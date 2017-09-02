Россия: технологический облик будущего и молодежь страны

Миллион телезрителей из 24 регионов - вот аудитория, которую собрал проведенный первого сентября президентом Владимиром Путиным открытый урок «Россия, устремленная в будущее». Мероприятие прошло в рамках всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле, в нем приняли участие более 500 школьников со всей страны, которые увлекаются инженерными и естественно-научными дисциплинами. То, что глава государства напрямую обратился к молодежи, разумеется, не случайно: тем, кто еще пока только учится в школе, уже в ближайшие годы предстоит создавать технологическое будущее нашей страны. И от того, каким оно будет, зависит наша дальнейшая судьба: сохранится ли Российская Федерация в ХХI веке как один из мировых центров, определяющих вектор развития человеческой цивилизации, или же нас оттеснят на обочину истории более сильные и конкурентоспособные игроки.
Путин по-отечески обратился к молодежи: «Вы многократно, практически всю жизнь будете стоять перед вопросом выбора. Человек всегда делает выбор, если, конечно, он чувствует, что он хочет жить, хочет творить, хочет получать удовлетворение, удовольствие от жизни и подносить эти плоды своего труда на алтарь Отечества, делиться этими результатами с другими людьми. Кстати говоря, как правило, в этом человек находит наивысшее удовлетворение от своей собственной работы».
Президент РФ в своем выступлении отметил, что, в соответсвии с существующим мнением, все последующие поколения всегда лучше предыдущих: «Это вполне естественно, потому что новые поколения приходят на тот фундамент, который был создан предыдущими. Знания стали шире, глубже, техника стала сложнее, интереснее, это создает возможности для нового шага. Но ваша задача — не просто сделать что-то новое, это само собой разумеется, оно будет новым. Ваша задача - сделать принципиально новый шаг. Жизнь, она, как говорят, сложна и многообразна, она всегда сложная с точки зрения конкуренции. Конкуренция всегда очень сильная и мощная».
Помочь школьникам определится призван и инновационный формат открытого урока. Как отметил член Общественной палаты РФ, ректор Московского авиационного института Михаил Погосян (в недавнем прошлом руководитель Объединенной авиастроительной корпорации) - встречи, где руководство страны неформально напрямую общается с молодежью позволяет подросткам лучше видеть перспективы страны и быстрее сориентироваться в том, чем заниматься в дальнейшем.
Важно отметить, что открытый урок, который провел Владимир Путин, дал старт пятому всероссийскому форуму «Будущие интеллектуальные лидеры России», генеральным партнером которого выступил лидер оборонно-промышленного комплекса - Концерн Воздушно-космической обороны «Алмаз - Антей».
«Основная цель нашего участия в V всероссийском форуме - поддержка талантливых и целеустремленных ребят из числа будущих выпускников общеобразовательных учреждений в вопросах определения профессии. Представители нашей делегации расскажут школьникам об условиях труда на предприятиях Концерна и работе с молодыми специалистами, о востребованных Концерном специальностях и направлениях подготовки в рамках высшего и среднего профессионального образования», - отметил генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Ян Новиков. Он пояснил, что делегация холдинга рассчитывает повысить интерес будущих студентов как Концерну в целом, так и к востребованным в компании специальностям и направлениям подготовки высшего образования.
«В числе гостей и участников форума – будущие инженеры, конструкторы, ученые. Мы рассчитываем заинтересовать этих молодых людей как перспективный и ответственный работодатель, познакомить их с работой наших дочерних обществ, организовать дальнейшее адресное сопровождение юных дарований до выпуска из школы и их последующее целевое обучение», - добавил глава Концерна.
На форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России» Концерн ВКО «Алмаз - Антей» представит несколько проектов, разработанных входящими в его состав предприятиями совместно с ведущими техническими вузами России, а участвующие в мероприятии школьники на стенде Концерна смогут проверить свои умения – в частности, в работе с CAD-системами – попробовав разработать математическую модель детали в автоматизированной системе проектирования.
Как отметил Владимир Путин, задача нового поколения – сделать шаг вперед. Россия, по его словам, прошла испытание временем, развивалась на протяжении тысячи лет, стала великой державой. «Если мы существуем более тысячи лет и так активно развиваемся, укрепляем себя, значит, что-то у нас есть такое, что этому способствует. Это что-то - это внутренний ядерный реактор нашего народа, нашего русского человека, российского человека, который позволяет двигаться вперед. Это пассионарность, которая направляет нашу страну вперед» - сказал президент.
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Фото: пресс-служба президента РФ
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И никаких прав и свобод.
Была бы надежда, если бы не фурсенковский тотальный развал образования с позорными ЕГЭ и "болоньями".
Все к чему прикоснулись в нулевые годы вороватые иуды-подпиндосники из кооператива "озеро" неуклонно гниет и разваливаеся. Не только образование, но и медицина, и все что в СССР было для людей и развития.
Edited at 2017-09-02 05:02 pm (UTC)
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Брешет ваш Путин.
День рождения России. Как это было - РИА Новости, 11.06.2010
День рождения России. Как это было Национальный праздник Российской Федерации, который мы отмечаем 12 июня, вполне закономерно восходит к дню принятия Декларации о государственном суверенитете на Первом съезде народных депутатов РСФСР в 1990 году.