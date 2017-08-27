Радиоэлектронное оружие против беспилотников от Концерна "Калашников"

Концерн "Калашников" представил оружие против беспилотников REX 1. В электронную винтовку встроен блок подавления, который заглушает в радиусе пяти километров сигналы американской спутниковой навигации GPS, российской ГЛОНАСС, китайской BeiDou и европейской Galileo. Также устройство способно на расстоянии километра блокировать сигналы GSM, 3G, LTE и ставить помехи на частотах 900 Mhz, 2,4 GHz, 5,2 – 5,8 GHz. Таким образом, REX 1 выводит беспилотник из строя, но не повреждает его физически – БПЛА теряет связь с оператором, осуществляющим управление, и плавно приземляется.
Чтобы привести устройство в боевую готовность, достаточно нажать одну кнопку. Оружие оснащено системой крепления, так что на него можно дополнительно установить прицелы, фонари, целеуказатели, а также устройства объективного контроля.
Вес REX 1 составляет 4,2 кг, при этом модель имеет встроенный элемент питания, обеспечивающий непрерывную работу устройства на протяжении 3 часов.
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Турецкая электронная винтовка для уничтожения тактических беспилотников
Неисповедимы пути Господни, хе-хе..
А советский ВПК угробили не до конца почему-то. Эти "ружье" могут состряпать.
Лживо врут, что во время крымского кризиса один гуманитарный американский беспилотник посадили подобным образом, средствами РЭБ.
Концерн «Калашников» представил спецмашину «Щит»
http://ru-polit.livejournal.com/1298650