Бесшумный электромотоцикл для спецназа от концерна "Калашников"

Накануне открытия форума "Армия-2017" концерн "Калашников" представил электромотоцикл для спецназа. Он бесшумен, способен передвигаться по пересеченной местности и предназначен для разведки, поисковых операций и рейдов. Мотоцикл уже прошел первые испытания. Его максимальная скорость составляет 80 км/час, запас хода на одной зарядке - 100 км.
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Концерн "Калашников" представил экипировку для Сил специальных операций
Вам бы все воевать! Нет чтобы о народе подумать
Возьми сам и подумай, например наладь производство таких же по цене меньше 100 килорублей - а то меньше 300 ничего похожего и близко нет, а за такие деньги лучше сразу машину брать.
Путин что, не видит что творится в Стране, не пора ли либеральное правительство разогнать, хотя думаю и Президент тот же либерал
Edited at 2017-08-27 04:29 pm (UTC)
Вот все так резко специалистами стали, оружие посчитали, поделили, и точно, жопу властей прикрывать
Где его в полевых условиях заряжать?
50 солдатов-часов - и снова можно 100 км ехать
Берем китайский ширпотреб, красим в камуфляж и присваиваем изделию почетный эпитет "военная разработка"
Ок.
Вместо мотоциклетного производства Ижмаша, где когда то делали ИЖ уже давно торговые центры. Сам Ижмаш и Механический завод уже давно разваливаются как в прямом, так и в переносном смысле, мизерные зарплаты, текучка, техническая отсталость, а недавно их вообще вроде продали частникам, и по всем признакам их банкротят и распродают.
Ижмаш делал раньше нормальную продукцию, потому, что при царе этот завод курировал лично брат царя, Великий Князь Михаил Романов, а в советское время Маршал Устинов. Сейчас Ижевск нафиг никому не нужен, это столица Удмуртского государства и русское наследие в самом прямом смысле уже много лет уничтожается. Снесли историческое здание Заводоуправления Ижмаша, где работал Мосин, первых заводской корпус памятник истории разваливается, заводские корпуса превращаются в торговые центры и прочие культурно увеселительные заведения.
Не верьте ничему, ни чего из Ижевска хорошего уже не будет, всё профукали...
что еще будет сегодня?
подземный реактивный скутер от концерна "Ростех"?
невидимый сверхзвуковой танк от "Уралвагонзавода?
Новость двухлетней давности?
У меня чуть слабее.
Edited at 2017-08-27 05:27 pm (UTC)
Электромотыга