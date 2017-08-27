Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Радиоэлектронное оружие против беспилотников от Концерна "Калашников"
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Коротченко
i_korotchenko
August 27th, 23:16


Концерн "Калашников" представил оружие против беспилотников REX 1. В электронную винтовку встроен блок подавления, который заглушает в радиусе пяти километров сигналы американской спутниковой навигации GPS, российской ГЛОНАСС, китайской BeiDou и европейской Galileo. Также устройство способно на расстоянии километра блокировать сигналы GSM, 3G, LTE и ставить помехи на частотах 900 Mhz, 2,4 GHz, 5,2 – 5,8 GHz. Таким образом, REX 1 выводит беспилотник из строя, но не повреждает его физически – БПЛА теряет связь с оператором, осуществляющим управление, и плавно приземляется.

Чтобы привести устройство в боевую готовность, достаточно нажать одну кнопку. Оружие оснащено системой крепления, так что на него можно дополнительно установить прицелы, фонари, целеуказатели, а также устройства объективного контроля.

Вес REX 1 составляет 4,2 кг, при этом модель имеет встроенный элемент питания, обеспечивающий непрерывную работу устройства на протяжении 3 часов.

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Материалы по теме:
Турецкая электронная винтовка для уничтожения тактических беспилотников

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Posts from This Journal by “Концерн Калашников” Tag

6 comments :
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chuzhoi_676
2017-08-27 08:21 pm (UTC)
Одно только непонятно: как на таком высочайшем уровне технологий - за 17 лет не сделать засранного мобильника?
Неисповедимы пути Господни, хе-хе..
(Reply) (Thread)
telifon
2017-08-27 08:39 pm (UTC)
Сделать миллионов дцать мобильников и засрать и корейцев и китайцев всех сразу. Нет, наш бизнес так не может, это ж не украсть и не откатная схема...
А советский ВПК угробили не до конца почему-то. Эти "ружье" могут состряпать.

Лживо врут, что во время крымского кризиса один гуманитарный американский беспилотник посадили подобным образом, средствами РЭБ.
(Reply) (Parent) (Thread)
knyazek34
2017-08-27 09:11 pm (UTC)
Ну не только высокотехнологичные пушки умеет калашников. может и для внутреннего рынка
Концерн «Калашников» представил спецмашину «Щит»
http://ru-polit.livejournal.com/12986501.html
(Reply) (Thread)
citizenhabar
2017-08-27 09:33 pm (UTC)
И как теперь Навальному снимать дворцы?
(Reply) (Thread)
living999999999
2017-08-27 10:18 pm (UTC)
Ну все, хана пендосам, теперь они со смеху сдохнут.
(Reply) (Thread)
zinaida111
2017-08-27 10:41 pm (UTC)
еще бы оружие какое против тупина и трахтенбергов
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