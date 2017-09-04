Репетиция ответного удара: на маршруты боевого патрулирования вышли 11 ракетных полков ПГРК

На маршруты боевого патрулирования от Тверской до Иркутской областей в рамках учений РВСН вышли 11 ракетных полков ПГРК «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс». Треть из них совершает интенсивные маневренные действия. Смена позиций автономных пусковых установок производится как в дневное, так и ночное время. Наряду с задачами и вводными по приведению соединений в различные степени боевой готовности, а также совершением маневренных действий ПГРК, обязательно отрабатываются вопросы по освоению новых районов боевого патрулирования.
Вводные о новых маршрутах носят внезапный характер, как правило, на фоне решения широкого спектра задач по противодействию диверсионным формированиям условного противника. В рамках учения отработка совместных задач с ракетными полками подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» организована в 20 регионах страны.
Противодействие ракетчиков условным диверсантам дополнительно осложняется заблаговременной заброской сил специального назначения, имитирующих условного противника, в районы несения боевого дежурства ракетными полками ПГРК на полевых позициях.
К моменту начала действий условные диверсанты заранее изучают район, прорабатывают места установки взрывных устройств, устройства засад и маршруты отхода в случае столкновения с противодиверсионными силами.
Во время марша колонн в заданный район ракетчики получили вводную о применении условными диверсантами химического оружия. Атака была совершена в труднопроходимом районе, где не было возможности проложить объездной маршрут. Ракетные полки успешно преодолели условно зараженные участки, после чего силами РХБЗ была проведена полная обработка более 100 единиц крупногабаритной техники от возможных остатков отравляющих или радиоактивных веществ. Также подразделения химзащиты выполнили обработку личного состава ракетных полков, дегазацию обмундирования и оружия.
Перемещения групп «противника» преимущественно были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям ракетного полка. Это позволило подразделениям охраны скорректировать действия по блокированию угрозы. Для блокирования ДРФ, а также дальнейшего прикрытия опасных направлений применялись подвижные отряды заграждения соединений с УМЗ (универсальный минный заградитель).
Подвижные отряды дистанционно поставили противопехотные мины кассетного снаряжения. Протяженность заграждения составила несколько километров. Выбор и освоение новых маршрутов боевого патрулирования позволит командирам ракетных полков отрабатывать различные временные нормативы при принятии решения на вывод ракетных комплексов в новые районы.
В настоящее время различные вводные также отрабатывают подразделения обеспечения и охраны РВСН, в частности, они впервые оборудуют полевые склады инженерных боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения, горюче-смазочных материалов, продовольственные и вещевые. В мероприятиях задействовано около 400 ед. крупногабаритной техники.
В этом году РВСН проведут более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.
Источник: http://www.armstrade.org/includes/perio
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А ведь может растащит и на Запад, вплоть до Байкала.
Помню, В.В. обещал - мы больше не допустим боевых действий на НАШЕЙ территории.
Что-то вроде последнего предупреждения, ... ну или сразу массированный удар термоядерный агрессора чтоб разгромить.
Edited at 2017-09-06 04:30 am (UTC)