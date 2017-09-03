Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Концерн "Калашников": боевые роботы, беспилотники, катера, экипировка, огнестрельное оружие
Коротченко
i_korotchenko
September 3rd, 15:04


В рамках взятого курса по созданию на базе Концерна "Калашников" многопрофильного оборонного холдинга, на форуме "Армия-2017" в демонстрационном центре Концерна были показаны новейшие разработки по следующим  направлениям:  боевые роботы, беспилотники, катера, огнестрельное оружие,  а также электромотоциклы и экипировка для спецназа.

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07. Беспилотник вертолетного типа.



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11. Переносная оружейная платформа дистанционно-управляемая (ППДУ).



12. Боевой дистанционно-управляемый корабельный модуль.



13.



14.



15.



16.



17. Ретромотоциклы.



18. Концепт "Росомаха".



19. Боевая автоматизированная система БАС-01 БМ.



20.



21. Боевая автоматизированная система "Нахлебник".



22.



23.



24.



25.



26.



27.



Материалы по теме:
Будущие киборги. Российские антропоморфные роботы: демонстрация первых прототипов

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Posts from This Journal by “Концерн Калашников” Tag

95 comments :
( 95 comments Leave a comment )
  • 1
chuzhoi_670
2017-09-03 01:12 pm (UTC)
Замечательно. И красиво очень. Одно нехорошо: в стране 23 миллиона человек живут на 10 тысяч рублей в месяц. Чем им поможет эта техника?
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i_korotchenko
2017-09-03 01:14 pm (UTC)
методичку смени!
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chuzhoi_670
2017-09-03 01:16 pm (UTC)
Это вам нужно методичку сменить. Потому что этим 23 миллионам - до лампочки ваши красоты. А вы, вместо того, чтобы подумать об этих людях, о гражданах своей страны - пропагандируете никому не нужное оружие. Какой вы патриот? Вы лизоблюд, обслуживаете власть. Патриот думает о людях, а не о власть имущих.
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Александр Смехов
2017-09-03 01:20 pm (UTC)
Согласно Росстату менее 9000 рублей получает только 4,7% населения.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/11c4980041c1bcbf9ee9fe27f9898572
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mega_vatnik
2017-09-03 01:27 pm (UTC)
Ссылку в студию!
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red_perez
2017-09-03 01:34 pm (UTC)
>>> 23 миллиона человек живут на 10 тысяч рублей в месяц. Чем им поможет эта техника?

Хотя бы тем что они живут. Поверьте это очень немало.
Потому что есть миллионы людей в скажем Сирии или Ираке или там Ливии для которых просто жить это уже роскошь.
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Маша Пупкина
2017-09-03 03:28 pm (UTC)
Поможет тем, что ты - петух, тебя ебут в жопу и ты сосешь хуй
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ass_ruero
2017-09-03 01:20 pm (UTC)
Я бы прикупил Нахлебник.
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tsergeya
2017-09-03 01:57 pm (UTC)
Посмотрите здесь, может что-то подойдёт.

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otmorozok323
2017-09-03 01:31 pm (UTC)
А боевые буряты где?
(Reply) (Thread)
chuzhoi_670
2017-09-03 03:59 pm (UTC)
В твоей голове
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schriftsteller
2017-09-03 01:31 pm (UTC)
Сон разума рождает чудовищ
(Reply) (Thread)
schriftsteller
2017-09-03 01:37 pm (UTC)
О представленных боевых роботах.
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vovik01
2017-09-03 01:34 pm (UTC)

В 300 километрах от Владивостока взорвали водородную бомбу! Вот о чем надо думать!!!

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(Deleted comment)
prosto_vova
2017-09-03 03:36 pm (UTC)
Приятно будет посмотреть как все это будет гореть и тонуть
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Братанов бандеро-фашистов нагляделись

dfedbees
2017-09-03 05:26 pm (UTC)
Братанов твоих бандеро-фашистов нагляделись

2014 .Зеленополье.Уничтожение 24-й Львовской механизированной бр и 79-й аэромобильной бр ВСУ












Edited at 2017-09-03 05:34 pm (UTC)
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slava_usrainich
2017-09-03 05:37 pm (UTC)
Горит уже сейчас простопидорвовин пердак.
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spmen
2017-09-03 06:20 pm (UTC)
Все калашниковское выглядит современно. Но для детального ознакомления надо бы ТТД.
И да, надо поднять бокалы за водородную бомбу Кима.
Теперь пиндосам пора покидать Гуам. Т.к. этот остров - идеальная цель для последующих испытаний. Хотя на двигателях от южмаша заряд долетит и до калифорнии.
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Виктор Петров
2017-09-03 08:44 pm (UTC)
На "Рапторе" зачем модуль зачехлили ? демонстраторы :(
(Reply) (Thread)
dfedbees
2017-09-04 08:28 am (UTC)
Ога !
Ватные бараны скорее показывайите нам ,либерастам иудам предателям России,подпендосам все свои секреты!!
А то мы при иудах горбаче и эльцине их у вас покупали задёшево,а счас при патриоте Путине вы чехольчиками закрываете!!
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