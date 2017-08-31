Был сегодня в программе "Место встречи" на НТВ, обсуждали в том числе предстоящие российско-белорусские учения "Запад-2017", там сделал вот это замечательное фото: Польша, Германия и Латвия грозят России кулаками.
Ну и что вы по этому поводу думаете?
Да глупые они... И самоуверенные.
А ума нет - считай калека.
Это же просто шоу. Я давно всю эту муть не смотрю.
а кулаки...эка невидаль!
Германия никому ничем не грозит.
Я смотрела..
Это же клоуны, Яныч сегодня в передаче "с двух до пяти" сказал, что перестал программы посещать, где они выступают. Нтв рейтенги собирают, а Вы серьезный человек, не ходите туда. Удачи.
У нас людей труда никогда не покажут, а вот ЭТО через край.
Если кто-то пытается показать мерзость поляков хохлов и прибалтов, так мы и без того знаем, что это за твари.
Тем более не вижу на фото, чтобы Польша, Германия и Латвия грозили России кулаками. Фото трёх мужиков вижу, не более того. Автору лишь бы написать чего-нибудь.
Скорее всего я прав, и это печально.
Змей всё сказал.
наброс пропагандиста
Да, и из каких источников финансируется эта вся порнография ?
Edited at 2017-08-31 05:48 pm (UTC)
"Собака, которая много лает, не кусается"(с)
Взаимный фистинг?
Re: В Уфе взорвали русского мента-пыточника
Re: РАЗБОРКА.
Лично я бы с удовольствием навалял, как ведущим, так и всем, кто стоит за созданием и пуском в эфир этих шоу.
Они не несут позитива - это главное!
Сплошной продажный понос.
Вот Вы, Игорь, не задавались вопросом: Какого хера мы должны вообще чью-то версию выслушивать? Особенно тех, кто из шоу в шоу поливает своим вонючим говном РФ и НАС - граждан России?
Их место у параши. В буквальном смысле слова. За одну передачу, от одного только Кафтана я насчитал 17 эпизодов, тянущих на стаью. Как понимать ведущих и руководство Каналов? Почему они допускают нарушение действующего российского законодательства в прямом эфире?!! Какого х..я?!
Оставьте этот балаган, Игорь. Это эфирное дермо ниже вашего достоинства и заслуг.