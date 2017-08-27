Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Бесшумный электромотоцикл для спецназа от концерна "Калашников"
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Коротченко
i_korotchenko
August 27th, 17:00


Накануне открытия форума "Армия-2017" концерн "Калашников" представил электромотоцикл для спецназа. Он бесшумен, способен передвигаться по пересеченной местности и предназначен для разведки, поисковых операций и рейдов. Мотоцикл уже прошел первые испытания. Его максимальная скорость составляет 80 км/час, запас хода на одной зарядке - 100 км.

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Материалы по теме:
Концерн "Калашников" представил экипировку для Сил специальных операций

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Posts from This Journal by “Концерн Калашников” Tag

59 comments :
( 59 comments Leave a comment )
  • 1
vovik01
2017-08-27 02:29 pm (UTC)

Вам бы все воевать! Нет чтобы о народе подумать

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kurush
2017-08-27 02:44 pm (UTC)
У нас уже 25 лет как капитализм.

Возьми сам и подумай, например наладь производство таких же по цене меньше 100 килорублей - а то меньше 300 ничего похожего и близко нет, а за такие деньги лучше сразу машину брать.
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vrnalbum
2017-08-27 02:41 pm (UTC)
Согласен. Вооружений у нас столько, что надо и о народе думать. Да и зарплаты у военных, что в пору думать что армия и МВД для защиты задниц властей.
Путин что, не видит что творится в Стране, не пора ли либеральное правительство разогнать, хотя думаю и Президент тот же либерал
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anti_v
2017-08-27 04:28 pm (UTC)



Edited at 2017-08-27 04:29 pm (UTC)
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nahuhol
2017-08-27 03:15 pm (UTC)

Вот все так резко специалистами стали, оружие посчитали, поделили, и точно, жопу властей прикрывать

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old_hippi_buba
2017-08-27 03:19 pm (UTC)
отлично,давайте теперь электросамокат
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govnapiroga
2017-08-27 03:22 pm (UTC)
с роботом пёдором за рулём
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sviatoy_duhh
2017-08-27 03:25 pm (UTC)
Ок, проехал он 100 км, а дальше?
Где его в полевых условиях заряжать?
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ass_ruero
2017-08-27 03:26 pm (UTC)
На бензокалонке.
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chronodyn123
2017-08-27 03:54 pm (UTC)
вручную, вращением ручки генератора
50 солдатов-часов - и снова можно 100 км ехать
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sergeenko_ivan
2017-08-27 05:35 pm (UTC)
К нему от Теслы аккумуляторы подходят, можно будет снимать с трофейных.
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relaxcat
2017-08-27 07:24 pm (UTC)
При необходимости - установить сменный аккумулятор. 100 километров для высадки в одном месте, эвакуации в другом, для СпН не мало, это не вездеход.
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Генка Калмыков
2017-08-27 03:32 pm (UTC)
Понятно.
Берем китайский ширпотреб, красим в камуфляж и присваиваем изделию почетный эпитет "военная разработка"
Ок.
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tuk_blog
2017-08-27 03:54 pm (UTC)
Если в Ижевске этот мотоцикл никто не видел, значит какая то показушная сборка, которую ждёт судьба Ёмобиля и Йтофона.
Вместо мотоциклетного производства Ижмаша, где когда то делали ИЖ уже давно торговые центры. Сам Ижмаш и Механический завод уже давно разваливаются как в прямом, так и в переносном смысле, мизерные зарплаты, текучка, техническая отсталость, а недавно их вообще вроде продали частникам, и по всем признакам их банкротят и распродают.
Ижмаш делал раньше нормальную продукцию, потому, что при царе этот завод курировал лично брат царя, Великий Князь Михаил Романов, а в советское время Маршал Устинов. Сейчас Ижевск нафиг никому не нужен, это столица Удмуртского государства и русское наследие в самом прямом смысле уже много лет уничтожается. Снесли историческое здание Заводоуправления Ижмаша, где работал Мосин, первых заводской корпус памятник истории разваливается, заводские корпуса превращаются в торговые центры и прочие культурно увеселительные заведения.
Не верьте ничему, ни чего из Ижевска хорошего уже не будет, всё профукали...
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chronodyn123
2017-08-27 03:57 pm (UTC)
ибать, очередная Жизнерадостная Новость для Дорогих Россиян от Корочтенко в сегодняшнем топе! прям понос какой-то

что еще будет сегодня?
подземный реактивный скутер от концерна "Ростех"?
невидимый сверхзвуковой танк от "Уралвагонзавода?
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andreynikonov
2017-08-27 06:48 pm (UTC)
Тебя, свинорылого, забыли спросить.
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zinaida111
2017-08-27 04:19 pm (UTC)
на армату и беспилотники денех нету так на мацацикле будем вертикаль сласти укрепять!
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zzzlobny
2017-08-27 04:31 pm (UTC)
"Накануне открытия форума "Армия-2015"..."

Новость двухлетней давности?
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gerd_barkhorn
2017-08-27 05:19 pm (UTC)
кто то миллионы очередные распилил, посмотрев иллюстрации журнала Моделист-конструктор за восемьдесят- лень сейчас искать- какой-то год
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galleja
2017-08-27 05:26 pm (UTC)

У меня чуть слабее.
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leonid_russia
2017-08-27 05:27 pm (UTC)
Судя по размеру и характеристикам - неплохой мопед для подростка (кроме цены, конечно), но использовать его для спецназа - просто смешно! Хотя может в этом и есть смысл его использования - чтобы все враги и террористы передохли от смеха:)

Edited at 2017-08-27 05:27 pm (UTC)
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аза`лэн
2017-08-27 06:08 pm (UTC)
а ты представь себе целую роту, бесшумно несущщуюся на мопедах со скоростью 80 км в час. Это блять страшно.
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chronodyn123
2017-08-27 06:52 pm (UTC)
главное, что бы они друг на друга не смотрели - обосрутся от страха
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sergeenko_ivan
2017-08-27 05:33 pm (UTC)
Очень интересная статья. Не могли бы Вы так же интересно ответить на вопрос: в какую сумму обошлась российским налогоплательщикам разработка этого мотоцикла? А также в каких объемах планируется его закупать и по какой цене?
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Электромотыга

ext_1708128
2017-08-27 06:14 pm (UTC)
Похоже на китайский Лифан ходовкой.Про двигло не скажу.А вот кресло на Ю5 П5 похоже...Моё мнение,с бмв, что у полицаев, вряд ли конкурентноспособный аппарат.А, там как денег занесут...Печаль короче...(это моё мнение)
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