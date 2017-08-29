ВВС Индии могут приобрести дополнительную партию истребителей «Рафаль»

Индия планирует закупить партию из 48 вертолетов Ми-17В-5 на сумму $1,1 млрд. Военно-воздушные силы Индии внесли предложение о приобретении очередной партии из 48 российских многоцелевых средних транспортных вертолетов…

Разногласия между Индией и Францией по вопросу стоимости и условий закупки 36 истребителей "Рафаль" Переговорные комиссии индийской и французской сторон никак не могут согласовать позиции по стоимости 36 закупаемых истребителей «Рафаль» компании…

Индия отказывается от лицензионного производства французских истребителей «Рафаль» Индия приобретет только 36 истребителей «Рафаль» без реализации каких-либо опционов на их дополнительную прямую закупку или организацию…

В Индии проведены два пуска управляемой ракеты «Астра» с борта истребителя Су-30МКИ фото ВВС Индии Организация оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) 20 мая провела на полигоне «Чадинпур» два испытательных пуска…

Россия и Индия ведут консультации по вопросу возможной поставки Су-30МКИ в дополнение к "Рафалям" фото Ильи Кедрова / журнал "Национальная оборона" Корпорация «Иркут» готова закрыть «окно» в индийском тендере на закупку истребителей для…

На лётном поле Aero India 2015 За день до открытия Aero India 2015 - лётное поле. Кабины самолетов зачехлены- очень яркое Солнце. 1. 2. Стоянки с самолетами охраняет…

МиГ-21 ещё в строю! Изумительно, но МиГ-21 до сих пор эксплуатируются в составе ВВС Индии. На фото - МиГ-21-93.

Минобороны Индии переносит подписание ключевых оборонных контрактов на следующий финансовый год © фото aviationintel.com Минобороны Индии обратилось к компании «Эрбас милитэри» с просьбой продлить срок действия тендерного…