Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

Previous Entry Share Next Entry
Украинская армия использует боевых кабанов на передовой в зоне АТО (+видео)
Коротченко
i_korotchenko
September 3rd, 19:19


РИА Новости | Украинские военные начали использовать боевых кабанов (бойовi вепри) при патрулировании территории в Донбассе. Об этом сообщает "Военное телевидение Украины". По словам военнослужащих, они начали кормить двух поросят армейскими пайками наравне с военными, мать животных была убита. "Если кто-то ходит рядом, они начинают громко рычать, хрюкать и тем самым дают знать, что кто-то рядом есть", — рассказал один из украинских солдат. Другой военнослужащий сообщил, что поросят решили использовать как собак, поскольку на них нет сала.



Ранее президент Украины - верховный главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко заявил, что украинская армия — одна из сильнейших армий Европы.

Источник https://ria.ru/world/20170903/1501662670.html , фото УНИАН

Материалы по теме:
Туалет для украинских солдат

Tags:

Posts from This Journal by “Вооруженные Силы Украины” Tag

19 comments :
( 19 comments Leave a comment )
  • 1
2145133
2017-09-03 05:27 pm (UTC)
Боеспособность повышают, видимо.
(Reply) (Thread)
i_korotchenko
2017-09-03 05:29 pm (UTC)
К приему в НАТО готовы!
(Reply) (Parent) (Thread)
geomakss
2017-09-03 05:30 pm (UTC)
Ахахахаха, они там все сами по себе - боевые кабаны.
Польша аж стену на границе решила воздвигнуть, чтобы от них защищаться. Видимо - не зря.
Они, похоже, знали больше, чем мы все.
Совпадение? Не думаю. =)
(Reply) (Thread)
2145133
2017-09-03 05:38 pm (UTC)
Кстате да, пшеки строят стену от чумных свиней. А не являются ли эти кабанчики биологическим оружием, тогда это многое объясняет.
(Reply) (Parent) (Thread)
sergienkodi
2017-09-03 05:31 pm (UTC)
смешно ))

хотя в целом грустно нам одной крови воевать
(Reply) (Thread)
claclu
2017-09-03 06:16 pm (UTC)
Чья армия использует боевых пидарасов из за спин бабулек?
(Reply) (Parent) (Thread)
michaila123
2017-09-04 08:38 pm (UTC)

Украинская конечно

(Reply) (Parent) (Thread)
historic_truth
2017-09-03 05:36 pm (UTC)
Хрен с кабанами. Если вы всё же читаете журнал, а
не "ведете" его как платный блоггер, я сейчас вам
расскажу интересную историю

Когда сбили малазийский Боинг вы участвовали в одном из телешоу
как эксперт - против пару оппонентов плюс вражеского ведущего

И тогда вам выкатили "эксперта". Что это за эксперт, откуда, где
работает - попробовал пискнуть Коротченко, но ведущий бросился
грудью на амбразуру, блокировал любую информацию о "эксперте"
и дал - через скайп - рассказать довольно жирному мужику с
бульдожьей мордон, лет тридцати с небольшим, всю его "восстановленную"
по фотографиям с Интернета якобы историю передвижений и якобы
точно вычисленную точку пуска. Там еще какие-то деревья сравнивались
на деревенской улице.

После чего вас заставили оправдываться против уже 3х противников
и якобы "точных данных" плюс ведущего подыгрывавшего той стороне

Так вот знакомьтесь - вашим "экспертом" был житель Израиля
и популярный среди еврейского сегмента ЖЖ блоггер "avva"
Это программист, когда-то даже поработавший в компании Livejournal,
сегодня он работает в Гугле (и отказывается кстати высказывать
мнение по поводу скандала о либеральных преследованиях консерваторов
в компании, возможно вы слушали историю с увольнением инженеера
на днях)

Никаким "экспертом" он никогда не был, пересказ в телепрограмме
1:1 воспроизводил его ЖЖ-заметку, скомпилированную из многих
источников -- и в силу какой-то замечательной ненависти к России
он действительно увлекся темой и пытался доказывать - себе в первую
очередь, убедить себя, потом остальных - что Россия опять показала
страшный оскал Мордора, которым она всегда была и остается.

avva
(Reply) (Thread)
2145133
2017-09-03 05:44 pm (UTC)
Ви таки не в курсе, шо все израильские блогеры с рождения эксперты по всему? За 30 шекелей он вам еще и выживших свидетелей приведет с местной помойки.
(Reply) (Parent) (Thread)

никаких Левад не нужно

historic_truth
2017-09-03 05:53 pm (UTC)
.. как показывают заметки в его ЖЖ,
этот действовал из энтузиазма.

Он любит побыть интеллектуалом,
поговорить про задачки по математике
или опубликовать шахматные диаграммы,
пробует играть на пианино и интересуется
изучением языков.

Однако как только речь заходит о России -
у него крышу сносит, и в том безумии
он тут же находит стада еврейских комментаторов.

Можете посмотреть, из-за давней работы в Livejournal
он стал популярен, позже его популярность сузилась
до круга "наших" -- и его ЖЖ одно из первых мест
чтобы узнать мнение средней еврейской тусовки, точно
и полно, никаких Левад не нужно.
(Reply) (Parent) (Thread)

Re: никаких Левад не нужно

2145133
2017-09-03 05:57 pm (UTC)
Отож, каждый второй Мойша - эксперт. И наоборот.
(Reply) (Parent) (Thread)
detonator666
2017-09-03 05:38 pm (UTC)
Средства обмана кабанов уже существуют:

(Reply) (Thread)
alex_e_enko
2017-09-03 06:17 pm (UTC)
Автору поста - кастрацию за дезу
(Reply) (Thread)
kravchinskih
2017-09-04 02:41 am (UTC)
А чему удивляться, если у них хряк у власти?)))
(Reply) (Thread)
physfak_69
2017-09-04 07:06 am (UTC)
Если кто-то ходит рядом, они начинают громко рычать, хрюкать и тем самым дают знать, что кто-то рядом есть", — рассказал один из украинских солдат. >>>>
Это про того, который на первой картинке? Так он еще и визжать умеет.
(Reply) (Thread)
michaila123
2017-09-04 08:38 pm (UTC)

Хм...секрет полишинеля. Как первую волну призвали, так кабаны в ВСУ и появились

(Reply) (Thread)
analisavr
2017-09-08 11:27 pm (UTC)
Я думаю, они скоро и собакой не побрезгуют, не то что кабаном без сала! ))
(Reply) (Thread)
( 19 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

Sep2017

S
M
T
W
T
F
S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

No account? Create an account