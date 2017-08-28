Россия выиграла тендер на поставку Египту вертолетов Ка-52К

И всё-таки теракт? Великобритания не исключила взрыва бомбы на российском самолете А321 Авиалайнер A321 мог потерпеть крушение в Египте из-за взрывного устройства, Лондон решил отложить вылеты самолетов в Великобританию из…

Подброшенная бомба могла стать причиной крушения А321 в Египте 31 октября самолет A321, который следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на севере Синайского полуострова в Египте. На борту…

Три версии катастрофы российского авиалайнера в Египте Власти Египта официально подтвердили крушение российского пассажирского самолета в центральной части Синайского полуострова. В официальном…

Египет договорился с США о возобновлении производства танков M1A1 «Абрамс» Государственный министр военной промышленности Египта Мохамед аль-Ассар 15 октября провел переговоры с представителями США по вопросу поставки…

Российские вертолеты Ка-52К для египетских "Мистралей" Покупка российских вертолетов для оснащения "Мистралей" выглядит наиболее оптимальным решением для военно-политического руководства Египта,…

Франция в ближайшее время передаст Египту первые истребители "Рафаль" фото joyreactor.cc В сети Интернет появились первые фотографии истребителей «Рафаль» в цветах ВВС Египта, которые используются для подготовки…

Франция передала ВМС Египта фрегат класса FREMM © фото DCNS На верфи компании DCNS в Лорьяне 23 июня состоялась церемония передачи ВМС Египта многоцелевого фрегата класса FREMM (Fregate…