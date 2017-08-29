Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Морская авиация Балтийского флота пополнилась еще тремя истребителями Су-30СМ
Коротченко
i_korotchenko
August 29th, 23:40


На военный аэродром в Черняховске Калининградской области прибыли еще три истребителя Су-30СМ, которые вошли в состав одной из эскадрилий авиабазы морской авиации Балтийского флота (БФ). Летчики смешанной эскадрильи морской авиации флота, прошедшие плановую переподготовку на новую авиатехнику, приняли самолеты на заводе-изготовителе в Иркутске и совершили перелет в Калининградскую область.

Переподготовка летчиков, допущенных к пилотированию новых самолетов, проводилась в Липецком центре подготовки и переучивания летного состава. Офицеры изучили тактико-технические характеристики самолета, его технологическую базу и особенности пилотирования. После теоретических занятий экипажи прошли специализированный курс на наземных тренажерах.

В общей сложности за последние 9 месяцев на БФ поставлено 6 истребителей данного типа. Первый Су-30СМ прибыл на авиабазу морской авиации в декабре 2016 года. В рамках государственного оборонного заказа в 2017-2018 годах для морской авиации БФ спланирована поставка еще нескольких истребителей Су-30СМ.

Источник: http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2017/0829/102542892/detail.shtml , фото Су-30СМ сделаны на авиасалоне МАКС-2015

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Posts from This Journal by “Балтийский флот” Tag

8 comments :
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hskval
2017-08-29 10:35 pm (UTC)
Интересно, что появился принципиально новый планер самолёта,
и далее - ничего другого, только развитие формы и "доведение до ума".
В смысле Су-47 и Су-30.
А те жи проекты Бартини из "шарашки"?!?
Экранопланы?!?
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detonator666
2017-08-31 04:02 pm (UTC)
Коммерческие проекты не терпят революционных решений. Велик риск того, что новая машина устареет или станет неактуальной ещё на этапе доводки, которая будет сильно растянута во времени, в связи с новизной и связанными с ней пробелами и недостатками информации, знаний, детскими и всплывшими неизлечимыми болезнями. По сути, огромные деньги будут выброшены на нулевой результат в обозримой перспективе.

Edited at 2017-08-31 04:04 pm (UTC)
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spmen
2017-08-30 06:16 am (UTC)
Игорь Юрьвич, оно конечно хорошо, но вы бы подождали, пока укомплектуют хотя бы эскадрилью, а потом хвалились бы. А то хвалиться всего 2 - 3 новыми самолетами мелковато.
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detonator666
2017-08-31 03:56 pm (UTC)
Игорь, простите за офф..

Вы не в курсе, Пркуратура этим: https://bmpd.livejournal.com/2820184.html заниматься будет?
Очень напоминает увод и воровство средств по предварительному сговору.
"Где посадки?"(С)В.В.П.
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dmb2012i
2017-08-31 06:07 pm (UTC)
Ещё не сдетанировало
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hskval
2017-09-01 06:23 am (UTC)
Бббббррррр...
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