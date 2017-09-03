Украинская армия использует боевых кабанов на передовой в зоне АТО (+видео)

| Украинские военные начали использовать боевых кабановпри патрулировании территории в Донбассе. Об этом сообщает "Военное телевидение Украины". По словам военнослужащих, они начали кормить двух поросят армейскими пайками наравне с военными, мать животных была убита. "Если кто-то ходит рядом, они начинают громко рычать, хрюкать и тем самым дают знать, что кто-то рядом есть", — рассказал один из украинских солдат. Другой военнослужащий сообщил, что поросят решили использовать как собак, поскольку на них нет сала.Ранее президент Украины - верховный главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко заявил, что украинская армия — одна из сильнейших армий Европы.