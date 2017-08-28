Россия выиграла тендер на поставку Египту вертолетов Ка-52К

Россия выиграла тендер на поставку Египту боевых вертолетов Ка-52К «Катран» для вертолетоносцев типа Mistral, обойдя французов c их Tiger. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев. По его словам, «это было ожидаемо, если честно: Ка-52К был изначально предназначен именно для этих кораблей. Мы сейчас обсуждаем технические детали в рамках контрактных переговоров. Кроме того, российские субъекты ВТС на постоянной основе проводят мероприятия по продвижению своей техники в Египет. Учитывая сложную политическую обстановку в этой стране, а также продолжающуюся борьбу с террористическими группировками, действующими на Синайском полуострове, в перспективе мы не исключаем возможности новых поставок российской военной техники в Египет».
Отвечая на вопрос о сотрудничестве с Пакистаном, Д. Шугаев сообщил, что с Исламабадом у нас есть соглашение о ВТС: я подписал его по поручению правительства РФ в этом году. Если говорить о конкретике, мы реализовали поставку Ми-35 (4 ед. – прим.), будем смотреть, как дальше будут развиваться события. Наши взаимоотношения базируются на общей антитеррористической цели, так что в перспективе я также не исключаю каких-то новых поставок».
Д. Шугаев также сообщил, отвечая на вопрос о том, что недавно Россия и Саудовская Аравия парафировали пакет контрактов на сумму 3,5 млрд. долларов., что «до конца этого года пройдет первое заседание межправительственной комиссии по ВТС с Эр-Риядом: это основа основ для взаимодействия в этой области. Я это считаю важным подтверждением серьезных намерений саудитов: межправительственное соглашение по ВТС было подписано с ними в 2015 году, до этого комиссия еще ни разу не собиралась».
В настоящее время, по его словам, «межправительственные комиссии работают также с ОАЭ, Бахрейном, Иорданией, Марокко, Алжиром, Египтом, Ливаном – у нас практически весь этот регион охвачен, взаимоотношения выстроены прочно и надолго».
Источник: http://www.armstrade.org/includes/perio