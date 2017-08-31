Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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ЗРС С-350 "Витязь" - это итог работы инженеров и конструкторов Концерна ВКО "Алмаз - Антей"
Коротченко
i_korotchenko
August 31st, 11:59


Зачастую непроверенная и ошибочная информация, появившаяся на популярных ресурсах в сети, затем тиражируется на других интернет-площадках и в результате люди, интересующиеся новинками вооружений, массово вводятся в заблуждение. Так произошло и с сегодняшней "новостью" о том, что при создании зенитной ракетной системы С-350 "Витязь" "был использован опыт, накопленный в ходе разработки зенитно-ракетного комплекса RM-SAM для Южной Кореи. В частности, российские специалисты получили доступ к зарубежным технологиям и элементной базе. Корейский комплекс по своей архитектуре практически аналогичен "Витязю". В действительности ситуация выглядит совсем иначе.

Прежде всего следует отметить, что разработка ЗРС С-350 "Витязь" - от начала и до конца - это итог работы инженеров и конструкторов Концерна ВКО "Алмаз - Антей". Никаких иностранных технологических решений, а уж тем более узлов и комплектующих при создании и производстве данной ЗРС не использовалось. В этом просто нет необходимости, так как Концерн ВКО обладает полным набором компетенций и научно-техническим заделом, позволяющим абсолютно самостоятельно разрабатывать любые образцы техники воздушно-космической обороны.

Кроме того, поставки С-350 "Витязь" зарубежным заказчикам не планируются, так как после начала серийного производства данной системы она пойдет в Вооруженные Силы РФ до их полного укомплектования такими ЗРС.

Работы по государственным испытаниям С-350 будут завершены в 2017 году, сейчас идут предварительные стрельбовые испытания. Локационные средства и средства управления испытаны в должном объеме, каких-либо замечаний принципиального характера нет. За оставшееся до завершения испытаний время планируется набрать статистику по боевым пускам с перехватом реальных мишеней в разных условиях маневрирования и т.д.

Что же касается Южной Кореи, то не российские специалисты использовали южнокорейский опыт, а наоборот: южнокорейские - российский. В 2006 году по линии "Рособоронэкспорта" был подписан контракт, в соответствии с которым в РФ были разработаны и изготовлены два опытных образца многофункционального радиолокатора, предназначенные для разрабатываемого в Республике Корея ЗРК средней дальности. Без российской помощи южнокорейцы просто не смогли бы вообще реализовать данный проект.

Материалы по теме:
Перспективная ЗРС "Витязь" (фоторепортаж)
Зенитная ракетная система С-350Е "Витязь" на авиасалоне МАКС

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Posts from This Journal by “Концерн ВКО Алмаз-Антей” Tag

45 comments :
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i_korotchenko
2017-08-31 09:32 am (UTC)
Ибигдан головного мозга - это диагноз украинской психиатрии
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vovik01
2017-08-31 09:34 am (UTC)
Ну обсуждать его личность мне не хочется. А вот как насчет того, что он показал? У Газпрема прибыль???
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d_volbushko
2017-08-31 09:55 am (UTC)

Плохо понимаете прочитанное? Да у Газпрома прибыль чистая 480 миллиардов руб за пол года. Или практически Триллион за год .А была еще больше. на фоне триллиона чистой прибыли в год 3 трлн долга  выглядят очень скромно.



Edited at 2017-08-31 09:55 am (UTC)
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vovik01
2017-08-31 09:58 am (UTC)
Не хамите! Не люблю.
ПыСы
Хотя да, понимаю...россиянин:-)
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d_volbushko
2017-09-03 03:29 am (UTC)
Кто же хамит, просто делаю выводы что вы не понимаете прочитанного. Функциональная неграмотность не порок а беда.
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trubadur21
2017-08-31 09:59 am (UTC)
У этого "финанза" одна только фраза "ЦБ напечатает триллион рублей для спасения банка "Открытие"" шедевральна. Ребята не отличают понятие "денежный оборот" от понятия "налично-денежный оборот". А с рублем все в порядке (см. биржу), хотя работа с банком уже идет вовсю. А ребята-трейдеры видать не знают )! Да и народ не стоит в очередях ха своими кровными.
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f5e5f0f2e5e1e5
2017-08-31 10:33 am (UTC)
шо? очередной ждунец рубль по 100?
хотя да, понимаю - нероссиянин)
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k_ilya_v
2017-08-31 11:08 am (UTC)
объем денежных средств в Российской экономики 38,4 триллиона рублей. эмиссия дополнительного триллиона составит 2,67% от общей денежной массы
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chemikus
2017-08-31 09:31 am (UTC)
"поставки С-350 "Витязь" зарубежным заказчикам не планируются"

Естественно, не планируются. Да кому нужны поставки С-350, если мы на полмира бесплатно предоставили технологии по С-400?
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i_korotchenko
2017-08-31 09:32 am (UTC)
Бред не несите
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chemikus
2017-08-31 09:43 am (UTC)
"Обоснуй?" (с) что бред, прежде чем кидаться словами.

А я свою позицию поясню (видимы, вы не поняли)

Турции продаём С-400. С передачей технологий.
Турция - страна НАТО.
Вероятность распространения технологий с странах НАТО - почти 100%.
Это плохо не тем, что "сами делать станут", а тем, что изучив - научатся эффективно противодействовать.
В конце концов, угон самолётов в страны НАТО, что всегда считалось государственным преступлением, был направлен именно на изучение технологий для эффективного противодействия. А тут - сами на блюдечке преподносим.

Ещё не всё заменили на С-400 в собственной армии, а уже дарим вероятному противнику (ну да, дивизион С-400 угнать сложнее, чем самолёт). Ладно бы, технологии С-200, или даже С-300...
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00000019
2017-08-31 10:15 am (UTC)
У С-350 и С-400 разное назначение, разные параметры и соответственно разная стоимость. С-350, как более дешевая, пойдет в Сухопутные войска в качестве замены Букам.
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k_ilya_v
2017-08-31 11:11 am (UTC)
вот уже несколько десятилетий в сша продаются ракетные двигатели, но американские аналоги почему то досих пор не появились, хотя двигатели проданы вместе с чертежами.
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vadimstuk
2017-08-31 06:25 pm (UTC)
Не слышали историю с ЗРК "Тор" для Греции? Там тоже нашлись умники, которые один комплекс разобрали по винтикам, потом собрали, а он отказался работать. Пришлось звать спецов из Алмаз-Антей для произведения пусконаладки. Не думайте, что умнее всех, над этим вопросом трудятся лучшие инженеры. Даже если разберут и скопируют все ПО (во что слабо верится), для изготовления аналога понадобится не менее 10 лет, за это время оружие еще более усовершенствуется.
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nukemall
2017-09-01 05:35 am (UTC)
Ты вообще хоть немного представляешь, что такое технологиии, или не имеешь в голове ничего кроме образов из рекламы для идиотов типа "формула, где формула?!", "микрочастицы бриллиантов", "экстракт кашемира" итд? Тебе, наверное, родители ещё и диплом о "высшем образовании" купили, позорище.
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нью коммунист

rollm
2017-08-31 09:37 am (UTC)
комплекс отличный в КНДР бы его поставить,хотя они америку даже в термоядерной войне и без него победят.
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Re: нью коммунист

k_ilya_v
2017-08-31 11:12 am (UTC)
зачем? для чего? чтобы нагадить штатам себе в убыток? так скакуны поступают, пусть они так поступаю и дальше. нам та зачем эта карусель
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Re: нью коммунист

rollm
2017-08-31 11:40 am (UTC)
ну карасель нас по любому с китаем зацепит, а нагадить гегемону, а почему бы и нет,они скакунам джевелины поставляют, а мы киму с-350, может амеры передумают ВСУ вооружать летальным оружием.
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Re: нью коммунист

rollm
2017-08-31 11:41 am (UTC)
да и почему в убыток? в кредит, вот заплатят амеры после своего поражения Киму контрибуцию -сочтемся.
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Re: нью коммунист

k_ilya_v
2017-08-31 01:01 pm (UTC)
ким не заплатит. вот если китай согласиться заплатить чтобы мы киму поставили тогда да без вопросов, а так чисто из пацанской дружбы можно в итоге с голой жопой остаться.
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Re: нью коммунист

rollm
2017-08-31 03:01 pm (UTC)
а почему ким не заплатит, вот выпишут амеры ему 200 миллиардов контрибуции за мир и заплатит.
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vovik01
2017-08-31 09:56 am (UTC)
Да и зачем всё это? Войны между Америкой и Россией не будет!Если и будет какая-то война против России, то она будет довольно специфическая.Почитайте форумы русско-язычных эмигрантов. Сплошная ненависть к России. Это я очень лояльно отношусь к России. А большинство иначе. А форумы украинские? Там тоже любви к России не наблюдается. А ведь и те, и другие говорят на чистом русском языке. А многие еще и очень хорошо знают реалии и географию России. И если что, это будет не "украинские ДРГ". Это будет гораздо хуже и опаснее для нынешней системы в России.
Тут С-350 не поможет...
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rollm
2017-08-31 10:07 am (UTC)
а такой вариант термоядерной войны между Россией америкой китаем к 2020 году (http://rollm.livejournal.com/)
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f5e5f0f2e5e1e5
2017-08-31 10:37 am (UTC)
хехе, проблема в том, что из вас тырнетных писателей , читателей и диванных военов как из говна ружье. вы только и можете что бразгать слюной в жжешках да фейсбуках))
все будет гораздо хуже и опаснее для вас.
мышка компьютерная тут не поможет
))
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donskoi_s
2017-08-31 04:17 pm (UTC)
<русско-язычных эмигрантов.>
< А ведь и те, и другие говорят на чистом русском языке. А многие еще и очень хорошо знают реалии и географию России. И если что, это будет не "украинские ДРГ". Это будет гораздо хуже и опаснее для нынешней системы в России.>

Напугал бабу толстых @уем. ))

Русскоязычные не значит русские, у беглецов другой менталитет-шавочный, там все кто угодно но не русские. :))

Кто побежал за длинным рублем и французской булкой, тот свое брюхо мещанское будет беречь, его хрен под пули выманишь.
Такие и будучи здесь по тылам отсиживались. ))
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vadimstuk
2017-08-31 06:29 pm (UTC)
Воевать с Россией никто не будет именно потому что у нас лучшее в мире ПВО. А без ракет и авиации любая современная армия - это те же самые диванные воены. Только на диванах пердеть. Ну или избивать тех, у кого нет ПВО. Знаем, проходили
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(Deleted comment)
f5e5f0f2e5e1e5
2017-08-31 10:40 am (UTC)
уважаемый вы когда книгу по математике покупаете, тоже требуете , чтобы содержимое касалось ботаники?
или вы один из тех тырнетных спецов, которые про все знают
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(Deleted comment)
f5e5f0f2e5e1e5
2017-08-31 11:32 am (UTC)
уважаемый, вы попали на блог редактора журнала "Национальная оборона". тут нет котиков, экономики и проч. неужели сложно понять, что от автора стоит ждать освещение милитаристских вопросов. не нравится - до свидания, или у вас талоны только на данный блог. в жж полно блогов о "освещении социальных и экономических проблем". мне вот очень хочется увидеть в вашем блоге освещение проблем ядерной энергетики.
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anchexov
2017-08-31 11:55 am (UTC)
м-да... вы правы... пожалуй удалюсь-ка я отсюда, поскольку какой смысл говорить с теми, кто не понимает, что национальная оборона только крепнет от прочного тыла, который выстраивается грамотной социальной и экономической политикой
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f5e5f0f2e5e1e5
2017-08-31 12:29 pm (UTC)
вопросы тыла и грамотной социальной и экономической политики задавайте не коротченко, а другим людям, задача которых социальная и экономическая политика.
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anchexov
2017-08-31 01:03 pm (UTC)
о, любезный, смешной вы, ей-богу! вы то-ли с луны спустились, то-ли где-то в европе живёте, поскольку тем господам вопросов не задашь - они прячутся от "любимых" ими граждан за высокими заборами, толпами охраны, полиции и другими организованными ими группами лиц с оружием)))
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f5e5f0f2e5e1e5
2017-08-31 01:08 pm (UTC)
ну так ясный пень - с социальной и экономической политикой не полная, но все-таки ж. зато с вооружением все окей, коротченков не прячется )))

П.С.но медведев же ответил , когда его изловили - денег нет)
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docktor_aib
2017-08-31 10:46 am (UTC)
Местонахождение: Украина.Это уже диагноз...
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Андре
2017-08-31 11:23 am (UTC)
горжусь! пошел купить щас на день рождения банку нрасной икры - стала за год 609 рэ вместо 260, зато, бля, ПВО новая и дорогая! буду жрать картинки из ЖЖ теперь вместо икры, спасибо тандему!
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anester
2017-08-31 04:35 pm (UTC)
Точно. В Украине проблемы. Верно замнтил
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vadimstuk
2017-08-31 06:30 pm (UTC)
Вы наверное кабачковую в прошлом году покупали)
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strezhevoy_azh
2017-09-02 07:09 am (UTC)
Ехай в приморье жить, там икра дешевая.
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e_tek
2017-08-31 11:24 am (UTC)
дизайнера опять на три буквы послали))
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norg_norg
2017-08-31 03:26 pm (UTC)
Это итог работы конструкторов еще СССР - прежде всего.
Больше итогов не будет.
Мы уходим...
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anester
2017-08-31 04:35 pm (UTC)
Да. Расскажите подробнкй
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vadimstuk
2017-08-31 06:34 pm (UTC)
Наработки советских конструкторов умалять нельзя - они совершили революцию в создании первых систем ПВО. Но время не стоит на месте. Во времена СССР не было таких угроз, которые появились сейчас. Так что стоит отдать должное и российским конструкторам - они достойно несут знамя, поднятое дедами. Или ты, Норг, будешь утверждать, что чей-то ОПК создал более совершенную защиту с воздуха? Давай, делись цифрами тогда.
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norg_norg
2017-08-31 11:52 pm (UTC)
> Так что стоит отдать должное и российским конструкторам

Хотелось бы посмотреть. Хоть на одного, еп. Именно российского конструктора. Все, которых я знаю - советские и из СССР.
Молодая, демократическая страна, которой всего лишь 20/25/30 лет - нихуя не может в конструирование.
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Виктор Петров
2017-08-31 07:04 pm (UTC)
Сегодня посчитал сколько ракет на самом деле находится на ПУ С-300 последних модификаций ,был приятно удивлен ).
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