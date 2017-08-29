Партия новых истребителей Су-30СМ поступила в авиаполк в Курской области

Истребители поколения «4++» Су-30СМ совершили перелет с аэродрома Иркутского авиазавода для комплектования эскадрилий авиационного полка Западного военного округа (ЗВО), базирующегося в Курской области. В ходе планового перевооружения полк получил два сверхманевренных истребителя Су-30СМ. Авиационная техника войдет в боевой состав полка и заступит на охрану воздушных границ.
В настоящее время летчики завершили переобучение на базе Липецкого авиационного центра ВКС и выполнили первые вылеты с боевым применением авиационных средств поражения.
Для подготовки авиационного состава эскадрилий, получивших на вооружение истребители Су-30СМ, будут созданы тренажерные комплексы, включающие в себя несколько залов с тренажными системами и интерактивными мониторами, воссоздающими реальные условия ведения воздушного боя, а также возможные неисправности для отработки летчиками навыков работы с новым типом самолетов.
Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Боевая машина предназначена для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Источник: http://www.armstrade.org/includes/perio
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не маловато ли плюсов в номере поколения? 4++++++++++++++ гораздо лучше же.
Именно потому что в авиацию лучше русской научно-инженерной школы не может никто,проектные и конструкторские бюро боинга и аэрбаса расположены не в Китае а в РФ,и самые сложные электронные блоки управления всех систем самолетов этих фирм производят и программируют тоже в РФ,а не в Китае.Как это не печально для таких как вы.
дату принятия китаем на вооружение самолетов 5 поколения назовете?
и из этого высосали, что он принят на вооружение? не читайте наши СМИ. и даже более позднюю херню от вестей тоже не читайте.
has entered initial operational capability phase with limited service within Air Force это не принятие на вооружение. по такой классификации армата у нас уже 2 года как принята на вооружение.
начните с этого
Блин горелый, вот что тянет аки мух на мед вот таких "комментаторов" явно "специфического" мировоззрения- они в бурной радости, когда в России случается что то неудачное, и горько скулят в случае даже небольшого успеха. Это даже не "всепропальщики", это злобные недоброжелатели России. Источая яд, бегают по журналам типа ЖЖ Коротченко и, как паршивые бобики, ножку задирают. А в своем журнале, как у сего Лосева- вселенский скулеж директора русофобского левада- центра-"обидели юродивых, отняли копеечку", иностранным агентом назвали! Караул, теперь гранты срежут!
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его же уже разбомбили? =))