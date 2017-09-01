Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Зрада чи перемога? Украина пророет канал, чтобы отрезать Крым от материка
Коротченко
i_korotchenko
September 1st, 1:19


На официальном сайте президента Украины Петра Порошенко опубликована петиция с инициативой прорыть канал между Азовским и Черным морями, чтобы отрезать Крымский полуостров от материка. Петиция появилась на сайте 29 августа. Автор петиции утверждает, что строящийся мост через Керченский пролив стал преградой для украинского судоходства и Россия будет использовать его «как шантаж Украины». Если канал будет прорыт, то украинские военные корабли смогут дойти до Мариуполя, утверждает автор петиции.

Копать придется немного — около четырех километров. Зато будут созданы десятки тысяч рабочих мест, создана новая инфраструктура портов и городов, а также будет обеспечена возможность обезопасить южные регионы Украины от «агрессии через Крым».

Источник: https://regnum.ru/news/2316168.html

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Posts from This Journal by “Украина” Tag

76 comments :
( 76 comments Leave a comment )
eggen
2017-08-31 10:23 pm (UTC)
Пущай сразу второе Черное море копають, и туннэль в Амэрыку заодно, ггг.
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chuzhoi_666
2017-08-31 10:36 pm (UTC)
Вы дурак какой-то.
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purity_orto
2017-08-31 10:50 pm (UTC)
Единственное что сделает этот канал - разрушит транспортную инфраструктуру соединяющую Украину и Крым. А военные суда пройти по узкому каналу, который будет располагаться вблизи оборонительных сооружений в Крыму, так уж прям свободно перемещаться не смогут.
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Олег
2017-08-31 11:00 pm (UTC)
Ничего не будет.. копать они хотят 4-5км, а если взглянуть на карту, там 100км+ копать нужно.
При том это не песочек лопаткой ковырять... там камни нужно взрывать.
мне что то это напоминает историю с забором.. денег сколько можно списать..
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bufetum
2017-08-31 10:55 pm (UTC)
Все же я думаю на них там опыты ставили) Ну не может же столько людей сбрендить просто так)
Пусть роют. Презанятное зрелище будет))
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sjarmtroll
2017-09-01 05:11 am (UTC)
Конечно не просто так.
Психика у некоторых людей не выдерживает.
А кто то остался, каким и был.
Разговор в один из приездов, с мужчиной лет 55 примерно,который несколько раз бегал в военкомат,но его призывать не хотели.
-А зачем тебе?
-Та грошей (денег) подзаработать.
-Там же война, смерть.
-Та.Я нэ боюся.
-Убивать же придется.
-Нэ боюся.Смеется.
-Алле,мужик! Людей убивать придется!
На секунду задумался, потом снова сментся:ну тай шо(ну и что), мне пох. абы платылы.
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zyrianin
2017-08-31 11:06 pm (UTC)
Собственно, в России еще до начала строительства моста была озвучена альтернативная идея: не мост, а сразу дамба - и срыть нафиг Перекопский перешеек. Говорили, что за счет днепровской воды Сиваш опреснится.
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chuzhoi_670
2017-09-01 07:23 pm (UTC)
Сколько же дураков в России..
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big_lebovvski
2017-08-31 11:07 pm (UTC)
давно так не ржал. америкосы со своей стеной между Мексикой просто курят в сторонке
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strezhevoy_azh
2017-09-02 07:20 am (UTC)
основная порция нелегалов приезжает в США совершенно легально, просто забывая вернуться. Более того, они считают себя коренными американцами, а янков всех оккупантами временными.
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aaz1z
2017-08-31 11:13 pm (UTC)
Им таки Черного моря мало?! Навык терять не хотят? А что насыпать будут - Карпаты уже есть. А! Горы в Херсонской области! - Нельзя же Псаки обижать - В Ростовскую им ходу нет, так пусть хоть там, увековечат название области... Или хотя бы три первые буквы названия, а то с перешейка может на большее не хватить - не море все-таки.
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we001er
2017-08-31 11:26 pm (UTC)
Флаг, нет, лопаты им в руки! Дебилы б...
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Александр Глушков
2017-09-01 07:37 am (UTC)
Когда они Чёрное море копали, лопату ещё не изобрели.
Палка-копалка, и не более.
Вот только я больше полякам верю : " Ещё каких-то 300 лет назад почти вся Украина была практически безлюдной пустошью!"
Надорвались и сдохли копатели Чёрного моря!
А эти все- сброд какой то, пришлые, наши беглые крепостные и бандиты с больших дорог.
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elenapet27
2017-08-31 11:39 pm (UTC)
Древние гены копателей Черного моря пробудились!
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повторить хотят! ))

andrewsoa
2017-08-31 11:50 pm (UTC)
"Сейчас слово «панама» забывается. Сейчас про панаму знают только, что это такая летняя шапочка. Но еще в начале XX века «панама» была синонимом жульничества в особо крупных масштабах.
...
Они организовали просто феерическое воровство на строительстве Панамского канала. На одних приписках можно было обогатиться: если верить документам, по затратам прорыли по крайней мере три канала! К тому же зарплата рабочих постоянно урезалась, покойников месяцами показывали как живых, и они (на том свете, вероятно) исправно получали зарплату. .." (с)
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anikonov
2017-09-01 02:15 am (UTC)
Им надо копать канал таким, что бы по нему могли свободно проходить украинские подводные лодки.
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robin_god
2017-09-01 07:34 am (UTC)
а также украинские атомные авианосцы
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michaila123
2017-09-01 02:24 am (UTC)

Это они с своими туристами в Крым хотят бороться так?

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st_viadimir
2017-09-01 02:40 am (UTC)
Жаль что эта импотентная власть этого не сделают, такой судоходный канал не помешал бы.
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michaila123
2017-09-01 09:17 am (UTC)

Чему бы он не помешал? Поездкам отдыхающих с Украины в Крым - точно помешал бы. А суда и так до Мариуполя дойдут

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2145133
2017-09-01 02:55 am (UTC)
Тупые укры уже стену Яйценюха построили? То же самое и с каналом Главсвина будет. Попилят бабло нехило, обосрут все кусты на перешейке и узбагоятся.
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Александр Глушков
2017-09-01 07:40 am (UTC)
Что толка от стены, если стада кабанов свободно через неё ходят туда-сюда.
И куда пограничники смотрят?
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Забор уже построили

optimist1966
2017-09-01 04:11 am (UTC)
Теперь за канал возьмутся.
Что-то подсказывает, что получится как и в случае с восточным валом. Вал, канал = кал.
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ill740
2017-09-01 04:59 am (UTC)

Да не пророют... Это не кислая стройка.. Это ж не забор ставить зелёный... Кишка тонка такую мена-канаву отрыть

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stetson_hat
2017-09-01 06:52 am (UTC)
Ямку выроют и скажут "Ось це ж оно и е"..
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vikazina1
2017-09-01 05:02 am (UTC)
Что остановит людей, выкопавших морэ?!
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podshipnick
2017-09-01 05:18 am (UTC)
А в Крыму появится новый экскурсионный маршрут: «Древние укры роют очередное море».
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moskaliuga
2017-09-01 08:09 am (UTC)
Можно за деньги показывать.
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stetson_hat
2017-09-01 06:51 am (UTC)
Тузлодрочеры проснулись. Пусть лучше углубляют Западный Буг, чтобы два раза не копать.

Edited at 2017-09-01 06:52 am (UTC)
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xoxmacho
2017-09-01 06:54 am (UTC)
у богатых свои причуды :-)
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spmen
2017-09-01 07:23 am (UTC)
Это отличная идея для концентрации усилий нацыi. Хотя скорее бесполезная. Польза только в том, что свидомитам будет сложнее попасть в российский Крым. Но!
Неглубокий канал не может превратить полуостров в остров. Нацыя не имеет и никогда не будет иметь флота для перемещения по такому каналу.
Да и флот при перемещении по нему будет простреливаться из всех видов оружия начиная с пистолета.
К тому же есть надежда, что Путин наконец исправит свою феерическую ошибку (или даже вредительскую диверсию "суркова") и разреит освободить Мариуполь и всю Новороссию.
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moskaliuga
2017-09-01 08:07 am (UTC)
Не хрена эти хохлядо-болы не сделают.
Не в свидомой это манере, что-то создавать.
Сломать памятник - предел "творчества" свинорылых.
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korkx
2017-09-01 10:41 am (UTC)
> Зрада чи перемога?

Напоминаю план Кремля по развалу Украины:
1. Поддерживать Украину во всех ее политических начинаниях
2. Ждать
3. Не ржать
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physfak_69
2017-09-02 09:59 am (UTC)
Напоминаю план Кремля по развалу Украины:
1. Поддерживать Украину во всех ее политических начинаниях
2. Ждать
3. Не ржать>>>>

Третий пункт выше человеческих сил.
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shchukin_vlad
2017-09-01 12:02 pm (UTC)
не 4 км, а минимум 10
и как дальше идти по Сивашскому болоту, где уже есть несколько мостов, соединяющих Россию и Украину? и ещё тысяча вопросов по данной утопической идее)
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mister_ky
2017-09-01 01:54 pm (UTC)
Идея не лишена смысла!
Нужно озадачиться прочтением конвенции Монтре в контексте международного морского права.
На данный момент рассматривается постоянное пребывание кораблей ВМС США в Азовском Море.
В Одессе они базу уже оборудовали под молчаливую озабоченность башен Кремля.
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detonator666
2017-09-01 02:35 pm (UTC)
Да пускай они там у себя хоть десять каналов выкопают! Пускай весь чернозём соскоблят до слоя базальта и продадут Израилю. Пускай устроят у себя одну сплошную ядерную свалку. Пускай сделают Государственным английский язык. Пускай поубивают друг-друга...
Нам-то, что? Правда, Игорь?
Мы, это дело обсудим на Шапито-шоу, обсасём в аналитических статейках в соцсетях, выразим ГЛУБОЧАЙШУЮ озабоченность на официальном уровне, но низачто на свете не поддадимся на провокацию!

Тпфу!
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