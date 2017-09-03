Украинская армия использует боевых кабанов на передовой в зоне АТО (+видео)

РИА Новости | Украинские военные начали использовать боевых кабанов (бойовi вепри) при патрулировании территории в Донбассе. Об этом сообщает "Военное телевидение Украины". По словам военнослужащих, они начали кормить двух поросят армейскими пайками наравне с военными, мать животных была убита. "Если кто-то ходит рядом, они начинают громко рычать, хрюкать и тем самым дают знать, что кто-то рядом есть", — рассказал один из украинских солдат. Другой военнослужащий сообщил, что поросят решили использовать как собак, поскольку на них нет сала.
Ранее президент Украины - верховный главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко заявил, что украинская армия — одна из сильнейших армий Европы.
Источник https://ria.ru/world/20170903/150166267
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Туалет для украинских солдат
Польша аж стену на границе решила воздвигнуть, чтобы от них защищаться. Видимо - не зря.
Они, похоже, знали больше, чем мы все.
Совпадение? Не думаю. =)
хотя в целом грустно нам одной крови воевать
Украинская конечно
не "ведете" его как платный блоггер, я сейчас вам
расскажу интересную историю
Когда сбили малазийский Боинг вы участвовали в одном из телешоу
как эксперт - против пару оппонентов плюс вражеского ведущего
И тогда вам выкатили "эксперта". Что это за эксперт, откуда, где
работает - попробовал пискнуть Коротченко, но ведущий бросился
грудью на амбразуру, блокировал любую информацию о "эксперте"
и дал - через скайп - рассказать довольно жирному мужику с
бульдожьей мордон, лет тридцати с небольшим, всю его "восстановленную"
по фотографиям с Интернета якобы историю передвижений и якобы
точно вычисленную точку пуска. Там еще какие-то деревья сравнивались
на деревенской улице.
После чего вас заставили оправдываться против уже 3х противников
и якобы "точных данных" плюс ведущего подыгрывавшего той стороне
Так вот знакомьтесь - вашим "экспертом" был житель Израиля
и популярный среди еврейского сегмента ЖЖ блоггер "avva"
Это программист, когда-то даже поработавший в компании Livejournal,
сегодня он работает в Гугле (и отказывается кстати высказывать
мнение по поводу скандала о либеральных преследованиях консерваторов
в компании, возможно вы слушали историю с увольнением инженеера
на днях)
Никаким "экспертом" он никогда не был, пересказ в телепрограмме
1:1 воспроизводил его ЖЖ-заметку, скомпилированную из многих
источников -- и в силу какой-то замечательной ненависти к России
он действительно увлекся темой и пытался доказывать - себе в первую
очередь, убедить себя, потом остальных - что Россия опять показала
страшный оскал Мордора, которым она всегда была и остается.
avva
никаких Левад не нужно
этот действовал из энтузиазма.
Он любит побыть интеллектуалом,
поговорить про задачки по математике
или опубликовать шахматные диаграммы,
пробует играть на пианино и интересуется
изучением языков.
Однако как только речь заходит о России -
у него крышу сносит, и в том безумии
он тут же находит стада еврейских комментаторов.
Можете посмотреть, из-за давней работы в Livejournal
он стал популярен, позже его популярность сузилась
до круга "наших" -- и его ЖЖ одно из первых мест
чтобы узнать мнение средней еврейской тусовки, точно
и полно, никаких Левад не нужно.
Re: никаких Левад не нужно
Это про того, который на первой картинке? Так он еще и визжать умеет.
Хм...секрет полишинеля. Как первую волну призвали, так кабаны в ВСУ и появились