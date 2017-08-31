Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Польша, Германия и Латвия грозят России кулаками
Коротченко
i_korotchenko
August 31st, 20:12


Был сегодня в программе "Место встречи" на НТВ, обсуждали в том числе предстоящие российско-белорусские учения "Запад-2017", там сделал вот это замечательное фото: Польша, Германия и Латвия грозят России кулаками.

Ну и что вы по этому поводу думаете?

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Posts from This Journal by “НТВ” Tag

193 comments :
( 193 comments Leave a comment )
telescopych
2017-08-31 05:13 pm (UTC)
Они явно нарываются на то, что бы мы снова надрали им задницу.
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chuzhoi_666
2017-08-31 05:32 pm (UTC)
Им? В первые четыре месяца войны в плен сдалось половина РККА - 3 миллиона солдат. А были на голову сильнее немцев - танков в четыре раза больше, самолетов - в два с половиной, орудий - в два. А вот поди ж ты - никто не захотел умирать за Сталина, несмотря на усилия пропагандистов. Думаю, что сейчас тем более никто не будет умирать за капиталы Путина и его олигархов.
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andruhanski
2017-08-31 05:17 pm (UTC)

Да глупые они... И самоуверенные.
А ума нет - считай калека.

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ufsnp2015
2017-08-31 05:17 pm (UTC)
дебилы))) А полЯка вроде перестали же приглашать?
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i_korotchenko
2017-08-31 05:18 pm (UTC)
Да нет, он до 15 сентября будет на всех каналах российского ТВ
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mega_vatnik
2017-08-31 05:18 pm (UTC)
Я смотрю пшеку маловато прилетело по ебальничку от Осташко и он хочет добавки? Равно как и двум другим.
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meks65
2017-08-31 05:43 pm (UTC)
Все проще. Этот мальчик для битья предусмотрен сценарием.
Это же просто шоу. Я давно всю эту муть не смотрю.
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amentus
2017-08-31 05:19 pm (UTC)
Думаю - это замечательно! Вот когда эти три особи "протянут нам руки" - вот тогда...
а кулаки...эка невидаль!
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2145133
2017-08-31 05:19 pm (UTC)
Три дебила - это сила!
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Германия никому ничем не грозит.

jacomo jacy
2017-08-31 06:08 pm (UTC)
+
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Я смотрела..

ssirona
2017-08-31 05:19 pm (UTC)
Чуть не описалась от страха..))))
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dafgon
2017-08-31 05:20 pm (UTC)

Это же клоуны, Яныч сегодня в передаче "с двух до пяти" сказал, что перестал программы посещать, где они выступают. Нтв рейтенги собирают, а Вы серьезный человек, не ходите туда. Удачи.

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meks65
2017-08-31 05:43 pm (UTC)
Поддерживаю.
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chuzhoi_666
2017-08-31 05:20 pm (UTC)
Только пропагандисту на зарплате может померещиться, что они "грозят" кулаками. Они говорят другое: "Мы НАТО, мы сила, к нам не лезь!"
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v_dokumentiki
2017-08-31 05:23 pm (UTC)
Америка сила. А это так, танцоры.
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infin56
2017-08-31 05:20 pm (UTC)
означает, что из ТВ кого-то надо посадить.
У нас людей труда никогда не покажут, а вот ЭТО через край.
Если кто-то пытается показать мерзость поляков хохлов и прибалтов, так мы и без того знаем, что это за твари.
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chuzhoi_666
2017-08-31 05:36 pm (UTC)
А в каком смысле - "людей труда"? Токарей, что ли? И что показывать? Как они Путина лают за цены на продукты и за коммуналку?
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v_dokumentiki
2017-08-31 05:22 pm (UTC)
Может пожабим маленько?
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bulbamaster
2017-08-31 05:23 pm (UTC)
Я не вижу на фото ни Польши, ни Германии ни Латвии.
Тем более не вижу на фото, чтобы Польша, Германия и Латвия грозили России кулаками. Фото трёх мужиков вижу, не более того. Автору лишь бы написать чего-нибудь.
Скорее всего я прав, и это печально.

Змей всё сказал.
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kwakin_misha
2017-08-31 05:43 pm (UTC)
не печалься, змей, всё будет хорошо.
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в т
2017-08-31 05:27 pm (UTC)
Ну так ты еще Соловьева с Киселевым посмотри , не то еще померещится, ну а если ваще нервы крепкие то можешь и Военную тайну с Прокпенко глянуть, вот тогда мужик ты реальный
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наброс пропагандиста

zejmianskij
2017-08-31 05:35 pm (UTC)
Козе понятно, что такие "мощные" военные державы никому грозить не могут. Однако, в домкоме поют, но пипл уже не хавает:))
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prosto_vova
2017-08-31 05:35 pm (UTC)
Навіщо вам загрожувати, ви і без кулаків самі розваліться
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sjarmtroll
2017-08-31 05:43 pm (UTC)
мову выучи, чумичка))))
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kotsedoi
2017-08-31 05:40 pm (UTC)
лично я думаю, что если россия и дальше будет толерантно жевать сопли, то дело не закончится угрозами кулаками
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genfkj
2017-08-31 05:43 pm (UTC)
Треп на тв помойке для отвлечения Русских от бездарного правления крысиной стаи Путина...
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c0nsp1racy
2017-08-31 05:43 pm (UTC)
Интересно сколько платит русское телевидение этим антирусским клоунам ?
Да, и из каких источников финансируется эта вся порнография ?

Edited at 2017-08-31 05:48 pm (UTC)
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vovik01
2017-08-31 05:44 pm (UTC)
И от тайги до Британских морей, красная армия всех сильней:-)))
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arbeite_4
2017-08-31 05:47 pm (UTC)
Пускай лучше в ток-шоу с нами воюют и в спорте, чем в окопах третьей мировой.
"Собака, которая много лает, не кусается"(с)
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(Deleted comment)

Взаимный фистинг?

holera_ham
2017-08-31 05:52 pm (UTC)
Кто не силен в терминологии - друг дружке в жопу кулаки засовывают.
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(Deleted comment)

Re: В Уфе взорвали русского мента-пыточника

genfkj
2017-08-31 05:57 pm (UTC)
Хорошая новость...
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Re: РАЗБОРКА.

aplya
2017-08-31 06:45 pm (UTC)
так ты же и ответ Путина Макрону пидорасу напиши, доводи дело до конца, ущербный ты наш.
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detonator666
2017-08-31 05:55 pm (UTC)
Игорь, все эти шоу, вне зависимости от канала и формата, на самом деле только раскалывают людей. Посмотришь пять минут на рожи этих актёров, играющих подонков и дегенератов и хочется телевизор в окно отправить.
Лично я бы с удовольствием навалял, как ведущим, так и всем, кто стоит за созданием и пуском в эфир этих шоу.
Они не несут позитива - это главное!
Сплошной продажный понос.

Вот Вы, Игорь, не задавались вопросом: Какого хера мы должны вообще чью-то версию выслушивать? Особенно тех, кто из шоу в шоу поливает своим вонючим говном РФ и НАС - граждан России?
Их место у параши. В буквальном смысле слова. За одну передачу, от одного только Кафтана я насчитал 17 эпизодов, тянущих на стаью. Как понимать ведущих и руководство Каналов? Почему они допускают нарушение действующего российского законодательства в прямом эфире?!! Какого х..я?!

Оставьте этот балаган, Игорь. Это эфирное дермо ниже вашего достоинства и заслуг.
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mister_ky
2017-09-01 01:46 pm (UTC)
Антона Носика по 282-й довели до инфаркта за меньшее
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