Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Северная Корея показала компактную термоядерную боеголовку для МБР
Коротченко
i_korotchenko
September 3rd, 23:58


Государственное телевидение КНДР показало сюжет о посещении северокорейским лидером Ким Чен Ыном Институте ядерных вооружений, где он осмотрел компактную термоядерную боеголовку для баллистической ракеты "Хвасон-14" - именно такая была использована в ходе проведенных на днях ядерных испытаний "водородной бомбы".

Как сообщает государственное информационной агентство ЦТАК, "товарищ Ким Чен Ын собственноручно подписался под приказом о решительном проведении этого испытания". Также говорится, что испытания будут проводиться для "оснащения МБР в рамках достижения целей завершающего этапа в совершенствовании ядерных сил».

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Posts from This Journal by “Северная Корея” Tag

39 comments :
( 39 comments Leave a comment )
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travnikovug
2017-09-03 10:06 pm (UTC)
При внимательном рассмотрении устройства можно увидеть, что у всех болтов на шляпке надпись - MADE IN USA. Вот оказывается как?
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andrewsoa
2017-09-03 11:10 pm (UTC)
с Южмаша же, Юкрейн!
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chuzhoi_670
2017-09-04 01:28 am (UTC)
И туда дотянулся проклятый госдеп?
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koldoblin
2017-09-04 02:08 am (UTC)
Таких даже в США больше нет. Откуда они у корейцев?
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2145133
2017-09-04 03:59 am (UTC)
Военторг работает
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ivanbrovkinkrym
2017-09-03 10:11 pm (UTC)
Суровые ребята... дресс-код соответствует
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koldoblin
2017-09-04 02:09 am (UTC)
Толстому бы ещё в рот сосульку на палочке засунуть..
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v_otaku
2017-09-04 03:39 am (UTC)
Он вам УЖЕ засунул.
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razum
2017-09-03 10:33 pm (UTC)
Развод, 100%.
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detonator666
2017-09-04 02:01 pm (UTC)
Тем хуже для Корейцев и для всех остальных, включая нас.
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big_lebovvski
2017-09-03 10:44 pm (UTC)
боеголовка на болтах это сильно. что непонятно - зачем им это нужно то. ну будут дальше выёбываться сотрут просто в порошок. не америкосы так мы. мне наш ДВ жалко больше чем тупорылых рабов в северной корее.
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lozhkamyoda_73
2017-09-03 11:49 pm (UTC)
Им это нужно чтобы США не списали Китай, как они это сделали с СССР.
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chuzhoi_670
2017-09-04 01:27 am (UTC)
В Китае очереди за сахарным песком?
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lozhkamyoda_73
2017-09-04 01:39 am (UTC)
Пока доллары текут в Китай - с чего бы им иметь дефицит сахара?
Но США постоянно твердят о возврате производств из Азии и на что тогда Китай купит сахар?
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chuzhoi_670
2017-09-04 01:42 am (UTC)
В Китае только американские заводы? Дайте ссылку на ваш источник.
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lozhkamyoda_73
2017-09-04 01:43 am (UTC)
Вы идиот. Займитесь лучше этим вопросом.
А о Китае я найду с кем поговорить.
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chuzhoi_670
2017-09-04 01:44 am (UTC)
Вы не ответили на вопрос. Засчитывать слив?
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big_lebovvski
2017-09-04 06:05 am (UTC)
прочитал ваше обсуждение с товарищем тоже с циферками в нике. вы оба занимаетесь сетевым маркетингом? если не поняли, то пояснять не буду лень.

Китай не спишешь, почему списали СССР - нефть стоила 14 долларов на протяжении 20 лет. что делает Китай и вообще мы настолько мизер по сравнению с Китаем в плане ВВП, что Китай не спишет уже никто, а вот Китай списать может вполне. любого. даже США. только зачем это нужно.
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lozhkamyoda_73
2017-09-04 08:01 am (UTC)
Всё подчинено циклам. Если вы их не понимаете, то это долго объяснять. Размер ВВП значения не имеет. Эти же циклы видны и в античности, и сейчас.
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mitrichu
2017-09-04 12:20 am (UTC)
Уже не сотрут в порошок.
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big_lebovvski
2017-09-04 06:07 am (UTC)
боеголовка на болтах это сильно. примерно 50-е годы прошлого века.
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mitrichu
2017-09-04 08:06 am (UTC)
Этого достаточно.
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yriar
2017-09-03 11:51 pm (UTC)
действительно водородная...из 1-2 поколения...плутониевый поджиг..180 Кт...а ракета уже на 1880 км... решил завоевать южную корею...а эти вооружения чтобы США не вмешивались...удостоверено...
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mitrichu
2017-09-04 12:20 am (UTC)
да. По виду - очень похоже.
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al_fuhrmann
2017-09-04 01:21 am (UTC)
Северная Корея показала кастрюльку. А весь мир показал вам средний палец. А вы рассматриваете северокорейскую кастрюльку.
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2145133
2017-09-04 04:00 am (UTC)
Бгггг соснул хуйца, пендос задроченный?
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al_fuhrmann
2017-09-04 04:11 am (UTC)
Бля, что ни россеянен, то "хуйца", "соснуть", "задроченный". У вас там в чердаке лысом еще что-нибудь помещается?

Да где там, каждый россеянен ведь букварь скурил с коноплей еще до школы. У скрепоносцев россеяненов и номера-то как у каторжников вместо имен. Даже погоняло себе придумать не могут.
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2145133
2017-09-04 05:06 am (UTC)
Соси шлюха, я тебе полное ебало накидаю, бггг
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chuzhoi_670
2017-09-04 01:26 am (UTC)
Судя по комментам - у "патриотов" разрыв мозга: с одной стороны толстячок явно оборзел, угрожает безопасности нашего Дальнего Востока и его нужно мочить в сортире. С другой стороны именно это планируют делать и США, а "патриот" точно знает, что для пользы России нужно все делать наперекор злобным пиндосам, которые, как говорят по Первому, совершают по всему миру цветные революции. Так мочить - или не допускать этой самой цветной?? И по телевизору нет подсказки, и начальство молчит, и даже сам военный эксперт Коротченко не выказывает своей позиции... В задумчивости патриот, хе-хе..
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v_dokumentiki
2017-09-04 05:23 am (UTC)
Спакуха. Нам он ничем не угрожает. А вот пиндосские холуи начинают местами жалеть что они пиндосские холуи.
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Григорий Чуркинский
2017-09-04 01:42 am (UTC)
Путин разыгрывает северокорейскую карту, кормит их, вооружает, даёт методички как себя вести, ему помогает в этом Китайский друг. Ведь на кону бабло Путина и его друзей, а вот кормушки как Россия они не хотят лишиться.
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sibrp
2017-09-04 02:58 am (UTC)
– На коне… бабло… путана, – выдал Гриша с драбадана.
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fc_korolev
2017-09-04 05:04 am (UTC)
Иди опохмелись
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nikos_kostakis
2017-09-04 04:55 am (UTC)
Ага, ракета "Хвасон".
Хвантастычна.
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v_dokumentiki
2017-09-04 05:26 am (UTC)
Кимыч радует уж который месяц. Желаю дальнейших успехов дорогому товарищу.
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Сашка Чибдрков
2017-09-04 07:00 am (UTC)
бандеровцы всё таки продали ЫЫну бомбу :-) :-)
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spmen
2017-09-04 08:35 am (UTC)
Дай бог не единственная.
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detonator666
2017-09-04 02:08 pm (UTC)
Ын ИДИОТ!

Как ребёнок радовался и хвастался внезапными ништяками, а теперь им и его бровадой воспользуются те, кто устраивает провокации под ложным флагом!

Считайте, что ядерная атака КНДР, не важно на кого и где - уже состоялась.
Со всеми вытекающими последствиями.
Ын будет сильно удивлён могуществом своих холостых ракет.
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strezhevoy_azh
2017-09-10 04:49 pm (UTC)
А весь мир смотрит на Ына и думает, что это только сбрендивший с ума кровавый диктатор мог отказаться от планов по созданию ядерной бомбы в обмен на мечту построить реку в пустыне.
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