Россия: технологический облик будущего и молодежь страны

Вместо офисов и бизнес-центров - парк для народа Сегодня в самом престижном месте Москвы - непосредственно у стен Кремля, где раньше находилась снесенная гостиница «Россия», открылся новый парк…

Технология успеха: от саммита БРИКС - к Восточному экономическому форуму Сначала саммит БРИКС в Китае, а затем и третий Восточный экономический форум (ВЭФ), прошедший во Владивостоке, показал всю иллюзорность попыток…

Дальний Восток: экономика и безопасность Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай для участия в саммите БРИКС. Однако главной темой его переговоров в ходе первого дня пребывания в…

Одежда для народа, экипировка для армии Сегодня в Рязани Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались меры по развитию отечественной легкой промышленности. Почему такое…

Кремль делает ставку на молодых и эффективных «технократов» во главе регионов Необходимость обновления властных элит за счет поиска и продвижения нового поколения эффективных управленцев не только обеспечивает устойчивость…

Приняты необходимые решения по проблемам военных пенсионеров в Крыму На момент проведения референдума в 2014 году в Крыму, по итогам которого произошло его воссоединение с Россией, на полуострове дислоцировалась…

Авиасообщение с Калининградом станет комфортнее и дешевле Для того, чтобы Калининградская область - имеющий стратегическое значение российский анклав на Балтике - не чувствовал себя оторванным от…

Здоровье народа - одна из важнейших составляющих национальной безопасности Пока «измученного нарзаном» Петра Порошенко переправляли в Винницу на старом советском двухместном учебно-боевом МиГ-29 (приземлившись…