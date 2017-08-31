Польша, Германия и Латвия грозят России кулаками

День независимости Украины в Москве Был сегодня в программе "Место встречи" на НТВ, где в прямом эфире отмечали День независимости Украины - согласно авторитетным международным…

Кто сливает в прессу все секреты Белого дома? Принял участие в программе "Место встречи" на НТВ, мы обсуждали очень интересные вопросы: Почему российских хакеров обвиняют в попытке рассорить…

Ждать ли глобального потепления в отношениях России и НАТО? Был в прямом эфире программы "Место встречи" на НТВ, мы обсуждали глобальное потепление и отношения между Россией и НАТО. Среди других вопросов:…

Западные лидеры демонстрируют политическую импотенцию в борьбе с ИГИЛ Принял участие в программе "Место встречи" на НТВ, мы обсуждали последствия терактов в Лондоне и то, готов ли Запад к совместной с Россией борьбе…

Почему Путина в Америке боятся больше, чем ИГИЛ? Принял участие в сегодняшней программе "Место встречи" на НТВ. Вот вопросы, которые мы обсуждали: Почему Путина в Америке боятся больше, чем ИГИЛ,…

Удастся ли спецслужбам обеспечить безопасность мировых лидеров на саммите НАТО? Принял участие в программе "Место встречи" на НТВ, обсуждали следующие вопросы: Удастся ли спецслужбам обеспечить безопасность мировых лидеров на…

Угроза номер один. В Европе готовятся к новым терактам После Первого канала был в прямом эфире НТВ в программе "Место встречи". Вот вопросы, которые мы обсуждали: Кто стоит за атакой в…

Кто и почему взорвал наблюдателей миссии ОБСЕ в Донбассе? Кому выгоден подрыв машины ОБСЕ под Луганском? Как Киев планирует устроить "темную" непокорным республикам? Почему Запад не замечает саботаж…