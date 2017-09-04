ВВС США готовят пятый запуск орбитального беспилотника Х-37B

Командование ВВС США заявило о намерении 7 сентября осуществить очередной запуск экспериментального орбитального беспилотного летательного аппарата многоразового применения X-37B. Как ожидается, «Орбитальная модель-лаборатория» OTV (Orbital Test Vehicle) впервые будет выведена на орбиту ракетой-носителем Falcon-9 компании SpaceX, запуск которой будет произведен со стартовой площадки на мысе Канаверал (шт. Флорида). Ранее запуск выполнялся с использованием ракеты-носителя «Атлас-5/501».
Это полет станет пятым для аппарата X-37B. По информации ВВС США, он должен продемонстрировать возможность обеспечения быстрого вывода на орбиту и испытаний появляющихся космических технологий. На борту X-37B также планируется разместить разработанную Научно-исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL) новую полезную нагрузку, получившую обозначение ASETS-II (Advanced Structurally Embedded Thermal Spreader), для проведения испытаний экспериментальной электроники и колебаний тепловых труб в ходе продолжительного космического полета.
X-37B - один из наиболее современных многоразовых космических аппаратов, предназначенный для выполнения задач на околоземной орбите. Его разработка началась в 1999 году после заключения НАСА с компанией Boeing контракта стоимостью 173 млн. долл. С 2004 года руководство проектом осуществляется Военно-воздушными силами США.
Аппарат разработан компанией Boeing Defense, Space & Security при участии исследовательских лабораторий программ X-40 ВВС США, X-37 НАСА и X-37 Агентства перспективных исследовательских программ Минобороны США. Проектирование, производство и испытания систем выполнены на предприятиях Boeing в Хантингтон-Бич, Сил Бич и Эль Сегундо (шт. Калифорния).
По заявлению разработчиков, конструкция X-37B сочетает лучшие качества самолета и космического корабля, что позволяет гибко использовать его для выполнения различенных задач. Длина аппарата составляет 8,9 м, высота – 2,9 м, размах крыла – более 4,5 м, стартовая масса – 4995 кг. Запуск выполняется вертикально с использованием ракеты-носителя, посадка – автономно – по-самолетному.
Запуск первого X-37B (OTV-1) состоялся 22 апреля 2010 года. Аппарат выполнял задачи на орбите в течение 224 суток. OTV-1 стал первым беспилотным космическим аппаратом США, который возвратился из космоса и выполнил посадку самостоятельно. OTV-2, запуск которого был произведен 5 марта 2011 года, находился на орбите 468 суток. Третий запуск был произведен 11 декабря 2012 года. Длительность полета была увеличена до 674 суток.
Старт OTV-4 состоялся 20 мая 2015 года. Аппарат приземлился в космическом центре им. Джона Кеннеди НАСА 7 мая 2017 года. Это первая посадка X-37B на полосу во Флориде. Ранее аппараты садились на авиабазе Ванденберг (шт. Калифорния). OTV-4 находился на орбите почти два года – 718 суток, что увеличило общую продолжительность полетов аппаратов данного типа до 2085 суток.
Источник: http://www.armstrade.org/includes/perio
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Русский:"Господи, сделай чтобы у соседа корова сдохла!")))
Может лучше самим что-то сделать?
про сделать,это из другой оперы.Эти твари изуродовали мою страну и поэтому я желаю им наказания за их мировой экстремизм
Твою страну изуродовало такое же тупое пропитое быдло как и ты сам.
И, конечно, приятно видеть, как лаптями щи хлебают.
Во блин - сколько живу никогда такого не видел. Подскажете адресок где посмотреть?
не в тему
Re: не в тему
"Следователи из Москвы, посетившие Апеннины с целью установления судеб усыновленных детей смогли найти следы только 5 малышей из более чем 1.200."
Пока российские следователи искали пропавших детей в Риме, Неаполе и Генуе, министр МВД Италии Роберто Марони сделал сенсационное заявление, что «исчезнувшие» 1260 малышей из России попали в частные клиники по пересадке органов. «Малолетние иммигранты оказываются «золотым дном» для торговцев живым товаром, которые продают их органы, – заявил Марони на ежегодной ассамблее ЮНИСЕФ в Риме. – Мы имеем основания говорить о торговле детскими органами. И признаки торговли уже обнаружены в Италии». Заодно министр огласил страшные цифры: с 1974 по 2008 г. в Италии бесследно исчезли 9.802 несовершеннолетних, 8.080 из которых – иностранцы. По его сведениям, сегодня в Италии еженедельно пропадают 8 детей. «Эти «невидимые дети» приезжают из далеких стран и исчезают в никуда, – утверждает газета «La Stampa», – например, с острова Лампедуза (Сицилия), где расположены приемные пункты для нелегальных иммигрантов, в 2009 году из 1320 детей исчезли более 400».
Я так понимаю, скандал тихо замяли, а какие выводы сделали даже не знаю.
А вообще по некоторым сведениям продажа органов - самый прибыльный бизнес на черном рынке после наркотиков. Незаконный оборот оружия и проституция на третьем четвертом местах.
Подпиткой является любой вооруженный конфликт (в Сирии, Ливии, на Украине), неразбериха с беженцами в принимающих странах, реже связываются с усыновлением.
По этой причине американцам запретили усыновлять наших детей.
Там им открытым текстом заявляли уже, что на органы наших детей разбирают.
Николай МАЛИШЕВСКИЙ: "В самих США вопрос донорства органов разрешен простым образом – для взрослого порой достаточно поставить галочку на обратной стороне водительского удостоверения. Для ребенка – достаточно согласия родителей. А если ребенок не родной? Задавшись этим вопросом, мы вплотную подходим к ответу на другой вопрос: почему запрет на усыновление русских детей вызвал в США такую бешеную реакцию."