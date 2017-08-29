Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Морская авиация Балтийского флота пополнилась еще тремя истребителями Су-30СМ
Коротченко
i_korotchenko
August 29th, 23:40


На военный аэродром в Черняховске Калининградской области прибыли еще три истребителя Су-30СМ, которые вошли в состав одной из эскадрилий авиабазы морской авиации Балтийского флота (БФ). Летчики смешанной эскадрильи морской авиации флота, прошедшие плановую переподготовку на новую авиатехнику, приняли самолеты на заводе-изготовителе в Иркутске и совершили перелет в Калининградскую область.

Переподготовка летчиков, допущенных к пилотированию новых самолетов, проводилась в Липецком центре подготовки и переучивания летного состава. Офицеры изучили тактико-технические характеристики самолета, его технологическую базу и особенности пилотирования. После теоретических занятий экипажи прошли специализированный курс на наземных тренажерах.

В общей сложности за последние 9 месяцев на БФ поставлено 6 истребителей данного типа. Первый Су-30СМ прибыл на авиабазу морской авиации в декабре 2016 года. В рамках государственного оборонного заказа в 2017-2018 годах для морской авиации БФ спланирована поставка еще нескольких истребителей Су-30СМ.

Источник: http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2017/0829/102542892/detail.shtml , фото Су-30СМ сделаны на авиасалоне МАКС-2015

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2 comments :
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hskval
2017-08-29 10:35 pm (UTC)
Интересно, что появился принципиально новый планер самолёта,
и далее - ничего другого, только развитие формы и "доведение до ума".
В смысле Су-47 и Су-30.
А те жи проекты Бартини из "шарашки"?!?
Экранопланы?!?
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