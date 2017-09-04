Дальний Восток: экономика и безопасность

Китайский боевой лазер На выставке вооружений IDEX-2017 китайская компания POLY DEFENCE продемонстрировала модель мобильного боевого лазера Silent Hunter ("Безмолвный…

Китайский ОБТ VT4 Китай продемонстрировал ОБТ VT4 на выставке вооружений IDEX-2017. Постарался максимально подробно дать представление об этой машине в публикуемой…

США сделают все, чтобы помешать Китаю построить Новый шелковый путь Телеканал "Звезда" | Вашингтон сделает все возможное, чтобы раскачать ситуацию в Центральной Азии и помешать строительству Нового шелкового пути.…

Малогабаритная китайская управляемая авиационная бомба FT-9 калибра 50 кг На выставке вооружений LIMA-2017 Китай продемонстрировал управляемую бомбу FT-9, носителями которой могут быть как боевые самолеты, так и ударные…

Китай построил и испытал самый большой в мире самолет-амфибию (видео) Крупнейший в мире гидросамолет AG600 успешно прошел испытания в Китае. Пройденные наземные тесты подтверждают базовую готовность машины к…

Пекин не забывает напоминать соседям, кто контролирует южные моря На каждой крупной выставке вооружений - и салон LIMA-2017 в Малайзии не стал исключением - Китай не забывает напоминать своим соседям, кто…

Получил приглашение от китайского посла на прием по случаю 66-летия КНР Опубликовал пост Несмотря на партнерство, Россия должна учитывать военную мощь Китая, а на следующий день последовала реакция. В редакцию журнала…

Несмотря на партнерство, Россия должна учитывать военную мощь Китая РСН | Несмотря на партнёрство с Китаем, Россия должна учитывать военную мощь Пекина, сказал «Русской службе новостей» главный редактор журнала…