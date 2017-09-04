Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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ВВС США готовят пятый запуск орбитального беспилотника Х-37B
Коротченко
i_korotchenko
September 4th, 13:23


Командование ВВС США заявило о намерении 7 сентября осуществить очередной запуск экспериментального орбитального беспилотного летательного аппарата многоразового применения X-37B. Как ожидается, «Орбитальная модель-лаборатория» OTV (Orbital Test Vehicle) впервые будет выведена на орбиту ракетой-носителем Falcon-9 компании SpaceX, запуск которой будет произведен со стартовой площадки на мысе Канаверал (шт. Флорида). Ранее запуск выполнялся с использованием ракеты-носителя «Атлас-5/501».

Это полет станет пятым для аппарата X-37B. По информации ВВС США, он должен продемонстрировать возможность обеспечения быстрого вывода на орбиту и испытаний появляющихся космических технологий. На борту X-37B также планируется разместить разработанную Научно-исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL) новую полезную нагрузку, получившую обозначение ASETS-II (Advanced Structurally Embedded Thermal Spreader), для проведения испытаний экспериментальной электроники и колебаний тепловых труб в ходе продолжительного космического полета.

X-37B - один из наиболее современных многоразовых космических аппаратов, предназначенный для выполнения задач на околоземной орбите. Его разработка началась в 1999 году после заключения НАСА с компанией Boeing контракта стоимостью 173 млн. долл. С 2004 года руководство проектом осуществляется Военно-воздушными силами США.

Аппарат разработан компанией Boeing Defense, Space & Security при участии исследовательских лабораторий программ X-40 ВВС США, X-37 НАСА и X-37 Агентства перспективных исследовательских программ Минобороны США. Проектирование, производство и испытания систем выполнены на предприятиях Boeing в Хантингтон-Бич, Сил Бич и Эль Сегундо (шт. Калифорния).

По заявлению разработчиков, конструкция X-37B сочетает лучшие качества самолета и космического корабля, что позволяет гибко использовать его для выполнения различенных задач. Длина аппарата составляет 8,9 м, высота – 2,9 м, размах крыла – более 4,5 м, стартовая масса – 4995 кг. Запуск выполняется вертикально с использованием ракеты-носителя, посадка – автономно – по-самолетному.

Запуск первого X-37B (OTV-1) состоялся 22 апреля 2010 года. Аппарат выполнял задачи на орбите в течение 224 суток. OTV-1 стал первым беспилотным космическим аппаратом США, который возвратился из космоса и выполнил посадку самостоятельно. OTV-2, запуск которого был произведен 5 марта 2011 года, находился на орбите 468 суток. Третий запуск был произведен 11 декабря 2012 года. Длительность полета была увеличена до 674 суток.

Старт OTV-4 состоялся 20 мая 2015 года. Аппарат приземлился в космическом центре им. Джона Кеннеди НАСА 7 мая 2017 года. Это первая посадка X-37B на полосу во Флориде. Ранее аппараты садились на авиабазе Ванденберг (шт. Калифорния). OTV-4 находился на орбите почти два года – 718 суток, что увеличило общую продолжительность полетов аппаратов данного типа до 2085 суток.

Источник: http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2017/0904/121042979/detail.shtml , фото ВВС США

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Posts from This Journal by “ВВС США” Tag

18 comments :
( 18 comments Leave a comment )
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flat_area
2017-09-04 12:28 pm (UTC)
Интересно, сколько туда можно натолкать ядерных боеголовок, которые готовы к применению в любой момент?
(Reply) (Thread)
detonator666
2017-09-04 02:20 pm (UTC)
Да какая разница. Садиться ему будет некуда.
(Reply) (Parent) (Thread)
smsdoc
2017-09-04 12:46 pm (UTC)
Интересно, какая у него орбита будет?
(Reply) (Thread)
barbuljak
2017-09-04 01:16 pm (UTC)
шоб оно поломалось,а мыс канаверал чтобы смыло)
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vovik01
2017-09-04 01:18 pm (UTC)

Русский:"Господи, сделай чтобы у соседа корова сдохла!")))

Может лучше самим что-то сделать?

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barbuljak
2017-09-04 01:40 pm (UTC)
я не русский) и это не русское выражение)

про сделать,это из другой оперы.Эти твари изуродовали мою страну и поэтому я желаю им наказания за их мировой экстремизм
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hydradominatus
2017-09-04 06:09 pm (UTC)
Еще один ватный уебок стенает в Интернете.
Твою страну изуродовало такое же тупое пропитое быдло как и ты сам.
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barbuljak
2017-09-04 06:18 pm (UTC)
не пидарасина рагульская.Это ты скакало в наркоманском угаре
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hydradominatus
2017-09-05 05:38 am (UTC)
Рюзге поцреоту всюду мерешатся пидорасы, наверное тяжелая травма в детстве дает о себе знать.
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barbuljak
2017-09-05 09:35 am (UTC)
украинське рагулье знову фантазуе и серит лайном в журналах россиян.Пиздуй тварино щеневмерлая на цензор
(Reply) (Parent) (Thread)
rumataest0rsky
2017-09-04 01:53 pm (UTC)
Приятно видеть торжество научного разума при поддержке ведущей мировой экономики.
И, конечно, приятно видеть, как лаптями щи хлебают.
(Reply) (Thread)
maya4ok4
2017-09-04 02:43 pm (UTC)
> И, конечно, приятно видеть, как лаптями щи хлебают.

Во блин - сколько живу никогда такого не видел. Подскажете адресок где посмотреть?
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Re: не в тему

strezhevoy_azh
2017-09-06 05:47 am (UTC)
Это было в 2012 году.
"Следователи из Москвы, посетившие Апеннины с целью установления судеб усыновленных детей смогли найти следы только 5 малышей из более чем 1.200."

Пока российские следователи искали пропавших детей в Риме, Неаполе и Генуе, министр МВД Италии Роберто Марони сделал сенсационное заявление, что «исчезнувшие» 1260 малышей из России попали в частные клиники по пересадке органов. «Малолетние иммигранты оказываются «золотым дном» для торговцев живым товаром, которые продают их органы, – заявил Марони на ежегодной ассамблее ЮНИСЕФ в Риме. – Мы имеем основания говорить о торговле детскими органами. И признаки торговли уже обнаружены в Италии». Заодно министр огласил страшные цифры: с 1974 по 2008 г. в Италии бесследно исчезли 9.802 несовершеннолетних, 8.080 из которых – иностранцы. По его сведениям, сегодня в Италии еженедельно пропадают 8 детей. «Эти «невидимые дети» приезжают из далеких стран и исчезают в никуда, – утверждает газета «La Stampa», – например, с острова Лампедуза (Сицилия), где расположены приемные пункты для нелегальных иммигрантов, в 2009 году из 1320 детей исчезли более 400».

Я так понимаю, скандал тихо замяли, а какие выводы сделали даже не знаю.

А вообще по некоторым сведениям продажа органов - самый прибыльный бизнес на черном рынке после наркотиков. Незаконный оборот оружия и проституция на третьем четвертом местах.

Подпиткой является любой вооруженный конфликт (в Сирии, Ливии, на Украине), неразбериха с беженцами в принимающих странах, реже связываются с усыновлением.

По этой причине американцам запретили усыновлять наших детей.
Там им открытым текстом заявляли уже, что на органы наших детей разбирают.

Николай МАЛИШЕВСКИЙ: "В самих США вопрос донорства органов разрешен простым образом – для взрослого порой достаточно поставить галочку на обратной стороне водительского удостоверения. Для ребенка – достаточно согласия родителей. А если ребенок не родной? Задавшись этим вопросом, мы вплотную подходим к ответу на другой вопрос: почему запрет на усыновление русских детей вызвал в США такую бешеную реакцию."
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spmen
2017-09-04 05:42 pm (UTC)
Это почти не маневрирующий макет ракетоплана. Никакой особой боевой нагрузки он не несет. Только шпионское. Крупная и легкая мишень на низкой орбите.
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Виктор Петров
2017-09-04 09:40 pm (UTC)
Забудь про спутники шпионы они только в шаттл поместятся, официально же написано проводят испытание электроники ,на самом деле вероятно идут работы по созданию воздушно-космических самолетов.
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spmen
2017-09-05 03:46 pm (UTC)
Смотря какое оборудование, может будет достаточно и 10 кг. До воздушно-космических самолетов пока очень далеко. Пока отрабатываются только такие вот макеты.
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Виктор Петров
2017-09-06 09:55 am (UTC)
Уже от макетов перешли к технической реализации ,это пока только первый шаг .
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