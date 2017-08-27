50 иностранных делегаций посетили экспозицию Концерна ВКО "Алмаз - Антей" на форуме "Армия-2017"

Концерн ВКО "Алмаз – Антей" принял участие в Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2017" (22-27 августа 2017 года, Московская область, Кубинка). В рамках выставки свою продукцию представили свыше 20 дочерних обществ Концерна. Открытую экспозицию и стенд АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" посетили свыше 50 иностранных делегаций. В ходе работы представители холдинга провели целый ряд деловых встреч и переговоров.
В рамках участия Концерна в форуме подписано несколько соглашений и контрактов. В частности, между входящим в АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" предприятием ОКБ "Новатор" и Минобороны России был заключен государственный контракт на изготовление и поставку крылатых ракет для ракетных комплексов Сухопутных войск "Искандер-М". Крылатые ракеты производства АО "ОКБ "Новатор" являются современными образцами высокоточного оружия и значительно повышают ударные возможности ракетных комплексов "Искандер-М".
Кроме того, АО "УПП "Вектор" (входит в Концерн ВКО "Алмаз – Антей") и российское военное ведомство подписали соглашение об изготовлении и поставке министерству обороны Российской Федерации межвидового радиометеорологического комплекса "Улыбка-М", обеспечивающего всепогодное высокоточное применение ракетными войсками и артиллерией всех типов ракет и боеприпасов.
Самым зрелищным мероприятием выставочной программы холдинга стали динамические показы зенитного пушечно-ракетного комплекса "Тунгуска-М1" и самоходной зенитной установки "Шилка-М4", в ходе которого посетители увидели реальную стрельбу в различных погодных условиях днем и ночью.
На открытой экспозиции Концерна внимание гостей и участников Форума было направлено на зенитную ракетную систему С-400 "Триумф", изделия из составов зенитного ракетного комплекса "Тор-М2ДТ" и пункта наведения истребительной авиации "Горизонт Э", радиолокационные станции (РЛС) "Небо-СВУ", "Противник-ГЕ", РЛС 1Л261 из состава комплекса "Зоопарк-1М", межвидовой радиопеленгационный метеорологический комплекс "Улыбка-М", азимутально-дальномерный радиомаяк системы РСБН "Тропа-СМД", автономный тренажер командира и оператора 9Ф678М изделия 9А331М.
К началу выставки Концерн ВКО "Алмаз – Антей" ввел в строй демонстрационный центр. В нем вниманию гостей предложены видеопрезентация, демонстрирующая работу комбинированной системы ПВО при отражении воздушного налета, тренажер самоходной огневой установки зенитного ракетного комплекса "Бук-М2Э" и другие экспонаты.
Руководство Концерна ВКО "Алмаз – Антей" высоко оценило итоги участия холдинга в Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2017". "Успехи Концерна опираются на безусловно высокое качество и безупречную эффективность производимой предприятиями Концерна техники. Образцы средств ПВО/ПРО номенклатуры Концерна стоят сегодня на вооружении десятков стран мира, и помимо поставок новой техники в поле нашего зрения – огромный сегмент рынка по ремонту, сервисному обслуживанию, модернизации», - отметил заместитель генерального директора Концерна по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн .
По его словам, конкуренция на мировом рынке вооружений, особенно в сегменте ПВО возрастает. Все чаще мы видим, как западные компании, используют методы недобросовестной конкуренции, а в СМИ вбрасывается откровенная ложь и дезинформация. «Несмотря на это, Концерн стабильно продолжает удерживать свои позиции на мировом рынке ПВО», - отметил В. Дзиркалн.
Он также подчеркнул, что с каждым годом на форумах «АРМИЯ» увеличивается количество представленной техники, растет число предприятий-участников форума, которые занимаются разработкой, изготовлением, поставкой техники в интересах российских Вооруженных сил, а также для иностранных заказчиков. «За три года с момента проведения первого Форума "АРМИЯ" эта выставка стала более масштабной и насыщенной", - отметил В.Дзиркалн.
В рамках Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2017" Концерн ВКО "Алмаз – Антей" впервые провел круглый стол, на котором обсуждались перспективы создания и развития автоматизированных систем сбора, передачи, обработки, хранения и распространения аэронавигационной, метеорологической и справочной информации при планировании использования воздушного пространства и полетно-информационном обеспечении государственной авиации. "В настоящее время в нашей стране и в мире наблюдается тенденция к повышению интенсивности полетов всех видов авиации, в том числе быстро развивающихся в последнее десятилетие беспилотных летательных аппаратов. В этих условиях основным направлением планирования использования воздушного пространства и полетно-информационного обслуживания авиации является автоматизация этих процессов", - заявил заместитель генерального директора по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий, открывая мероприятие. Он отметил, что автоматизация планирования использования воздушного пространства и полетно-информационного обслуживания для федеральных пользователей воздушного пространства должна проводиться с учетом международных рекомендаций и нормативных документов Росавиации, а также с учетом специфических требований к таким системам со стороны соответствующих ведомств, и, в первую очередь, Минобороны России. "Именно поэтому руководством Минобороны России принято решение о проведении нашего круглого стола в рамках научно-деловой программы Международного форума "АРМИЯ-2017", - отметил Д. Савицкий.
АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на котором трудятся 127 тысяч человек. Холдинг третий год подряд занимает 11-е место в рейтинге Defense News 100 крупнейших компаний мирового ОПК, среди которых: Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, Northrop Grumman, BAE Systems, Thales, EADS, IAI.
Vikar