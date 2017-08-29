Морская авиация Балтийского флота пополнилась еще тремя истребителями Су-30СМ

На военный аэродром в Черняховске Калининградской области прибыли еще три истребителя Су-30СМ, которые вошли в состав одной из эскадрилий авиабазы морской авиации Балтийского флота (БФ). Летчики смешанной эскадрильи морской авиации флота, прошедшие плановую переподготовку на новую авиатехнику, приняли самолеты на заводе-изготовителе в Иркутске и совершили перелет в Калининградскую область.
Переподготовка летчиков, допущенных к пилотированию новых самолетов, проводилась в Липецком центре подготовки и переучивания летного состава. Офицеры изучили тактико-технические характеристики самолета, его технологическую базу и особенности пилотирования. После теоретических занятий экипажи прошли специализированный курс на наземных тренажерах.
В общей сложности за последние 9 месяцев на БФ поставлено 6 истребителей данного типа. Первый Су-30СМ прибыл на авиабазу морской авиации в декабре 2016 года. В рамках государственного оборонного заказа в 2017-2018 годах для морской авиации БФ спланирована поставка еще нескольких истребителей Су-30СМ.
Источник: http://www.armstrade.org/includes/perio
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и далее - ничего другого, только развитие формы и "доведение до ума".
В смысле Су-47 и Су-30.
А те жи проекты Бартини из "шарашки"?!?
Экранопланы?!?