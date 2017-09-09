Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Польша поставит Украине барражирующие боеприпасы WARMATE. Для ударов по Донбассу?
Коротченко
i_korotchenko
September 9th, 11:10


В рамках проходящей в Кельце оборонной выставки MSPO польская компания WB Group подписала с украинским предприятием «Спецтехноэкспорт» (входит в ГК «Укроборонпром») контракт на поставку барражирующих боеприпасов WARMATE. Стоимость контракта, сроки и количество заказанных боеприпасов не раскрываются. От имени WB Group соглашение подписал президент Петр Войцеховский, с украинской стороны – заместитель директора «Спецтехноэкспорт» Владислав Бельбас. Одновременно стороны подписали контракт, предусматривающий поставку и обслуживание управляемых ракет класса «воздух-воздух» Р-27Р1 для ВВС Польши.

Система WARMATE является многоцелевой и в зависимости от установленной головной части может применяться для выполнения следующих задач:
- сбор информации и разведка (головка GS9 с видеокамерой);
- ведение разведки и нанесение ударов по живой силе противника (разведывательная головка с осколочной боевой частью);
- ведение разведки и поражение бронированных целей (разведывательная головка с кумулятивной БЧ).

Пуск осуществляется с использованием пневматической пусковой установки. Управление боеприпасом осуществляется одним оператором.

WARMATE может применяться в качестве автономной системы, либо выполнять полет по запрограммированному маршруту. Боеприпас может поставляться в носимой или возимой версии. Конструкция WARMATE предусматривает возможность его установки на транспортном средстве (автомобиле, бронетранспортере), а также интеграцию системы управления станцией и терминала обработки данных с оборудованием платформы. WARMATE позиционируется как альтернатива противотанковым управляемым ракетам, позволяет поражать цели на большей дальности, а также осуществлять барражирование в поисках цели в течение продолжительного времени.

В боевой версии WARMATE является аппаратом одноразового применения, в разведывательной – может применяться многократно. Аппарат оснащен модулями управления, позволяющими автоматизировать большинство этапов полета, включая фазу наведения на цель. Оператор полностью контролирует полет и отвечает за взведение боевой части, выдавая разрешение на поражение цели. Размах крыла WARMATE – 1,4 м, длина – 1,1 м, дальности поражения целей – до 12 км, максимальная продолжительность полета – 50 мин.

Это четвертый контракт на поставку барражирующих боеприпасов WARMATE, которые уже поставлены трем заказчикам, включая вооруженные силы двух неназванных ближневосточных государств. В мае 2017 года WB Group объявила о поставке силам специальных операций одной из неназванных стран НАТО первой партии барражирующих боеприпасов WARMATE в переносной конфигурации. По данным Jane's, этот заказчик также заинтересован в покупке возимой версии WARMATE, размещаемой на транспортном средстве.

Барражирующие боеприпасы WARMATE производятся компанией WB Electronics, входящей в состав WB Group.

Источник: http://www.armstrade.org/includes/periodics/mainnews/2017/0908/100143054/detail.shtml , фото wb.com.pl

P.S. Отметим, что барражирующий боеприпас WARMATE в ударной версии - идеальное оружие для совершения украинскими силовыми ведомствами и спецслужбами терактов в отношении политических и военных руководителей ЛНР и ДНР.



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Posts from This Journal by “Польша” Tag

73 comments :
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chuzhoi_670
2017-09-09 09:34 am (UTC)
Отметим, что барражирующий боеприпас WARMATE в ударной версии - идеальное оружие для совершения украинскими силовыми ведомствами и спецслужбами терактов в отношении политических и военных руководителей ЛНР и ДНР.

Чем раньше будут уничтожены лидеры незаконных вооруженных формирований на Донбассе - тем раньше туда придет мир и тишина, как в нынешних Славянске и Краматорске.
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godzillka69
2017-09-09 09:36 am (UTC)
Какол, только после того, как будут уничтожены лидеры государственного переворота в Киеве.
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godzillka69
2017-09-09 09:35 am (UTC)
Эх, нужно было в свое время делить поленьев так, чтобы они больше никогда не появлялись на карте мира.
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chuzhoi_670
2017-09-09 09:45 am (UTC)
"Поленья" - это поляки? Так как раз Гитлер это и сделал: Польша стала генерал-губернаторством в составе Германии. Вы сторонник Гитлера? Фашист?
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vrnalbum
2017-09-09 09:45 am (UTC)
И ими же по Варшаве
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galleja
2017-09-09 09:54 am (UTC)
Ну на чужую территорию они же не нападают, пусть вооружаються, мне точно ни чего не грозит.
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infin56
2017-09-09 09:59 am (UTC)
ну значит однажды и польский завод может подвергнуться ракетному удару. Ведь всё дело во времени.
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chuzhoi_670
2017-09-09 10:03 am (UTC)
Но ведь тогда и российский завод будет подвергнут ракетному удару. Вы хотите Третьей мировой войны?
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Та это ж БПЛА с гранатой

prostokomp
2017-09-09 10:06 am (UTC)
Из-за "речки" будет РЭБ светить. И кирдык ентой вундервафле
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Re: Та это ж БПЛА с гранатой

cadu3m
2017-09-09 10:56 am (UTC)
зашёл чтобы написать этот комментарий
(Reply) (Parent) (Thread)
godzillka69
2017-09-09 10:07 am (UTC)
Игорь, а хули у вас постоянно пасется белоленточный олигофрен chuzhoi_670 и прочие его инкарнации?
(Reply) (Thread)
chuzhoi_670
2017-09-09 10:11 am (UTC)
Не нравится, когда вас тыкают носом в ваши глупости? Терпите - здесь не Первый канал. Привыкайте к реальности: народу не нравится Путин и его кремлежулики - как бы не старались теле- и интернет-пропагандисты.
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godzillka69
2017-09-09 10:22 am (UTC)
Долбоеб, отучайся говорить за всех.

Edited at 2017-09-09 10:24 am (UTC)
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i_korotchenko
2017-09-09 04:32 pm (UTC)
Я его баню, а он каждый раз меняет ник и снова пасется
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chuzhoi_670
2017-09-09 08:14 pm (UTC)
А за что баните-то? ))
За точку зрения? Потому что ответить вам нечего? Так это поведение не полковника, а, простите, бабы, хе-хе..
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strezhevoy_azh
2017-09-10 04:03 pm (UTC)
его за дверь, а он в окно :))
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dmb2012i
2017-09-09 10:18 am (UTC)
На каждую хитрую...,найдётся винт с резьбой)
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blogbaster
2017-09-09 02:44 pm (UTC)
Еще один шаг от Пети к "мирному урегулированию")
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spmen
2017-09-09 04:17 pm (UTC)
Это чистой воды фейк.
Такими боеприпасами столь глубоко отсталая страна как пшекия располагать не может просто в силу отсутствия современной промышленности. Подобные планеры делаются мелкими сериями только в Израиле. Сфотографированные опытные образцы пока явно далеки от производства и работоспособности.
И с какого носителя каклостан сможет их применять? Остатки авиации сразу будут сбиты, на "точку" их еще надо надеть и отработать отделение (при таких распилах ОКР на 10-15 лет при наличии спецов, но их уже нет) а автономных ускорителей и маршевых двигателей эти планеры не имеют.
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chuzhoi_670
2017-09-09 08:19 pm (UTC)
Такими боеприпасами столь глубоко отсталая страна как пшекия располагать не может просто в силу отсутствия современной промышленности.

Дайте ссылку на ваш источник информации.
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Преступники выявлены

novoslov
2017-09-09 04:23 pm (UTC)
Когда последует наказание преступников?
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Ответ на вопрос в заголовке:

pst 021
2017-09-09 09:36 pm (UTC)
Нет, блин, следить за климатом, против глобального потепления.
(Reply) (Thread)
strezhevoy_azh
2017-09-10 03:57 pm (UTC)
Надо, чтобы в ДНР, ЛНР свой Кулибин как-то вдруг появился, чтобы ответку прислать. А целеуказания пускай Россия предоставляет, указывая на расположение нарушителей минских договоренностей.
Такая логика вполне укладывается в рамки новой концепции.

Edited at 2017-09-10 04:07 pm (UTC)
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Виктор Петров
2017-09-11 05:09 pm (UTC)
Сначала заявку подайте в OFAC,затем посмотрим ,как американцы русский язык понимают, по ящику поговаривают ,что у ДНР с ЛНР скопились излишки трофейного оружия и они не прочь его продать
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mister_ky
2017-09-11 07:54 pm (UTC)
Думаю, если пара таких прилетит пешкам в Вроцлавскую ратушу они не обидятся.
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