Концерн "Калашников": боевые роботы, беспилотники, катера, экипировка, огнестрельное оружие

В рамках взятого курса по созданию на базе Концерна "Калашников" многопрофильного оборонного холдинга, на форуме "Армия-2017" в демонстрационном центре Концерна были показаны новейшие разработки по следующим направлениям: боевые роботы, беспилотники, катера, огнестрельное оружие, а также электромотоциклы и экипировка для спецназа.
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07. Беспилотник вертолетного типа.
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11. Переносная оружейная платформа дистанционно-управляемая (ППДУ).
12. Боевой дистанционно-управляемый корабельный модуль.
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17. Ретромотоциклы.
18. Концепт "Росомаха".
19. Боевая автоматизированная система БАС-01 БМ.
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21. Боевая автоматизированная система "Нахлебник".
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Материалы по теме:
Будущие киборги. Российские антропоморфные роботы: демонстрация первых прототипов
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rossta
Хотя бы тем что они живут. Поверьте это очень немало.
Потому что есть миллионы людей в скажем Сирии или Ираке или там Ливии для которых просто жить это уже роскошь.
В 300 километрах от Владивостока взорвали водородную бомбу! Вот о чем надо думать!!!
https://ic.pics.livejournal.com/i_korot
Братанов бандеро-фашистов нагляделись
2014 .Зеленополье.Уничтожение 24-й Львовской механизированной бр и 79-й аэромобильной бр ВСУ
Edited at 2017-09-03 05:34 pm (UTC)
И да, надо поднять бокалы за водородную бомбу Кима.
Теперь пиндосам пора покидать Гуам. Т.к. этот остров - идеальная цель для последующих испытаний. Хотя на двигателях от южмаша заряд долетит и до калифорнии.
Ватные бараны скорее показывайите нам ,либерастам иудам предателям России,подпендосам все свои секреты!!
А то мы при иудах горбаче и эльцине их у вас покупали задёшево,а счас при патриоте Путине вы чехольчиками закрываете!!