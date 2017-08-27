Многофункциональный истребитель МиГ-35

Одноместный МиГ-35 и двухместный МиГ-35Д - это многофункциональные истребители поколения "4++", представляющие собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2 в направлении повышения боевой эффективности и универсальности, а также улучшения эксплуатационных характеристик.
Основные отличия МиГ-35/МиГ-35Д:
– интеграция в состав бортового радиоэлектронного оборудования информационно-прицельных систем пятого поколения;
– возможность применения перспективных авиационных средств поражения российского и иностранного производства;
– повышенная боевая выживаемость, достигаемая за счет внедрения бортового комплекса обороны.
Новейшее бортовое оборудование в сочетании с перспективным вооружением позволяют истребителям МиГ-35/МиГ-35Д решать широкий круг задач, среди которых:
– завоевания господства в воздухе в противоборстве с истребителями четвертого и пятого поколений;
– перехват существующих и разрабатываемых средств воздушного нападения;
– нанесение ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО днем и ночью в любых погодных условиях;
– ведение воздушной разведки с использованием оптико-электронных и радиотехнических средств;
– участие в групповых действиях и выполнение функций воздушного пункта управления авиационными группировками.
Конструкция МиГ-35/МиГ-35Д базируется на достижениях, реализованных на истребителях МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Среди них:
– увеличенная боевая нагрузка, размещаемая на девяти точках внешней подвески;
– повышенный запас топлива, дозаправка в воздухе и возможность использования в качестве танкера;
– технологии антикоррозийной защиты планера и основных систем, соответствующие стандартам, разработанным для корабельных истребителей, что существенно облегчает эксплуатацию самолета в условиях тропиков;
– существенно сниженная заметность в радиолокационном диапазоне;
– трехканальная цифровая комплексная система дистанционного управления с четырехкратным резервированием.
При разработке МиГ-35 повышенное внимание уделено улучшению эксплуатационных характеристик:
– существенно повышена надежность самолета, двигателя и авионики;
– увеличен срок службы и ресурс;
– возрос межремонтный ресурс двигателей;
– стоимость летного часа МиГ-35 почти в 2,5 раза ниже, чем у МиГ-29;
– МиГ-35 рассчитан на эксплуатацию по техническому состоянию.
Для МиГ-35/МиГ-35Д разработан комплекс технических и технологических решений, обеспечивающих автономность базирования, таких, как бортовая кислорододобывающая станция.
Силовая установка включает ТРДДФ РД-33МК, имеющие увеличенную тягу, оборудованные бездымной камерой сгорания и новой электронной системой управления с полной ответственностью (типа FADEC). Двигатели имеют модульную конструкцию и отличаются повышенной надежностью и ресурсом.
По желанию заказчика истребители могут оснащаться модификацией двигателя РД-33МК со всеракурсным отклоняемым вектором тяги (ОВТ), что обеспечивает самолету решающее преимущество в маневренном воздушном бою. Силовая установка из двух двигателей с ОВТ отработана на опытном сверхманевренном самолете МиГ-29М ОВТ.
Бортовое радиоэлектронное оборудование МиГ-35/МиГ-35Д разработано на основе технологий нового поколения.
Многофункциональная РЛС с активной фазированной антенной решеткой обеспечивает преимущество над соперниками за счет следующих факторов:
– расширенный диапазон рабочих частот;
– увеличенное количество обнаруживаемых, сопровождаемых и атакуемых целей;
– возможность одновременной работы по воздушным и наземным целям;
– увеличенная дальность обнаружения;
– повышенная разрешающая способность в режиме картографирования земной поверхности;
– высокая помехозащищенность и живучесть.
Оптико-локационная станция с инфракрасной, телевизионной и лазерной прицельной аппаратурой создана с использованием космических технологий, ранее не применявшихся в авиации. Станция отличается увеличенной дальностью действия и обеспечивает обнаружение, сопровождение, распознавание и захват воздушных и наземных/надводных целей в передней и задней полусфере днем и ночью с измерением расстояния до них с помощью лазерного дальномера, а также выработку команд целеуказания и лазерной подсветки наземных целей. Оптико-локационная станция и новая нашлемная система целеуказания и прицеливания интегрированы в систему управления вооружением. Помимо встроенной, МиГ-35 оснащается контейнерной оптико-локационной станцией.
МиГ-35/МиГ-35Д оснащен комплексом обороны, включающий, в частности:
– средства радиоэлектронной разведки и радиопротиводействия;
– оптико-электронные системы обнаружения атакующих ракет и лазерного облучения;
– автоматы выброса ложных целей для противодействия противнику в радиолокационном и инфракрасном диапазонах.
В дополнение к используемым на МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2 средствам поражения класса «воздух–воздух» и «воздух–поверхность» в состав вооружения МиГ-35/МиГ-35Д вводятся перспективные авиационные вооружения, которые ранее не предлагались на экспорт. В их числе – средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО.
Открытая архитектура БРЭО позволяет по требованию заказчика устанавливать на самолете новое оборудование и вооружение российского и иностранного производства.
Одноместный и двухместный варианты имеют идентичное оборудование и вооружение, а так же высокую степень унификации конструкции.
Для МиГ-35/МиГ-35Д разрабатывается комплекс технических средств обучения, включающий интерактивную автоматизированную обучающую систему и ряд тренажеров, в том числе комплексный тренажер с системой подвижности.
Базовый вариант истребителя МиГ-35/МиГ-35Д спроектирован с учетом организации международной кооперации при разработке новых вариантов самолета и серийном производстве.
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Красочкой
А Сухой совсем усох)))
особенно у тебя )
Самолёты у нас очень красивые получаются.
4++++++++++++++++++ всяко лучше