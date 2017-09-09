Польша поставит Украине барражирующие боеприпасы WARMATE. Для ударов по Донбассу?

В рамках проходящей в Кельце оборонной выставки MSPO польская компания WB Group подписала с украинским предприятием «Спецтехноэкспорт» (входит в ГК «Укроборонпром») контракт на поставку барражирующих боеприпасов WARMATE. Стоимость контракта, сроки и количество заказанных боеприпасов не раскрываются. От имени WB Group соглашение подписал президент Петр Войцеховский, с украинской стороны – заместитель директора «Спецтехноэкспорт» Владислав Бельбас. Одновременно стороны подписали контракт, предусматривающий поставку и обслуживание управляемых ракет класса «воздух-воздух» Р-27Р1 для ВВС Польши.
Система WARMATE является многоцелевой и в зависимости от установленной головной части может применяться для выполнения следующих задач:
- сбор информации и разведка (головка GS9 с видеокамерой);
- ведение разведки и нанесение ударов по живой силе противника (разведывательная головка с осколочной боевой частью);
- ведение разведки и поражение бронированных целей (разведывательная головка с кумулятивной БЧ).
Пуск осуществляется с использованием пневматической пусковой установки. Управление боеприпасом осуществляется одним оператором.
WARMATE может применяться в качестве автономной системы, либо выполнять полет по запрограммированному маршруту. Боеприпас может поставляться в носимой или возимой версии. Конструкция WARMATE предусматривает возможность его установки на транспортном средстве (автомобиле, бронетранспортере), а также интеграцию системы управления станцией и терминала обработки данных с оборудованием платформы. WARMATE позиционируется как альтернатива противотанковым управляемым ракетам, позволяет поражать цели на большей дальности, а также осуществлять барражирование в поисках цели в течение продолжительного времени.
В боевой версии WARMATE является аппаратом одноразового применения, в разведывательной – может применяться многократно. Аппарат оснащен модулями управления, позволяющими автоматизировать большинство этапов полета, включая фазу наведения на цель. Оператор полностью контролирует полет и отвечает за взведение боевой части, выдавая разрешение на поражение цели. Размах крыла WARMATE – 1,4 м, длина – 1,1 м, дальности поражения целей – до 12 км, максимальная продолжительность полета – 50 мин.
Это четвертый контракт на поставку барражирующих боеприпасов WARMATE, которые уже поставлены трем заказчикам, включая вооруженные силы двух неназванных ближневосточных государств. В мае 2017 года WB Group объявила о поставке силам специальных операций одной из неназванных стран НАТО первой партии барражирующих боеприпасов WARMATE в переносной конфигурации. По данным Jane's, этот заказчик также заинтересован в покупке возимой версии WARMATE, размещаемой на транспортном средстве.
Барражирующие боеприпасы WARMATE производятся компанией WB Electronics, входящей в состав WB Group.
Источник: http://www.armstrade.org/includes/perio
P.S. Отметим, что барражирующий боеприпас WARMATE в ударной версии - идеальное оружие для совершения украинскими силовыми ведомствами и спецслужбами терактов в отношении политических и военных руководителей ЛНР и ДНР.
Чем раньше будут уничтожены лидеры незаконных вооруженных формирований на Донбассе - тем раньше туда придет мир и тишина, как в нынешних Славянске и Краматорске.
Та это ж БПЛА с гранатой
Re: Та это ж БПЛА с гранатой
Edited at 2017-09-09 10:24 am (UTC)
За точку зрения? Потому что ответить вам нечего? Так это поведение не полковника, а, простите, бабы, хе-хе..
Такими боеприпасами столь глубоко отсталая страна как пшекия располагать не может просто в силу отсутствия современной промышленности. Подобные планеры делаются мелкими сериями только в Израиле. Сфотографированные опытные образцы пока явно далеки от производства и работоспособности.
И с какого носителя каклостан сможет их применять? Остатки авиации сразу будут сбиты, на "точку" их еще надо надеть и отработать отделение (при таких распилах ОКР на 10-15 лет при наличии спецов, но их уже нет) а автономных ускорителей и маршевых двигателей эти планеры не имеют.
Дайте ссылку на ваш источник информации.
Преступники выявлены
Ответ на вопрос в заголовке:
Такая логика вполне укладывается в рамки новой концепции.
Edited at 2017-09-10 04:07 pm (UTC)