Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Россия выиграла тендер на поставку Египту вертолетов Ка-52К
Коротченко
i_korotchenko
August 28th, 22:05


Россия выиграла тендер на поставку Египту боевых вертолетов Ка-52К «Катран» для вертолетоносцев типа Mistral, обойдя французов c их Tiger. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев. По его словам, «это было ожидаемо, если честно: Ка-52К был изначально предназначен именно для этих кораблей. Мы сейчас обсуждаем технические детали в рамках контрактных переговоров. Кроме того, российские субъекты ВТС на постоянной основе проводят мероприятия по продвижению своей техники в Египет. Учитывая сложную политическую обстановку в этой стране, а также продолжающуюся борьбу с террористическими группировками, действующими на Синайском полуострове, в перспективе мы не исключаем возможности новых поставок российской военной техники в Египет».

Отвечая на вопрос о сотрудничестве с Пакистаном, Д. Шугаев сообщил, что с Исламабадом у нас есть соглашение о ВТС: я подписал его по поручению правительства РФ в этом году. Если говорить о конкретике, мы реализовали поставку Ми-35 (4 ед. – прим.), будем смотреть, как дальше будут развиваться события. Наши взаимоотношения базируются на общей антитеррористической цели, так что в перспективе я также не исключаю каких-то новых поставок».

Д. Шугаев также сообщил, отвечая на вопрос о том, что недавно Россия и Саудовская Аравия парафировали пакет контрактов на сумму 3,5 млрд. долларов., что «до конца этого года пройдет первое заседание межправительственной комиссии по ВТС с Эр-Риядом: это основа основ для взаимодействия в этой области. Я это считаю важным подтверждением серьезных намерений саудитов: межправительственное соглашение по ВТС было подписано с ними в 2015 году, до этого комиссия еще ни разу не собиралась».

В настоящее время, по его словам, «межправительственные комиссии работают также с ОАЭ, Бахрейном, Иорданией, Марокко, Алжиром, Египтом, Ливаном – у нас практически весь этот регион охвачен, взаимоотношения выстроены прочно и надолго».

Источник: http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2017/0828/103542875/detail.shtml

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5 comments :
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  • 1
detonator666
2017-08-28 07:23 pm (UTC)
Ну, кто бы сомневался... :))
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mikewaz0wski
2017-08-28 08:44 pm (UTC)
Ага! А для покупки египтянам дадут кредит. Который потом Вова спишет. Такой вот наебизнес.
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strezhevoy_azh
2017-08-29 03:03 am (UTC)
там Саудовская Аравия спонсор
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dubnana
2017-08-29 02:58 am (UTC)
Отличная новость!
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Что значит выиграла тендер?

gipnomanul
2017-08-29 05:59 am (UTC)
Разве изготовленные недавно вертолёты не по подписанному уже давно контракту?
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