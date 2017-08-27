Радиоэлектронное оружие против беспилотников от Концерна "Калашников"

Концерн "Калашников" представил оружие против беспилотников REX 1. В электронную винтовку встроен блок подавления, который заглушает в радиусе пяти километров сигналы американской спутниковой навигации GPS, российской ГЛОНАСС, китайской BeiDou и европейской Galileo. Также устройство способно на расстоянии километра блокировать сигналы GSM, 3G, LTE и ставить помехи на частотах 900 Mhz, 2,4 GHz, 5,2 – 5,8 GHz. Таким образом, REX 1 выводит беспилотник из строя, но не повреждает его физически – БПЛА теряет связь с оператором, осуществляющим управление, и плавно приземляется.
Чтобы привести устройство в боевую готовность, достаточно нажать одну кнопку. Оружие оснащено системой крепления, так что на него можно дополнительно установить прицелы, фонари, целеуказатели, а также устройства объективного контроля.
Вес REX 1 составляет 4,2 кг, при этом модель имеет встроенный элемент питания, обеспечивающий непрерывную работу устройства на протяжении 3 часов.
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Турецкая электронная винтовка для уничтожения тактических беспилотников
Неисповедимы пути Господни, хе-хе..
А советский ВПК угробили не до конца почему-то. Эти "ружье" могут состряпать.
Лживо врут, что во время крымского кризиса один гуманитарный американский беспилотник посадили подобным образом, средствами РЭБ.
Это вы про германию и сша?
Концерн «Калашников» представил спецмашину «Щит»
http://ru-polit.livejournal.com/1298650
Упс. У американского БПЛА MQ-9 Reaper рабочая высота – 7,5 км, а потолок – 15 км, так что придётся с этой вундервафлей подпрыгивать на 2 км, чтобы достать...
Но особенно порадовали ножки-сошки – видимо, чтобы удобнее было целиться по пролетающим над головой беспилотникам.
"БПЛА теряет связь с оператором, осуществляющим управление, и плавно приземляется."
И сдаётся в плен с поднятыми руками, да? С какой, блин, радости, беспилотник станет приземляться (плавно или не плавно) в случае потери сигнала GPS или связи с оператором? Чего бы ему не продолжать лететь по прямой, пока сигнал снова не поймается?
Edited at 2017-08-27 11:26 pm (UTC)
малыш, ты высоту с радиусом осмотра не путаешь?
учи арифметику ...
Вы явный дурак и никогда не управляли БПЛА.
В случае потери GPS нет никакой "прямой" это раз, и два - они так запрограммированы - садиться при потере сигнала.
Чтобы не въебаться в жилой дом, например.
нажал на кнопочку и ЭМИ сжег все в конусе.
а чё?