Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Партия новых истребителей Су-30СМ поступила в авиаполк в Курской области
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Коротченко
i_korotchenko
August 29th, 22:01


Истребители поколения «4++» Су-30СМ совершили перелет с аэродрома Иркутского авиазавода для комплектования эскадрилий авиационного полка Западного военного округа (ЗВО), базирующегося в Курской области. В ходе планового перевооружения полк получил два сверхманевренных истребителя Су-30СМ. Авиационная техника войдет в боевой состав полка и заступит на охрану воздушных границ.

В настоящее время летчики завершили переобучение на базе Липецкого авиационного центра ВКС и выполнили первые вылеты с боевым применением авиационных средств поражения.

Для подготовки авиационного состава эскадрилий, получивших на вооружение истребители Су-30СМ, будут созданы тренажерные комплексы, включающие в себя несколько залов с тренажными системами и интерактивными мониторами, воссоздающими реальные условия ведения воздушного боя, а также возможные неисправности для отработки летчиками навыков работы с новым типом самолетов.

Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Боевая машина предназначена для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Источник: http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2017/0829/100542889/detail.shtml

Материалы по теме:
Производство истребителей Су-30СМ на Иркутском авиационном заводе
С российскими асами на аэродроме Лангкави

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6 comments :
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t_h_e_o_
2017-08-29 07:30 pm (UTC)
а я пожалуй повторюсь.
не маловато ли плюсов в номере поколения? 4++++++++++++++ гораздо лучше же.
(Reply) (Thread)
nawigator_76
2017-08-29 07:33 pm (UTC)
Партия из двух самолетов ? ) Шутник.
(Reply) (Thread)
losev_reader
2017-08-29 07:38 pm (UTC)
Да, цифра "два" позволяет говорить о них во множественном числе, т.к. "два истребителя" звучит не так солидно, как "истребители". В голове сразу рисуется армада самолётиков. А Китай уже принял на вооружение самолётики пятого поколения, а мы пока плюсики к четвёрке приписываем.
(Reply) (Thread)
mark_windzor
2017-08-29 08:08 pm (UTC)
Знаете,существует огромное количество людей,которые ничего кроме дерьма не производят,иногда даже целыми странами.Китай конечно может выпускать самолеты и 10 поколения,но в реальности по своим возможностям,им будет сильно далеко до этого 4++.
Именно потому что в авиацию лучше русской научно-инженерной школы не может никто,проектные и конструкторские бюро боинга и аэрбаса расположены не в Китае а в РФ,и самые сложные электронные блоки управления всех систем самолетов этих фирм производят и программируют тоже в РФ,а не в Китае.Как это не печально для таких как вы.
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losev_reader
2017-08-29 08:17 pm (UTC)
Вы забыли про самые лучшие в мире компьютеры добавить, которые только в РФ производятся.
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16273849
2017-08-29 08:05 pm (UTC)
Воронеж истреблять собрались
его же уже разбомбили? =))
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