Партия новых истребителей Су-30СМ поступила в авиаполк в Курской области

Морская авиация Балтийского флота пополнилась еще тремя истребителями Су-30СМ На военный аэродром в Черняховске Калининградской области прибыли еще три истребителя Су-30СМ, которые вошли в состав одной из эскадрилий авиабазы…

Зенитные ракетные системы С-400 прикроют Санкт-Петербург Два комплекта ЗРС С-400 «Триумф» в этом году впервые поступят в соединение ПВО Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщил…

Новшества в солдатских столовых 20-й общевойсковой армии Западного военного округа фото сайт МО РФ В 4-х соединениях 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Московской,…

Российская армия: солдат сыт - служба идет! После публикации поста НАТО: война войной, а обед по расписанию! возник естественный вопрос: ну а как кормят сегодня военнослужащих Российской…

Крупные учения с участием фронтовых бомбардировщиков Су-34 Летчики Воронежской авиабазы приступили к отработке практической части самых крупных авиационных учений с участием бомбардировщиков Су-34. При…

Морская авиация Северного флота приступила к патрулированию в Арктике на постоянной основе © фото nrichards38.free.fr Экипажи самолетов морской авиации Северного флота приступили к выполнению полетов на постоянной основе в…

Западный военный округ вышел в Facebook Пресс-служба Западного военного округа активно осваивает социальные сети. Недавно заведена страничка ЗВО в Facebook, посетить ее можно по ссылке…

Первый звонок для НАТО Мой комментарий для портала Правда.Ру Зачем России "Искандер"? 20.10.2011 11:34 В российской армии появилась ракетная бригада,…