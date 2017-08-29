Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Партия новых истребителей Су-30СМ поступила в авиаполк в Курской области
Коротченко
i_korotchenko
August 29th, 22:01


Истребители поколения «4++» Су-30СМ совершили перелет с аэродрома Иркутского авиазавода для комплектования эскадрилий авиационного полка Западного военного округа (ЗВО), базирующегося в Курской области. В ходе планового перевооружения полк получил два сверхманевренных истребителя Су-30СМ. Авиационная техника войдет в боевой состав полка и заступит на охрану воздушных границ.

В настоящее время летчики завершили переобучение на базе Липецкого авиационного центра ВКС и выполнили первые вылеты с боевым применением авиационных средств поражения.

Для подготовки авиационного состава эскадрилий, получивших на вооружение истребители Су-30СМ, будут созданы тренажерные комплексы, включающие в себя несколько залов с тренажными системами и интерактивными мониторами, воссоздающими реальные условия ведения воздушного боя, а также возможные неисправности для отработки летчиками навыков работы с новым типом самолетов.

Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Боевая машина предназначена для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Источник: http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2017/0829/100542889/detail.shtml

Материалы по теме:
Производство истребителей Су-30СМ на Иркутском авиационном заводе
С российскими асами на аэродроме Лангкави

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Posts from This Journal by “Западный военный округ” Tag

21 comments :
( 21 comments Leave a comment )
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t_h_e_o_
2017-08-29 07:30 pm (UTC)
а я пожалуй повторюсь.
не маловато ли плюсов в номере поколения? 4++++++++++++++ гораздо лучше же.
(Reply) (Thread)
nawigator_76
2017-08-29 07:33 pm (UTC)
Партия из двух самолетов ? ) Шутник.
(Reply) (Thread)
losev_reader
2017-08-29 07:38 pm (UTC)
Да, цифра "два" позволяет говорить о них во множественном числе, т.к. "два истребителя" звучит не так солидно, как "истребители". В голове сразу рисуется армада самолётиков. А Китай уже принял на вооружение самолётики пятого поколения, а мы пока плюсики к четвёрке приписываем.
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mark_windzor
2017-08-29 08:08 pm (UTC)
Знаете,существует огромное количество людей,которые ничего кроме дерьма не производят,иногда даже целыми странами.Китай конечно может выпускать самолеты и 10 поколения,но в реальности по своим возможностям,им будет сильно далеко до этого 4++.
Именно потому что в авиацию лучше русской научно-инженерной школы не может никто,проектные и конструкторские бюро боинга и аэрбаса расположены не в Китае а в РФ,и самые сложные электронные блоки управления всех систем самолетов этих фирм производят и программируют тоже в РФ,а не в Китае.Как это не печально для таких как вы.
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losev_reader
2017-08-29 08:17 pm (UTC)
Вы забыли про самые лучшие в мире компьютеры добавить, которые только в РФ производятся.
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coroner_spb
2017-08-30 05:48 am (UTC)

дату принятия китаем на вооружение самолетов 5 поколения назовете?

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losev_reader
2017-08-30 06:41 am (UTC)
Нет, не назову, но российские СМИ сообщили об этом например в декабре 2016. lenta.РУ/news/2016/12/07/j20fighter/ вместо "РУ" наберите "RU". Про Гугл рассказать?
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coroner_spb
2017-08-30 06:49 am (UTC)
Фото серийной машины с номером, свидетельствующим о принадлежности к одной из частей ВВС опубликовано в Facebook Modern Chinese Warplanes.
и из этого высосали, что он принят на вооружение? не читайте наши СМИ. и даже более позднюю херню от вестей тоже не читайте.
has entered initial operational capability phase with limited service within Air Force это не принятие на вооружение. по такой классификации армата у нас уже 2 года как принята на вооружение.
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losev_reader
2017-08-30 06:54 am (UTC)
Вот тут ещё много и не только от наших СМИ ru.wikipedia.ОРГ/wiki/Chengdu_J-20 Повторю, не игнорируйте гугл.
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coroner_spb
2017-08-30 07:12 am (UTC)
вы эту статейку попробуйте прочитать на английском, а потом выяснить что означает фраза "has entered initial operational capability phase with limited service within Air Force".
начните с этого
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losev_reader
2017-08-30 07:17 am (UTC)
Да мне это не так уж и важно. Мне например важнее, что за 10 дней в Китае строят дорог столько же, сколько было построено в России за весь 2008 год. Есть там самолётики или нет у Китая, это к сожалению не ликвидирует научно-техническое отставание в РФ. А всё остальное, самолётики, компьютеры, машины, танки и пр, это уже закономерное следствие этого отставания. Я не хочу вас убеждать и тем более мешать вашей радости от поставки двух самолётиков в ВКС.
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coroner_spb
2017-08-30 07:20 am (UTC)
меня абсолютно не интересует ваше мнение по поводу дорог и отставаний. я задал простой вопрос: когда в Китае был принят на вооружение самолет 5 поколения. и не более того. можете на него ответить?
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losev_reader
2017-08-30 07:27 am (UTC)
Когда вы станете моим начальником, тогда я буду обязан отвечать на ваши вопросы, а пока овладейте гуглом.
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coroner_spb
2017-08-30 07:29 am (UTC)
тобишь за свои слова вы не отвечаете:) но при этом пытаетесь убедить других в своей правоте:)
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physfak_69
2017-08-30 08:30 am (UTC)

Блин горелый, вот что тянет аки мух на мед вот таких "комментаторов" явно "специфического" мировоззрения- они в бурной радости, когда в России случается что то неудачное, и горько скулят в случае даже небольшого успеха. Это даже не "всепропальщики", это злобные недоброжелатели России. Источая яд, бегают по журналам типа ЖЖ Коротченко и, как паршивые бобики, ножку задирают. А в своем журнале, как у сего Лосева- вселенский скулеж директора русофобского левада- центра-"обидели юродивых, отняли копеечку", иностранным агентом назвали! Караул, теперь гранты срежут!
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coroner_spb
2017-08-30 08:35 am (UTC)
ага. есть такое. причем не владеют инфой по обсуждаемой теме от слова совсем, а когда тыкаешь их в пруфы-начинают вилять или сливаться. этот понял, что в пролете и слился по тихому:)
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losev_reader
2017-08-30 06:56 am (UTC)
В чём проблема-то? Не можете смириться с тем, что Китай нас и тут уделал?
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coroner_spb
2017-08-30 07:14 am (UTC)
мне абсолютно по барабану. просто вы не знаете терминов и ошибочно полагаете, что самолет принят на вооружение. может по вашему и f-35 боеспособен?
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losev_reader
2017-08-30 07:24 am (UTC)
Да, я считаю, что f-35 боеспособен. Да, это мнение дилетанта. Да, моё мнение формируется общедоступной информацией из СМИ, а не секретными отчётами разведчиков. Если хотите пообщаться со спецом на эту тему, устраивайтесь в Министерство обороны или ЦРУ.
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coroner_spb
2017-08-30 07:30 am (UTC)
зачем разведчики? вот, пожалста, в открытом доступе отчет от МО США, где черным по-английски сказано, что самолет небоеготовен от слова совсем
assets.documentcloud. ОРГ/documents/3035572/DOT-amp-E-AF-IOC-Memo.pdf
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16273849
2017-08-29 08:05 pm (UTC)
Воронеж истреблять собрались
его же уже разбомбили? =))
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