соси фанатка деппа
(Reply) (Parent) (Thread)
chronodyn123
2017-08-27 02:18 pm (UTC)
не зря Табуреткина в состав директоров "Внртолеты России" вели
чуствуется креатив
(Reply) (Thread)
spmen
2017-08-27 05:45 pm (UTC)
Весь базар зря. На фото не та модель, которая должна иметь рекордную скорость. Это всего лишь немного боле скоростная модификация транспортника на базе Ми-8/17. Дай бог если 350 выжмет.
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