Северная Корея показала компактную термоядерную боеголовку для МБР

Государственное телевидение КНДР показало сюжет о посещении северокорейским лидером Ким Чен Ыном Институте ядерных вооружений, где он осмотрел компактную термоядерную боеголовку для баллистической ракеты "Хвасон-14" - именно такая была использована в ходе проведенных на днях ядерных испытаний "водородной бомбы".
Как сообщает государственное информационной агентство ЦТАК, "товарищ Ким Чен Ын собственноручно подписался под приказом о решительном проведении этого испытания". Также говорится, что испытания будут проводиться для "оснащения МБР в рамках достижения целей завершающего этапа в совершенствовании ядерных сил».
Но США постоянно твердят о возврате производств из Азии и на что тогда Китай купит сахар?
А о Китае я найду с кем поговорить.
Китай не спишешь, почему списали СССР - нефть стоила 14 долларов на протяжении 20 лет. что делает Китай и вообще мы настолько мизер по сравнению с Китаем в плане ВВП, что Китай не спишет уже никто, а вот Китай списать может вполне. любого. даже США. только зачем это нужно.
Да где там, каждый россеянен ведь букварь скурил с коноплей еще до школы. У скрепоносцев россеяненов и номера-то как у каторжников вместо имен. Даже погоняло себе придумать не могут.
Хвантастычна.
Как ребёнок радовался и хвастался внезапными ништяками, а теперь им и его бровадой воспользуются те, кто устраивает провокации под ложным флагом!
Считайте, что ядерная атака КНДР, не важно на кого и где - уже состоялась.
Со всеми вытекающими последствиями.
Ын будет сильно удивлён могуществом своих холостых ракет.