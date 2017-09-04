Дальний Восток: экономика и безопасность

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай для участия в саммите БРИКС. Однако главной темой его переговоров в ходе первого дня пребывания в Поднебесной стало прошедшее в Северной Корее испытание водородной бомбы. Данное событие крайне негативно повлияло на международную безопасность, поставив мир на грань новой широкомасштабной войны на Корейском полуострове. С угрозами в адрес КНДР выступил шеф Пентагона Джеймс Мэттис, который после совещания у президента Трампа заявил, что США обладают возможностями полностью уничтожить Северную Корею.
В сложившейся ситуации Путин вновь призвал искать политико-дипломатическое решение проблемы Северной Кореи, и понятно почему: ограниченная ядерная война между США и КНДР может привести к радиоактивному заражению российского Дальнего Востока и сотням тысяч северокорейских беженцев, которые устремятся на территорию РФ чтобы найти спасение от ужасов этой войны. Точно в такой же ситуации, как и Россия. находится Китай, также имеющий общую границу с КНДР.
На встрече президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина лидеры двух стран отметили «важность недопущения хаоса на Корейском полуострове, важность проявления всеми сторонами сдержанности».
Кроме того, ситуация вокруг Северной Кореи была затронута в ходе телефонного разговора Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Москва и Токио осудили новое ядерное испытание как нарушающее резолюции Совбеза ООН и международное законодательство, угрожающее миру и стабильности на Дальнем Востоке. Вместе с тем президент России и в этом разговоре подчеркнул, что международное сообщество должно «не поддаваться эмоциям, а действовать спокойно и взвешенно».
Тем самым Путин еще раз послал ясный сигнал всем вовлеченным в конфликт сторонам, что Россия настаивает на мирном разрешении кризиса и сделает все необходимое для этого.
На самом саммите БРИКС, как ожидается, Владимир Путин выступит за продвижение совместных российско-китайских мирных инициатив по решению ядерной проблемы на Корейском полуострове. Президент России также планирует призвать лидеров стран БРИКС подключиться к процессу урегулирования ситуации в Сирии, восстановлению этой страны.
Кроме того, глава Российского государства выскажется против роста протекционизма в мире и практики односторонних санкций, а также предложит ускорить реформу МВФ. На полях саммита также пройдет встреча с членами Делового совета БРИКС, где Путин даст оценку работе этой структуры, выскажет мнение о дальнейших планах.
В понедельник запланированы переговоры президента РФ с главами зарубежных государств. Путин встретится с премьер-министром Индии, президентом Египта, премьером Таиланда, президентом Южной Африки.
Отметим, что участие Путина в саммите БРИКС носит не протокольный, а вполне конкретный характер: в этом году впервые на данной площадке состоится презентация четырех регионов России - Ульяновской и Калужской областей, Республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа. Руководители этих субъектов лично расскажут о потенциале регионов, о тех мерах поддержки, которые сегодня созданы как для внутреннего российского бизнеса, так и для иностранных компаний.
01.
02.
03.
04,
фото: пресс-служба президента РФ
Re: сосн=ет там вова в секретной комнате
У РФ всего три союзника...
без фанатизма !Конечно,геополитика тоньше,чем "писает комар",но , "дружба" с Китаем ,всё больше напоминает дружбу черепахи и скорпиона,волка и ягнёнка,пусть даже имеющего крепкие зубы .В этой незамысловатой притче ,окончание неприятное и предсказуемое...
Только вместе с Южной - до Сеула 30км
И это после того как контрсанкции применили даже к Норвегии, которая единственной из всех европейских стран к санкциям против России не присоединялась. Плюс у нас на каждом углу "импортозамещение". Или одни слова для "западных партнеров", другие - для "внутреннего пользования".
Можно было просто "Путин встретился с Китайцами и не обсудил ничего нового"
И более чётко прозвучала необходимость перейти на взаиморасчёты в национальных валютах.
Китай занял более выраженную позицию. Выделенные Китаем несколько десятков миллионов долларов на развитие совместного банка - сумма небольшая, но это уже движение вперёд.
Состоявшийся саммит, на мой взгляд, показал, что однополярному миру приходит конец.