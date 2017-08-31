ЗРС С-350 "Витязь" - это итог работы инженеров и конструкторов Концерна ВКО "Алмаз - Антей"

Зачастую непроверенная и ошибочная информация, появившаяся на популярных ресурсах в сети, затем тиражируется на других интернет-площадках и в результате люди, интересующиеся новинками вооружений, массово вводятся в заблуждение. Так произошло и с сегодняшней "новостью" о том, что при создании зенитной ракетной системы С-350 "Витязь" "был использован опыт, накопленный в ходе разработки зенитно-ракетного комплекса RM-SAM для Южной Кореи. В частности, российские специалисты получили доступ к зарубежным технологиям и элементной базе. Корейский комплекс по своей архитектуре практически аналогичен "Витязю". В действительности ситуация выглядит совсем иначе.
Прежде всего следует отметить, что разработка ЗРС С-350 "Витязь" - от начала и до конца - это итог работы инженеров и конструкторов Концерна ВКО "Алмаз - Антей". Никаких иностранных технологических решений, а уж тем более узлов и комплектующих при создании и производстве данной ЗРС не использовалось. В этом просто нет необходимости, так как Концерн ВКО обладает полным набором компетенций и научно-техническим заделом, позволяющим абсолютно самостоятельно разрабатывать любые образцы техники воздушно-космической обороны.
Кроме того, поставки С-350 "Витязь" зарубежным заказчикам не планируются, так как после начала серийного производства данной системы она пойдет в Вооруженные Силы РФ до их полного укомплектования такими ЗРС.
Работы по государственным испытаниям С-350 будут завершены в 2017 году, сейчас идут предварительные стрельбовые испытания. Локационные средства и средства управления испытаны в должном объеме, каких-либо замечаний принципиального характера нет. За оставшееся до завершения испытаний время планируется набрать статистику по боевым пускам с перехватом реальных мишеней в разных условиях маневрирования и т.д.
Что же касается Южной Кореи, то не российские специалисты использовали южнокорейский опыт, а наоборот: южнокорейские - российский. В 2006 году по линии "Рособоронэкспорта" был подписан контракт, в соответствии с которым в РФ были разработаны и изготовлены два опытных образца многофункционального радиолокатора, предназначенные для разрабатываемого в Республике Корея ЗРК средней дальности. Без российской помощи южнокорейцы просто не смогли бы вообще реализовать данный проект.
Материалы по теме:
Перспективная ЗРС "Витязь" (фоторепортаж)
Зенитная ракетная система С-350Е "Витязь" на авиасалоне МАКС
Плохо понимаете прочитанное? Да у Газпрома прибыль чистая 480 миллиардов руб за пол года. Или практически Триллион за год .А была еще больше. на фоне триллиона чистой прибыли в год 3 трлн долга выглядят очень скромно.
Edited at 2017-08-31 09:55 am (UTC)
ПыСы
Хотя да, понимаю...россиянин:-)
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/c
будет с рублем???
хотя да, понимаю - нероссиянин)
Естественно, не планируются. Да кому нужны поставки С-350, если мы на полмира бесплатно предоставили технологии по С-400?
А я свою позицию поясню (видимы, вы не поняли)
Турции продаём С-400. С передачей технологий.
Турция - страна НАТО.
Вероятность распространения технологий с странах НАТО - почти 100%.
Это плохо не тем, что "сами делать станут", а тем, что изучив - научатся эффективно противодействовать.
В конце концов, угон самолётов в страны НАТО, что всегда считалось государственным преступлением, был направлен именно на изучение технологий для эффективного противодействия. А тут - сами на блюдечке преподносим.
Ещё не всё заменили на С-400 в собственной армии, а уже дарим вероятному противнику (ну да, дивизион С-400 угнать сложнее, чем самолёт). Ладно бы, технологии С-200, или даже С-300...
нью коммунист
Re: нью коммунист
Re: нью коммунист
Re: нью коммунист
Re: нью коммунист
Re: нью коммунист
Тут С-350 не поможет...
все будет гораздо хуже и опаснее для вас.
мышка компьютерная тут не поможет
))
< А ведь и те, и другие говорят на чистом русском языке. А многие еще и очень хорошо знают реалии и географию России. И если что, это будет не "украинские ДРГ". Это будет гораздо хуже и опаснее для нынешней системы в России.>
Напугал бабу толстых @уем. ))
Русскоязычные не значит русские, у беглецов другой менталитет-шавочный, там все кто угодно но не русские. :))
Кто побежал за длинным рублем и французской булкой, тот свое брюхо мещанское будет беречь, его хрен под пули выманишь.
Такие и будучи здесь по тылам отсиживались. ))
или вы один из тех тырнетных спецов, которые про все знают
П.С.но медведев же ответил , когда его изловили - денег нет)
Больше итогов не будет.
Мы уходим...
Хотелось бы посмотреть. Хоть на одного, еп. Именно российского конструктора. Все, которых я знаю - советские и из СССР.
Молодая, демократическая страна, которой всего лишь 20/25/30 лет - нихуя не может в конструирование.