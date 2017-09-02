Польша потребовала денежных репараций от России

РИА Новости | Польша хочет добиваться военных репараций не только от Германии, но и от России, заявили в Варшаве политики правящей партии Право и справедливость (PiS). По мнению депутата Сейма Польши от PiS Яна Мосиньского, которого цитирует Польское радио, справедливым является требование "сесть за стол и поговорить о том, каким образом эти военные репарации сделать".
Замминистра юстиции Патрик Який, в свою очередь, указал, что Польша после 1945 года "потратила триллионы злотых" на восстановление государства после Второй мировой войны. "Представьте себе, что эти деньги мы потратили на развитие Польши вместо того, чтобы тратить их на восстановление военных разрушений. Польша была бы сегодня в два раза сильнее экономически, все мы зарабатывали бы в два раза больше, так как на западе, если бы не эти разрушения и войны", — отметил он. "За это ответственность несет немецкое государство. Насчет этого нет никаких сомнений, — уверен замминистра юстиции.
При этом политики считают, что Польша имеет право требовать военные репарации не только от Германии, но и от России. Так, Мосиньский напомнил, что в 1921 году был подписан "рижский договор" об окончании Советско-польской войны, на основании которого советская Россия должна была выплатить Польше 30 миллионов рублей золотом. Он отметил, что эти компенсации не были выплачены.
По его мнению, Россия, которая является "законным наследником советской России", должна задуматься о том, "что делать с Рижским договором". "Россияне должны тоже нести ответственность за то, что сделали в Польше", — согласился с ним Який.
Ранее премьер-министр Беата Шидло заявляла, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По ее мнению, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит". Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.
В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.
По мнению нынешних властей Польши, решение об отказе ПНР от репараций с 1954 года, принятое якобы под давлением СССР, не было закреплено в правовом порядке, поэтому фактически страна не отказывалась от возмещения ущерба, нанесенного во время войны. По словам лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, этот ущерб не удалось возместить до сих пор.
Рижский мирный договор между РСФСР, УССР, БССР с одной стороны и Польшей — с другой был заключен 18 марта 1921 года. С его ратификацией завершилась советско-польская война (1919-1921 годы). Документ устанавливал государственные границы, обязывал стороны не вести враждебной деятельности в отношении друг друга и предусматривал переговоры о заключении торговых соглашений.
Согласно договору, советская сторона возвращала Варшаве военные трофеи, все научные и культурные ценности, вывезенные с территории Польши начиная с 1 января 1772 года, а также обязывалась выплатить 30 миллионов золотых рублей за вклад Польши в хозяйственную жизнь Российской империи и передать польской стороне имущества на сумму 18 миллионов золотых рублей. Польша при этом освобождалась от ответственности за долги и иные обязательства бывшей Российской империи. Тем не менее у советской стороны возникли претензии к Польше по вопросу соблюдения ее части соглашения.
Источник: https://ria.ru/world/20170902/150161898
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Edited at 2017-09-02 02:39 pm (UTC)
Edited at 2017-09-02 04:05 pm (UTC)
Вечные сателлиты с амбициями. А потом эти самые влажные амбиции размазывали по вечно ненасытным лицам.
Уж сидели бы тихо что-ли..
не, ну так начинать нужно с 1610го, если на то пошло
Или предложить, как проебалтам в своё время, от мёртвого осла уши, например.
Ахаха!!
Один из посетителей спрашивает служащего:
— Скажите, неужели слон это все съест?
— Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?!"
Просить и требовать они могут сколько угодно. За спрос пока денег не берут.
П.С. интересно с чего это они хайло свое открыли? 70 лет сопели тихонько и вдруг на тебе. ЕС урезал финансирование что ли?
Edited at 2017-09-02 02:20 pm (UTC)
именно
Вот недавно заплатили какой-то выдуманный долг боснякам, якобы от СССР оставшийся - теперь польским тварям долги за их освобождение платите!
Edited at 2017-09-02 02:29 pm (UTC)
это финансовый долг
БОснии как досталось это не важно
долги и банки продают третьим лицам
предлагаю заплатить
надеюсь, он сможет организовать этот процесс... ))
деньги попросим передать Шойгу
Предлагаю польскому премьер-министру и всем остальным,желающим мечтальщикам - за обе щЕки,что вкуснее было.
Единственный выход, который они видят это сделать так, как поступил бы любой пахан и фашист - дать пинка, разделить страну, отобрать территорию и т.д. и т.п.
Вы воры и бандиты, товарищи россияне. Иного названия у меня для вас нет.
Хохлы уже давно в очереди.
сколько лет уже урина плачет, и чё то просит? я уж забыл уже.
с майданом оторвались, до сих пор жжёной резиной воняют.
мир насмешили только онлайн шоу их майдана тогда, и опечалили конечно - смертями, и беспределом, потом лая - это кто то другие виноваты во фсём.
Edited at 2017-09-02 02:43 pm (UTC)