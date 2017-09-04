Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Дальний Восток: экономика и безопасность
Коротченко
i_korotchenko
September 4th, 7:18


Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай для участия в саммите БРИКС. Однако главной темой его переговоров в ходе первого дня пребывания в Поднебесной стало прошедшее в Северной Корее испытание водородной бомбы. Данное событие крайне негативно повлияло на международную безопасность, поставив мир на грань новой широкомасштабной войны на Корейском полуострове. С угрозами в адрес КНДР выступил шеф Пентагона Джеймс Мэттис, который после совещания у президента Трампа заявил, что США обладают возможностями полностью уничтожить Северную Корею.

В сложившейся ситуации Путин вновь призвал искать политико-дипломатическое решение проблемы Северной Кореи, и понятно почему: ограниченная ядерная война между США и КНДР может привести к радиоактивному заражению российского Дальнего Востока и сотням тысяч северокорейских беженцев, которые устремятся на территорию РФ чтобы найти спасение от ужасов этой войны. Точно в такой же ситуации, как и Россия. находится Китай, также имеющий общую границу с КНДР.

На встрече президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина лидеры двух стран отметили «важность недопущения хаоса на Корейском полуострове, важность проявления всеми сторонами сдержанности».

Кроме того, ситуация вокруг Северной Кореи была затронута в ходе телефонного разговора Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Москва и Токио осудили новое ядерное испытание как нарушающее резолюции Совбеза ООН и международное законодательство, угрожающее миру и стабильности на Дальнем Востоке. Вместе с тем президент России и в этом разговоре подчеркнул, что международное сообщество должно «не поддаваться эмоциям, а действовать спокойно и взвешенно».

Тем самым Путин еще раз послал ясный сигнал всем вовлеченным в конфликт сторонам, что Россия настаивает на мирном разрешении кризиса и сделает все необходимое для этого.

На самом саммите БРИКС, как ожидается, Владимир Путин выступит за продвижение совместных российско-китайских мирных инициатив по решению ядерной проблемы на Корейском полуострове. Президент России также планирует призвать лидеров стран БРИКС подключиться к процессу урегулирования ситуации в Сирии, восстановлению этой страны.

Кроме того, глава Российского государства выскажется против роста протекционизма в мире и практики односторонних санкций, а также предложит ускорить реформу МВФ. На полях саммита также пройдет встреча с членами Делового совета БРИКС, где Путин даст оценку работе этой структуры, выскажет мнение о дальнейших планах.

В понедельник запланированы переговоры президента РФ с главами зарубежных государств. Путин встретится с премьер-министром Индии, президентом Египта, премьером Таиланда, президентом Южной Африки.

Отметим, что участие Путина в саммите БРИКС носит не протокольный, а вполне конкретный характер: в этом году впервые на данной площадке состоится презентация четырех регионов России - Ульяновской и Калужской областей, Республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа. Руководители этих субъектов лично расскажут о потенциале регионов, о тех мерах поддержки, которые сегодня созданы как для внутреннего российского бизнеса, так и для иностранных компаний.

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фото: пресс-служба президента РФ

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Posts from This Journal by “Китай” Tag

24 comments :
( 24 comments Leave a comment )
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2145133
2017-09-04 05:21 am (UTC)
Полагаю, на этих саммитах есть секретная комнатка, где обсуждают, как уничтожить дружно пендостан. Это хорошо.
(Reply) (Thread)
powerforpeople
2017-09-04 05:30 am (UTC)
И как дураков научить строить хорошие и долговечные дороги. И это тоже хорошо! )
(Reply) (Parent) (Thread)
2145133
2017-09-04 05:32 am (UTC)
Пендостану хорошие дороги больше не понадобятся, бггггг
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
2145133
2017-09-04 07:58 am (UTC)
У меня дороги всяко лучше твоих, говно хохляцкое.
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2145133
2017-09-04 08:27 am (UTC)
Инвалидами мозга во всех моих ветках.
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Orion24rus
2017-09-04 07:05 am (UTC)
и какую часть рф еще продать китайцам.
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2145133
2017-09-04 08:13 am (UTC)
Если бы там жили свинорылые, то так бы оно и было.
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Re: сосн=ет там вова в секретной комнате

2145133
2017-09-04 08:26 am (UTC)
2121212121
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У РФ всего три союзника...

alexboev51
2017-09-04 06:03 am (UTC)
Американцы не похожи на самураев,японцы и южнокорейцы - тем более !Так что идти " во банк " ради призрачной угрозы - чревато .Главное -
без фанатизма !Конечно,геополитика тоньше,чем "писает комар",но , "дружба" с Китаем ,всё больше напоминает дружбу черепахи и скорпиона,волка и ягнёнка,пусть даже имеющего крепкие зубы .В этой незамысловатой притче ,окончание неприятное и предсказуемое...
(Reply) (Thread)
kindphoto
2017-09-04 06:23 am (UTC)
Я вот одного не пойму. У Америки для производства атомной бомбы было всё, учёные, деньги, материалы - делай себе на здоровье. И как она этим распорядилась? У Северной Кореи для производства бомбы не было ничего, ни денег, ни учёных, не материалов - всё своими силами. И почему она не имеет права на такое оружие? Мне кажется, отношение Кореи к этому оружию, будет гораздо серьёзнее чем у Америки.
(Reply) (Thread)
art_f
2017-09-04 06:42 am (UTC)
>> заявил, что США обладают возможностями полностью уничтожить Северную Корею

Только вместе с Южной - до Сеула 30км
(Reply) (Thread)
powerforpeople
2017-09-04 06:50 am (UTC)
При ядерном ударе Штатами по Корее, адекватным ответом будет удар по какому соседу США - Мексике, Кубе или Никарагуа? )
(Reply) (Thread)
mercant
2017-09-04 06:54 am (UTC)
"Кроме того, глава Российского государства выскажется против роста протекционизма в мире" WHAT???
И это после того как контрсанкции применили даже к Норвегии, которая единственной из всех европейских стран к санкциям против России не присоединялась. Плюс у нас на каждом углу "импортозамещение". Или одни слова для "западных партнеров", другие - для "внутреннего пользования".
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ivanbrovkinkrym
2017-09-04 06:57 am (UTC)
Хорошие новости. Одна беда: внутреннего рынка у России, как бы, нет, поскольку так говорит сам президент (он всё время ссылается на понятие "мировой рынок"). Государству нужно срочно его строить. Это в интересах России.
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living999999999
2017-09-04 07:21 am (UTC)
Третья мировая будет между США и Китаем, на территории РФ.
(Reply) (Thread)
Павел Горяинов
2017-09-04 07:50 am (UTC)
Формально-протокольное описание с нулевой информативностью.
Можно было просто "Путин встретился с Китайцами и не обсудил ничего нового"
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manul_a
2017-09-04 07:52 am (UTC)
для начала надо бы научиться перестать врать: про ЕС показывают страшные Апокалиптические картинки с мигрантами, а то что у нас творится (особенно по мусульманским праздником в городах) - никогда, про ЕС показывают теракты, а то что у нас в Сургуте произошло и в Екатеринбурге - молчок, в эпоху тырнета это все смотрится особенно тупо, и так все знают же)
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dubnana
2017-09-05 11:05 am (UTC)
На саммите БРИКС принято верное решение расширить его состав.
И более чётко прозвучала необходимость перейти на взаиморасчёты в национальных валютах.
Китай занял более выраженную позицию. Выделенные Китаем несколько десятков миллионов долларов на развитие совместного банка - сумма небольшая, но это уже движение вперёд.
Состоявшийся саммит, на мой взгляд, показал, что однополярному миру приходит конец.
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