Технология успеха: от саммита БРИКС - к Восточному экономическому форуму

Сначала саммит БРИКС в Китае, а затем и третий Восточный экономический форум (ВЭФ), прошедший во Владивостоке, показал всю иллюзорность попыток США и их сателлитов организовать политическую и экономическую изоляцию России - все их усилия оказались несостоятельными. И страны БРИКС, и страны АТР не просто активно развивают политический диалог с Москвой, а стремятся выйти на конкретные договоренности по широкому кругу вопросов.
При всей важности прошедших в рамках ВЭФ встреч Владимира Путина с зарубежными коллегами, особо надо выделить переговоры российского президента с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, по итогам которых было объявлено, что Москва и Токио приступают к реализации ряда совместных проектов на Южных Курильских островах.
«Разумеется, затронули и проблему мирного договора (РФ и Японии). Обсудили возможности налаживания совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. По итогам состоявшихся в Москве 17 августа переговоров по линии МИД двух стран отобран ряд перспективных проектов, готовых к реализации в первую очередь», - сообщил Путин на брифинге. Речь, в частности, идет о сотрудничестве в сфере аквакультуры, ветроэнергетики, создания тепличных хозяйств, утилизации мусора, разработке туристических маршрутов.
В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ добавил, что совместные проекты включают в себя добычу морепродуктов, а также «проекты выращивания овощей в теплицах, разработка туристических программ с учетом особенности островов, ведение ветряной выработки электроэнергии и проекты по уменьшению объемов мусора».
Была затронута и тема мирного договора с Японией, хотя в Кремле считают преждевременными разговоры о временных ориентирах подписания данного документа. «Здесь не может быть временных рамок: это очень сложный, очень чувствительный вопрос», - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли документ быть подписан до марта 2018 года.
Таким образом, ни о какой передачи под юрисдикцию Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи речь не идет в принципе, а вот заполучить японских бизнесменов и инвесторов для развития экономического потенциала Южных Курил Путину, похоже, удалось.
Президент России пригласил представителей Японии на международную промышленную выставку «Иннопром» в Екатеринбург в 2018 году, и отметил совершенствование экономических связей двух стран: «В российском экспорте снижается доля топливно-энергетических компонентов, увеличивается объем продовольствия, сельхозпродукции, а также цветной металлургии и химической промышленности».
Достаточно интересные данные о макроэкономических показателях РФ содержалась в выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ. Так, на сегодняшний день темпы роста ВВП России составляют 2,1% вместо ожидаемых 0,5-0,7%, рост сельского хозяйства находится на уровне 3-4%, в стране зафиксирована исторически низкая инфляция (3,5%). Кроме того, увеличиваются золотовалютные резервы Центробанка, а безработица находится на минимальных значениях.
При этом Владимир Путин подчеркнул, что экономическое развитие Дальнего Востока опережает среднероссийские показатели. За последние три года рост промышленного производства опережает средние показатели по России: 8,6% против 4,2%. В первом полугодии инвестиции в основной капитал увеличились на 20% (4,1% в России), что обеспечит региону экономический рост на несколько кварталов вперед. Во многом такие показатели связаны с растущим из года в год интересом к ВЭФ.
По словам Путина, «Дальний Восток представляет уникальное сочетание возможностей и конкурентных преимуществ для реализации амбиционных проектов, которые превосходят аналоги в АТР: прокладываются новые транспортные коридоры, строится железнодорожный переход на Сахалин, развивается Северный морской путь, БАМ и Транссиб. В регионе доступные природные ресурсы, а тарифы ниже, чем в Пусане и Осаке».
С 8 августа началась выдача электронных виз иностранцам, которые хотят посетить Владивосток. С 1 января 2018 года по электронной визе можно будет посетить Камчатку и Сахалин.
«Мы приступаем к новому этапу крупномасштабного развития Дальнего Востока: стимулировать деловую активность, сформировать современную социальную инфраструктуру, разработать эффективную молодежную и демографическую политику. Развивать экономический потенциал одновременно с социальной сферой. Дальний Восток обязательно будет успешным», - подчеркнул Путин.
Примечательно, что Восточный экономический форум повторил успех саммита БРИКС, где до этого Владимир Путин активно работал со своими коллегами над решением ключевых международных проблем. Он выразил уверенность, что БРИКС в будущем продолжит успешную работу. «Это очень перспективное, без всяких сомнений, объединение, которое ни по каким-то идеологическим принципам собирается, а в силу наличия целого ряда совпадающих интересов», - отметил президент России.
фото: пресс-служба президента РФ
Ах какой же ты умный!! IQ не жмет?
Инфа 147%
Я когда то предлагал разрешить летать на вертолетах в Сибири, так и зависло где то в недрах кабинетов предложение. Дорог нет, территории огромные, 21 век на дворе, в той же Австралии уже давно коров пасут на минивертолетах, дайте нам тут возможности, мы сами будем проектировать и строить вертолеты, а когда придёт время, прилетим воевать, как когда то казаки на своих лошадях приходили воевать ... так нет же, не дают. Ну может хоть с китайцами, да японцами с места сдвинется.
А вообще нормально с китайцами можно дела иметь, старообрядцы, которые ушли в Монголию в начале 20 века, прекрасно там устроились и жили. Возможно и дольше бы жили, да товарищ Сталин прировнял нас к бандитам, о чём и было заявлено китайцам после победы над Японией )))
Новость в целом позитивная, на фоне всего остального, что сегодня наблюдаю в топе жж. Не был тут 2 года, зашёл сегодня, как будто на кладбище ... кругом пессимизм и всё плохо. Пишите ещё, извините, не знаю как вас по имени отчеству. Интересно будет почитать.
купить, да потом полетать
там бумаг один только тонна потребуется
ты тут смотрю каждому в коментах пишешь
на окладе сидишь или так, чисто по зову сердца ходишь, отмечаешься? )))
Edited at 2017-09-08 03:38 pm (UTC)
пойду я отсюда
1. Как найти точную фразу или форму слова
С помощью " ". Заключите фразу или слово в кавычки, и Яндекс или Гугл будет искать веб-страницы, где есть ровно такая фраза (форма слова).
Пример:
["я к вам пишу"]
2. Как найти цитату, в которой пропущено слово
Забыли слово в цитате? Возьмите всю цитату в кавычки, а вместо пропущенного слова поставьте звездочку *. Цитата найдется вместе с забытым словом.
Пример:
["ночь улица * аптека"]
3. Как найти любые из нескольких слов
Просто перечислите все подходящие варианты через вертикальный слеш: |. Яндекс будет искать документы с любым из этих слов.
Пример:
[ананасы | рябчики | шампанское]
[дачные участки (рублевское | киевское | минское) шоссе]
4. Как найти слова в пределах одного предложения
Используйте оператор с красивым именем «амперсанд» — &. Если соединить слова амперсандом, Яндекс найдет документы, где эти слова стоят в одном предложении.
Пример:
[памятник Пушкину & Псков]
5. Как найти документ, содержащий определённое слово
Поставьте перед нужным словом плюс, не отделяя его от слова пробелом. В запрос можно включить несколько обязательных слов.
Пример:
[Памятник Шолохову +бульвар]
6. Как исключить слово из поиска
Поставьте минус перед словом, которое вы не хотите видеть в ответах. Так можно исключить даже несколько слов:
Пример:
[мумий тролль мультфильм -рок -лагутенко]
[схемы вязания спицами -купить]
7. Как искать на определенном сайте
Для этого подойдет оператор site. Он позволяет прямо в запросе указать сайт, на котором нужно искать. Только обязательно поставьте после site двоеточие.
Пример:
[конституция рф site:consultant.ru]
[маяковский окна site:lib.ru]
8. Как искать документы определенного типа
Вам нужен оператор mime. Поставьте в запросе mime, двоеточие и затем тип документа, который вам нужен. Например, pdf или doc.
Пример:
[заявление на загранпаспорт mime:pdf]
9. Как искать на сайтах на определенном языке
С помощью оператора lang. После lang нужно поставить двоеточие и написать, на каком языке вам нужны документы. Если это русский язык, то нужно указать ru, если украинский — uk. Белорусский язык обозначается как be, английский — en, французский — fr.
Много полезной инфы - http://youpk.ru/kak-iskat-v-yandeks
Поиск, нужные слова - http://magicspeedreading.com/h/read
Гугл - https://support.google.com/websearch/an
http://likbez-net.ru/prodvijenie-site-k
http://нетсахару.рф/products/24483989?y
http://ktonanovenkogo.ru/seo/search/s
Edited at 2017-09-08 04:09 pm (UTC)
можешь сам погуглить и потом мне скинуть сюда инструкцию
буду крайне признателен
с покупкой никаких проблем, если новье. с бу изза границы есть небольшой но вполне решаемый гемор.
насчет полетов году эдак в 12 ввели уведомительную систему. тобишь просто за пару часов звонком уведомляешь и все
но допустим, чисто теоретически, что у тебя дача за 400 км
и ты ездишь к родственникам\друзьям за 200-300 км регулярно, то есть это для тебя вообще не расстояние
дороги есть только федеральные
для тебя гораздо удобнее было бы пользоваться вертолетом, а не автомобилем
ну а про пасти скотину, уже писал выше ( в Астралии у общин староверов, вертолеты одноместные, для такого )
а что ты написал, то ... гладко было на бумаге, да забыли про овраги )))
нет возможности такой, чтоб я пользовался сегодня вертолетом так же, как автомобилем или велосипедом
хотя расстояния и территория (ландшафт) не то что, позволяют, а сам Бог велел, тем более в 21 веке
к тому же тут Китай под боком, через Кош-Агач если вертолеты гнать, они дешевле ВАЗ будут стоить (себестоимость), тоже самое с комплектующими и расходниками, их даже тут можно будет печатать на 3D принтерах
короче не так всё гладко, как в теориях, попробуй на практике сделать, чтоб у тебя вместо машины стоял вертолет в гараже и ты им пользовался не по прихоти - раз в 2 недели покататься, а чаще чем ты пользуешься сегодня автомобилей
Это подарок Ким Чен Ына
Тут же Путина и тигром называют, и мир предлагают, и в гости зовут, и гением дзю-до считают - вот что творит животворящая ЯО КНДР!
Re: Это подарок Ким Чен Ына
РФ есть что предложить партнёрам в совместном бизнесе, в условиях, когда казалось бы, что рынки сбыта и вложений строго поделены и контролируются. У Западных партнёров такой возможности не экономической не территориальной нет.
"...российское могущество будет прирастать Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и Америки." Сейчас Ломоносов добавил бы: " ..и землями и морями Дальневосточными"
Кто владеет миром?