Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Радиоэлектронное оружие против беспилотников от Концерна "Калашников"
Коротченко
i_korotchenko
August 27th, 23:16


Концерн "Калашников" представил оружие против беспилотников REX 1. В электронную винтовку встроен блок подавления, который заглушает в радиусе пяти километров сигналы американской спутниковой навигации GPS, российской ГЛОНАСС, китайской BeiDou и европейской Galileo. Также устройство способно на расстоянии километра блокировать сигналы GSM, 3G, LTE и ставить помехи на частотах 900 Mhz, 2,4 GHz, 5,2 – 5,8 GHz. Таким образом, REX 1 выводит беспилотник из строя, но не повреждает его физически – БПЛА теряет связь с оператором, осуществляющим управление, и плавно приземляется.

Чтобы привести устройство в боевую готовность, достаточно нажать одну кнопку. Оружие оснащено системой крепления, так что на него можно дополнительно установить прицелы, фонари, целеуказатели, а также устройства объективного контроля.

Вес REX 1 составляет 4,2 кг, при этом модель имеет встроенный элемент питания, обеспечивающий непрерывную работу устройства на протяжении 3 часов.

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Материалы по теме:
Турецкая электронная винтовка для уничтожения тактических беспилотников

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Posts from This Journal by “Концерн Калашников” Tag

117 comments :
( 117 comments Leave a comment )
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chuzhoi_676
2017-08-27 08:21 pm (UTC)
Одно только непонятно: как на таком высочайшем уровне технологий - за 17 лет не сделать засранного мобильника?
Неисповедимы пути Господни, хе-хе..
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telifon
2017-08-27 08:39 pm (UTC)
Сделать миллионов дцать мобильников и засрать и корейцев и китайцев всех сразу. Нет, наш бизнес так не может, это ж не украсть и не откатная схема...
А советский ВПК угробили не до конца почему-то. Эти "ружье" могут состряпать.

Лживо врут, что во время крымского кризиса один гуманитарный американский беспилотник посадили подобным образом, средствами РЭБ.
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d_mytrees
2017-08-28 12:27 am (UTC)
Сделали давно уже. :) Просто конкурировать в цене с китайцами невозможно
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art_f
2017-08-28 04:59 am (UTC)
>> как на таком высочайшем уровне технологий - за 17 лет не сделать засранного мобильника?

Это вы про германию и сша?
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f5e5f0f2e5e1e5
2017-08-28 06:15 am (UTC)
ты то в своей жизни что произвел, кроме говна в тырнетах? хе-хе
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lheujq321
2017-08-28 06:20 am (UTC)
у тех кто делает мобильники - есть такие ружья?
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mercatror100
2017-08-28 07:03 am (UTC)
Создадут засранный мобильник - и ты будешь ныть в Интернете, что ничего толкового создать в России не умеют. Почитай холивар по процессу Эльбрус.
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krawazog
2017-08-28 07:41 am (UTC)
Мобильник сделать можно. Сложно обеспечить ему коммерческий успех.
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ytolk
2017-08-28 07:58 am (UTC)
когдя все это начиналось, у нас не было технологий, да и не до них было. Процессоры, нанопроцессы, сокеты, платы, они же не появляются ниоткуда, это все делается постепенно, усложняя технологию от генерации к генерации. А оружейная инженерия всегда была в почете, поэтому мы сейчас лучше всех в этом вопросе. Многие страны не имею своих телефонов, Англия, Испания, Германия (было опдразделение Сименса, да уже обанкротилось) и ничего. Не иметь полностью своего телефона, мне кажется, более опасно, чем не иметь собственного оружия.
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knyazek34
2017-08-27 09:11 pm (UTC)
Ну не только высокотехнологичные пушки умеет калашников. может и для внутреннего рынка
Концерн «Калашников» представил спецмашину «Щит»
http://ru-polit.livejournal.com/12986501.html
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citizenhabar
2017-08-27 09:33 pm (UTC)
И как теперь Навальному снимать дворцы?
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lheujq321
2017-08-28 06:21 am (UTC)
На бензиновом самолетике. Лично, на пленочный фотоаппарат.
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living999999999
2017-08-27 10:18 pm (UTC)
Ну все, хана пендосам, теперь они со смеху сдохнут.
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v_dokumentiki
2017-08-28 06:41 am (UTC)
Ну да. Наши им вместо панорамы будут мультики транслировать. Ну, погоди.
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zinaida111
2017-08-27 10:41 pm (UTC)
еще бы оружие какое против тупина и трахтенбергов
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v_dokumentiki
2017-08-28 06:43 am (UTC)
Это пущай хохлы делают. Если сумеют.
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a9ent0range
2017-08-27 11:19 pm (UTC)
"заглушает в радиусе _пяти_ километров сигналы американской спутниковой навигации GPS, [...] Таким образом, REX 1 выводит беспилотник из строя"

Упс. У американского БПЛА MQ-9 Reaper рабочая высота – 7,5 км, а потолок – 15 км, так что придётся с этой вундервафлей подпрыгивать на 2 км, чтобы достать...

Но особенно порадовали ножки-сошки – видимо, чтобы удобнее было целиться по пролетающим над головой беспилотникам.

"БПЛА теряет связь с оператором, осуществляющим управление, и плавно приземляется."

И сдаётся в плен с поднятыми руками, да? С какой, блин, радости, беспилотник станет приземляться (плавно или не плавно) в случае потери сигнала GPS или связи с оператором? Чего бы ему не продолжать лететь по прямой, пока сигнал снова не поймается?

Edited at 2017-08-27 11:26 pm (UTC)
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d_mytrees
2017-08-28 12:29 am (UTC)
Это для дронов простых юзеров. Reaper сбивается простой ракетой.
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as_romanoff
2017-08-28 03:40 am (UTC)
15 километров ....
малыш, ты высоту с радиусом осмотра не путаешь?
учи арифметику ...
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Site Php
2017-08-28 05:54 am (UTC)
Ну на вики написано, что потолок 15км.
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art_f
2017-08-28 04:57 am (UTC)
>> в случае потери сигнала GPS или связи с оператором? Чего бы ему не продолжать лететь по прямой, пока сигнал снова не поймается?

Вы явный дурак и никогда не управляли БПЛА.
В случае потери GPS нет никакой "прямой" это раз, и два - они так запрограммированы - садиться при потере сигнала.
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Site Php
2017-08-28 05:56 am (UTC)
С какой, блин, радости, беспилотник станет приземляться
Чтобы не въебаться в жилой дом, например.
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as_romanoff
2017-08-28 03:37 am (UTC)
лучше бы трубочку, оплеточку и взрывчаточку ...
нажал на кнопочку и ЭМИ сжег все в конусе.
а чё?
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infin56
2017-08-28 05:25 am (UTC)
Если есть компактная , значит есть и мега оборудование, которое может закрыть небо на сотни км.
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gosha_39
2017-08-28 06:40 am (UTC)
Главное, что всякие фонарики туда прикрутить можно!
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