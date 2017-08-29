Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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ВВС Индии могут приобрести дополнительную партию истребителей «Рафаль»
Коротченко
i_korotchenko
August 29th, 22:59


Военно-воздушные силы Индии планируют приобрести дополнительно 36 истребителей «Рафаль», стоимость которых, по оценке, составит чуть более 60% цены первой партии самолетов этого типа, заказанных в сентябре прошлого года. Как сообщает Times of India со ссылкой на источники в Министерстве обороны, ВВС Индии провели ряд презентаций о необходимости оперативного приобретения 36 дополнительных «Рафалей» в рамках долгосрочных планов модернизации ввиду того, что стоимость французских истребителей ниже по сравнению с истребителем пятого поколения FGFA, который будет разработан совместно с Россией. Окончательное решение о приобретении FGFA и дополнительных «Рафалей» пока не принято.

Ссылаясь на оперативную необходимость, правительство Индии в прошлом году подписало соглашение о закупке 36 истребителей «Рафаль» с системами вооружения, сопутствующим оборудованием и услугам. Как сообщал Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), стоимость подписанного в сентябре 2016 года договора составляет 7,87 млрд. евро (590 млрд. рупий / 8,82 млрд. долл.). Из 36 самолетов, выполненных в соответствующей требованиям ВВС Индии конфигурации, 28 машин будут поставлены в одноместной версии и 8 – в двухместной.

Первая эскадрилья «Рафалей» (18 самолетов) будет базироваться в Хасимаре (Западная Бенгалия) для защиты индийской границы с Китаем, а вторая – в Амбала (Харьяна) – с Пакистаном. Поставка самолетов будет выполнена с ноября 2019 года по середину 2022 года. По информации ВВС Индии, инфраструктура авиабаз Хасимара и Амбала обеспечивает размещение двух эскадрилий истребителей «Рафаль».

Подчеркивая ведущую роль авиации в современной войне, командование индийских ВВС заявляет, что УР большой дальности «Метеор» класса «воздух-воздух» превосходит любую ракету «воздух-воздух» ВВС Китая и Пакистана.

Как напоминает издание, начальная сделка по «Рафалям» вызвала волну критики оппозиции из-за огромных затрат. Стоимость одного такого истребителя составляет около 7 млрд. рупий, но может возрасти до 16,4 млрд. рупий с учетом пакета вооружения, запасных частей, обслуживания и технической поддержки самолетов в течение пяти лет.

Источник: http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2017/0829/115042897/detail.shtml

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bufetum
2017-08-29 08:07 pm (UTC)
Кучно пошло) тьфу тьфу))
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