Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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США начали строительство нового атомного авианосца CVN-80 «Энтерпрайз»
Коротченко
i_korotchenko
August 29th, 22:39


Компания Huntington Ingalls Industries объявила о состоявшейся 24 августа на предприятии подразделения Newport News Shipbuilding церемонии резки первых стальных листов для строительства нового атомного авианосца CVN-80 «Энтерпрайз» класса «Джеральд Р. Форд».

Строительство головного авианосца серии - CVN-78 «Джеральд Р. Форд» - началось в 2008 году. Киль корабля был заложен 14 ноября 2009 года. Спуск авианосца на воду состоялся 9 ноября 2013 года. CVN-78 был передан ВМС США 31 мая 2017 года, а 22 июля 2017 года он официально вошел в боевой состав флота. Начальная готовность «Джеральд Р. Форд» к боевому применению запланирована на 2020 год.

Церемония закладки киля второго авианосца серии, «Джон Ф. Кеннеди» (CVN-79), состоялась в августе 2015 года. Его строительство в настоящее время продолжается, степень готовности превышает 50%.

В мае 2016 года с Huntington Ingalls Industries был заключен первый контракт на разработку плана постройки CVN-80 «Энтерпрайз». Стоимость соглашения составила 152 млн. долл. Заключение контракта на разработку рабочего проекта и постройку CVN-80 ожидается в 2018 году. Следующий авианосец серии CVN-81 может быть заказан в 2023 ф.г.

Строительство CVN-80 будет осуществляться с использованием цифровых технологий, а не традиционных пакетов документации и чертежей. Большая часть работ по авианосцу будет выполнена в закрытом помещении на новом предприятии, то есть процесс строительства теперь не будет зависеть от погодных условий.

Новые авианосцы предназначены для замены авианосцев класса «Нимиц» и будут обладать расширенными техническими возможностями, включая новую систему боевого управления, перепроектированную надстройку; увеличенную взлетно-посадочную палубу, обеспечивающую увеличение количества самолетовылетов на 30% практически в любых метеоусловиях, новую ядерную силовую установку и усовершенствованную электроэнергетическую систему. Корабль будет оборудован электромагнитной катапультой для запуска самолетов EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System), усовершенствованным аэрофинишером (AAG) и двухдиапазонной РЛС. Применение новейших технологий позволило сократить численность экипажа и снизить нагрузку на него, а также уменьшить эксплуатационные расходы в течение расчетного 50-летнего срока эксплуатации.

Источник: http://www.armstrade.org/includes/periodics/mainnews/2017/0829/093442884/detail.shtml

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Posts from This Journal by “авианосцы” Tag

6 comments :
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vrnalbum
2017-08-30 03:38 am (UTC)
Энтерпрайз в мою бытность службы на ТОФ был, а это 1965-1968 года
(Reply) (Thread)
creaze
2017-08-30 04:10 am (UTC)
> Его строительство в настоящее время продолжается, степень готовности превышает 50%.

Пипец, как капитализм загнивает.
(Reply) (Thread)
spmen
2017-08-30 06:09 am (UTC)
Мегараспилы пиндобюджета, а на выходе прекрасная мишень и братская могила на 5 тысяч пиндосов.
(Reply) (Thread)
detonator666
2017-08-31 03:23 pm (UTC)
На сколько помню, при Обизянке программу строительства АВ зажали. Количество находящихся в строю кораблей снизили с 11 до 8. Т.е. вывод старых кораблей в "запас" должен происходить опережающими темпами, по сравнению со строительством новых.
Трамп мог эти планы изменить. Тут я не в курсе. Но знаю, что бюджетные ассигнования на строительство 8-ми новых АВ уже заложены.
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alex_stasenko
2017-09-01 09:50 pm (UTC)
Как его корпус реагирует на донные мины начала 50-ых?
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