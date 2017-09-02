Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Польша потребовала денежных репараций от России
Коротченко
i_korotchenko
September 2nd, 16:53


РИА Новости | Польша хочет добиваться военных репараций не только от Германии, но и от России, заявили в Варшаве политики правящей партии Право и справедливость (PiS). По мнению депутата Сейма Польши от PiS Яна Мосиньского, которого цитирует Польское радио, справедливым является требование "сесть за стол и поговорить о том, каким образом эти военные репарации сделать".

Замминистра юстиции Патрик Який, в свою очередь, указал, что Польша после 1945 года "потратила триллионы злотых" на восстановление государства после Второй мировой войны. "Представьте себе, что эти деньги мы потратили на развитие Польши вместо того, чтобы тратить их на восстановление военных разрушений. Польша была бы сегодня в два раза сильнее экономически, все мы зарабатывали бы в два раза больше, так как на западе, если бы не эти разрушения и войны", — отметил он. "За это ответственность несет немецкое государство. Насчет этого нет никаких сомнений, — уверен замминистра юстиции.

При этом политики считают, что Польша имеет право требовать военные репарации не только от Германии, но и от России. Так, Мосиньский напомнил, что в 1921 году был подписан "рижский договор" об окончании Советско-польской войны, на основании которого советская Россия должна была выплатить Польше 30 миллионов рублей золотом. Он отметил, что эти компенсации не были выплачены.

По его мнению, Россия, которая является "законным наследником советской России", должна задуматься о том, "что делать с Рижским договором". "Россияне должны тоже нести ответственность за то, что сделали в Польше", — согласился с ним Який.

Ранее премьер-министр Беата Шидло заявляла, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По ее мнению, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит". Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.

По мнению нынешних властей Польши, решение об отказе ПНР от репараций с 1954 года, принятое якобы под давлением СССР, не было закреплено в правовом порядке, поэтому фактически страна не отказывалась от возмещения ущерба, нанесенного во время войны. По словам лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, этот ущерб не удалось возместить до сих пор.

Рижский мирный договор между РСФСР, УССР, БССР с одной стороны и Польшей — с другой был заключен 18 марта 1921 года. С его ратификацией завершилась советско-польская война (1919-1921 годы). Документ устанавливал государственные границы, обязывал стороны не вести враждебной деятельности в отношении друг друга и предусматривал переговоры о заключении торговых соглашений.

Согласно договору, советская сторона возвращала Варшаве военные трофеи, все научные и культурные ценности, вывезенные с территории Польши начиная с 1 января 1772 года, а также обязывалась выплатить 30 миллионов золотых рублей за вклад Польши в хозяйственную жизнь Российской империи и передать польской стороне имущества на сумму 18 миллионов золотых рублей. Польша при этом освобождалась от ответственности за долги и иные обязательства бывшей Российской империи. Тем не менее у советской стороны возникли претензии к Польше по вопросу соблюдения ее части соглашения.

Источник: https://ria.ru/world/20170902/1501618984.html

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Posts from This Journal by “Польша” Tag

190 comments :
( 190 comments Leave a comment )
casus_belli_7
2017-09-02 01:55 pm (UTC)
надо отдать конешно.Каклами и Лембергом.
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2145133
2017-09-02 02:31 pm (UTC)
Хуем по лбу им достаточно.

Edited at 2017-09-02 02:39 pm (UTC)
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veritas4
2017-09-02 01:56 pm (UTC)
Как говорится, получат "от мёртвого осла уши".
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believe_you
2017-09-02 04:04 pm (UTC)


Edited at 2017-09-02 04:05 pm (UTC)
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bufetum
2017-09-02 01:58 pm (UTC)
Единственное что получат пшеки, как всегда, очередного раздела Польши и хорошего пинка под зад. Ну и выть будут как всегда.
Вечные сателлиты с амбициями. А потом эти самые влажные амбиции размазывали по вечно ненасытным лицам.
Уж сидели бы тихо что-ли..
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oboroten1
2017-09-02 01:58 pm (UTC)
Больные ублюдки
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stepan_lameroff
2017-09-02 02:00 pm (UTC)

не, ну так начинать нужно с 1610го, если на то пошло

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m0rlok
2017-09-02 02:07 pm (UTC)
Лавры пеци покоя не дают?)) Ну правильно, он открыл ноу-хау для западных прихвостней)
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mister_ky
2017-09-02 02:07 pm (UTC)
Привыкайте. Скоро и 404 потребует. Будем вместе перечитывать историю и Ленинские указы о создании 404 на карте мира.
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nampuom_pycu
2017-09-02 04:06 pm (UTC)
Джугашвили (Сталин), ПСС, том 4, стр. 4-6: "Совет Народных Комиссаров добивается именно того, чтобы вся власть на Украине принадлежала украинскому народу... Совет Народных Комиссаров с самого начала стоял и продолжает стоять на точке зрения свободного самоопределения. Он ничего не имеет даже против того, чтобы украинский народ выделился в независимое государство. Об этом он заявлял официально несколько раз. Говорят, что... Совет Народных Комиссаров не признает Украинской республики. Верно ли это? Нет, неверно. Совет Народных Комиссаров официально признал Украинскую республику... Он готов признать республику любой национальной области России, при желании на то трудового населения этой области. Он готов признать федеративное устройство политической жизни нашей страны, если этого пожелает трудовое население областей России... Мы за Украинскую республику... Нечего и говорить о том, что в обычное время украинцу‑солдату место, прежде всего, у себя дома, на Украине. Нечего и говорить, что “национализация” армии – вещь приемлемая и желательная. Об этом несколько раз заявлялось официально Советом Народных Комиссаров. Говорят об “обмене” воинских частей между Украиной и Россией, о размежевании и пр. Совет Народных Комиссаров вполне сознает необходимость размежевания. Рада предлагает установить в России федеративный строй. Совет же Народных Комиссаров идет дальше Рады, вплоть до права на отделение".
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from_nordwest
2017-09-02 02:10 pm (UTC)
Я щетаю што нада платить и каится.
Или предложить, как проебалтам в своё время, от мёртвого осла уши, например.
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no3templ
2017-09-02 02:11 pm (UTC)
"В очередь су**ны дети, в очередь!"(с)
Ахаха!!
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tsapirin
2017-09-02 02:13 pm (UTC)
Гиена Европы (У.Черчилль) на кануне своего уничтожения в 1939 году себя точно так же вела, видать опять пшекам капец, туда и дорога))
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konstantin_vikt
2017-09-02 02:17 pm (UTC)
"В зоопарке на клетке слона написано, что он съедает 40 килограммов хлеба, 30 килограммов картошки, 50 килограммов капусты, 20 килограммов бананов…
Один из посетителей спрашивает служащего:
— Скажите, неужели слон это все съест?
— Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?!"
Просить и требовать они могут сколько угодно. За спрос пока денег не берут.
П.С. интересно с чего это они хайло свое открыли? 70 лет сопели тихонько и вдруг на тебе. ЕС урезал финансирование что ли?

Edited at 2017-09-02 02:20 pm (UTC)
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именно

alejorojas
2017-09-02 02:32 pm (UTC)
финансирование там было невЪ*бенное
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александр чернявский
2017-09-02 02:18 pm (UTC)
А туроператора Ваньку Сусанина они забыли, Россия должна выплатить родственникам утопших в болоте польских туристов
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godzillka69
2017-09-02 03:39 pm (UTC)
Кстаи, где-то мелькала новость, что именно эти претензии поленья и предъявляют.
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max6kv
2017-09-02 02:21 pm (UTC)
Нужно в ответ за смутное время с ляхов спросить.
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st_viadimir
2017-09-02 02:27 pm (UTC)
Я бы порекомендовал нашим затеять судебную тяжбу с Польшей, со встречным иском, может получится очень резонансно.
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pavel_chirtsov
2017-09-02 02:29 pm (UTC)
А почему нет?
Вот недавно заплатили какой-то выдуманный долг боснякам, якобы от СССР оставшийся - теперь польским тварям долги за их освобождение платите!

Edited at 2017-09-02 02:29 pm (UTC)
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kh_sugutskiy
2017-09-02 06:24 pm (UTC)
да не выдуманный
это финансовый долг
БОснии как досталось это не важно
долги и банки продают третьим лицам
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предлагаю заплатить

alejorojas
2017-09-02 02:30 pm (UTC)
деньги попросим передать Шойгу
надеюсь, он сможет организовать этот процесс... ))
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деньги попросим передать Шойгу

spyglass1
2017-09-02 05:01 pm (UTC)
Аааа... ну да, ну да... авиапочтой. Сколько там КАБ500 стоит по нынешним ценам?
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19red_star51
2017-09-02 02:31 pm (UTC)
Работал у меня в бригаде хлопчик,так он на подобные выходки говаривал:"А писю покурить не хотите?".
Предлагаю польскому премьер-министру и всем остальным,желающим мечтальщикам - за обе щЕки,что вкуснее было.
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kremlin_curant
2017-09-02 02:34 pm (UTC)
Почему то ни у кого из комментаторов не возникло желания цивилизованно решить этот спор - обратиться в международный суд. Или на худой конец подать встречный иск.
Единственный выход, который они видят это сделать так, как поступил бы любой пахан и фашист - дать пинка, разделить страну, отобрать территорию и т.д. и т.п.

Вы воры и бандиты, товарищи россияне. Иного названия у меня для вас нет.
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moncysho
2017-09-02 02:38 pm (UTC)
У вас как всегда с головой плохо. Кто ж с ними вообще разговаривать станет?
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v_dokumentiki
2017-09-02 02:35 pm (UTC)
Требуй больше! Кто-нибудь и даст. Если они разошлют свои требования по всем странам, какая-нибудь из них в суматохе может нечаянно одобрить и будет ништяк!
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joanna_inc
2017-09-02 02:35 pm (UTC)
Станиcлав II Август Понятовский был никудышным любовником и совсем не радовал Екатерину, скажу больше, ОГОРЧАЛ, наконец ей удалось его сбагрить на польский трон, она вздохнула с облегчением, но настроение таки было испорчено. Поэтому Польша должна выплатить репарации РФ за моральные и физические терзания нашей императрицы. Хау.
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detonator666
2017-09-02 02:37 pm (UTC)
В ответ на дебильную выходку, ради хохмы надо рассмотреть в Годуме возможность нашего содействия Польше методом принудительной десоветизации, посредством Ту-22/160, "Искандер", "Калибр"
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bizon_2015
2017-09-02 02:38 pm (UTC)
Все репарации , только после Украины. Хохлы уже давно в очереди. Они понесли ужасную утрату своих героев. А голодомор. И вообще ЕС должно кормить хохлов. Они заслужили. Ура Бандере.
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Хохлы уже давно в очереди.

svarshik100
2017-09-02 02:48 pm (UTC)
А они всех уже за***ли уже, или нет?
сколько лет уже урина плачет, и чё то просит? я уж забыл уже.
с майданом оторвались, до сих пор жжёной резиной воняют.
мир насмешили только онлайн шоу их майдана тогда, и опечалили конечно - смертями, и беспределом, потом лая - это кто то другие виноваты во фсём.
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svarshik100
2017-09-02 02:42 pm (UTC)
тролли репараторы должны боятся кастрации.



Edited at 2017-09-02 02:43 pm (UTC)
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