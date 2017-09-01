Зрада чи перемога? Украина пророет канал, чтобы отрезать Крым от материка

На официальном сайте президента Украины Петра Порошенко опубликована петиция с инициативой прорыть канал между Азовским и Черным морями, чтобы отрезать Крымский полуостров от материка. Петиция появилась на сайте 29 августа. Автор петиции утверждает, что строящийся мост через Керченский пролив стал преградой для украинского судоходства и Россия будет использовать его «как шантаж Украины». Если канал будет прорыт, то украинские военные корабли смогут дойти до Мариуполя, утверждает автор петиции.
Копать придется немного — около четырех километров. Зато будут созданы десятки тысяч рабочих мест, создана новая инфраструктура портов и городов, а также будет обеспечена возможность обезопасить южные регионы Украины от «агрессии через Крым».
Источник: https://regnum.ru/news/2316168.html
При том это не песочек лопаткой ковырять... там камни нужно взрывать.
мне что то это напоминает историю с забором.. денег сколько можно списать..
Пусть роют. Презанятное зрелище будет))
Психика у некоторых людей не выдерживает.
А кто то остался, каким и был.
Разговор в один из приездов, с мужчиной лет 55 примерно,который несколько раз бегал в военкомат,но его призывать не хотели.
-А зачем тебе?
-Та грошей (денег) подзаработать.
-Там же война, смерть.
-Та.Я нэ боюся.
-Убивать же придется.
-Нэ боюся.Смеется.
-Алле,мужик! Людей убивать придется!
На секунду задумался, потом снова сментся:ну тай шо(ну и что), мне пох. абы платылы.
Палка-копалка, и не более.
Вот только я больше полякам верю : " Ещё каких-то 300 лет назад почти вся Украина была практически безлюдной пустошью!"
Надорвались и сдохли копатели Чёрного моря!
А эти все- сброд какой то, пришлые, наши беглые крепостные и бандиты с больших дорог.
повторить хотят! ))
...
Они организовали просто феерическое воровство на строительстве Панамского канала. На одних приписках можно было обогатиться: если верить документам, по затратам прорыли по крайней мере три канала! К тому же зарплата рабочих постоянно урезалась, покойников месяцами показывали как живых, и они (на том свете, вероятно) исправно получали зарплату. .." (с)
Это они с своими туристами в Крым хотят бороться так?
Чему бы он не помешал? Поездкам отдыхающих с Украины в Крым - точно помешал бы. А суда и так до Мариуполя дойдут
И куда пограничники смотрят?
Забор уже построили
Что-то подсказывает, что получится как и в случае с восточным валом. Вал, канал = кал.
Да не пророют... Это не кислая стройка.. Это ж не забор ставить зелёный... Кишка тонка такую мена-канаву отрыть
Edited at 2017-09-01 06:52 am (UTC)
Неглубокий канал не может превратить полуостров в остров. Нацыя не имеет и никогда не будет иметь флота для перемещения по такому каналу.
Да и флот при перемещении по нему будет простреливаться из всех видов оружия начиная с пистолета.
К тому же есть надежда, что Путин наконец исправит свою феерическую ошибку (или даже вредительскую диверсию "суркова") и разреит освободить Мариуполь и всю Новороссию.
Не в свидомой это манере, что-то создавать.
Сломать памятник - предел "творчества" свинорылых.
Напоминаю план Кремля по развалу Украины:
1. Поддерживать Украину во всех ее политических начинаниях
2. Ждать
3. Не ржать
1. Поддерживать Украину во всех ее политических начинаниях
2. Ждать
3. Не ржать>>>>
Третий пункт выше человеческих сил.
и как дальше идти по Сивашскому болоту, где уже есть несколько мостов, соединяющих Россию и Украину? и ещё тысяча вопросов по данной утопической идее)
Нужно озадачиться прочтением конвенции Монтре в контексте международного морского права.
На данный момент рассматривается постоянное пребывание кораблей ВМС США в Азовском Море.
В Одессе они базу уже оборудовали под молчаливую озабоченность башен Кремля.
Нам-то, что? Правда, Игорь?
Мы, это дело обсудим на Шапито-шоу, обсасём в аналитических статейках в соцсетях, выразим ГЛУБОЧАЙШУЮ озабоченность на официальном уровне, но низачто на свете не поддадимся на провокацию!
Тпфу!